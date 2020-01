Hamburg. Armin Veh hatte ihn wärmstens empfohlen: Louis Schaub vom 1. FC Köln steht unmittelbar vor einem Wechsel zum HSV. Der 25 Jahre alte Österreicher soll bis Saisonende ausgeliehen werden. Der HSV würde dabei die Hälfte von Schaubs Jahresgehalt übernehmen, schätzungsweise 250.000 Euro.

Noch steht der Transfer, über den zuerst die "Hamburger Morgenpost" berichtete, nicht ganz fest. Uneinigkeit besteht noch über eine Kaufoption, die sich der HSV sichern möchte. Nach Abendblatt-Informationen hatten sich beide Vereine bereits auf eine vertraglich festgeschriebene Ablöse von zwei Millionen Euro geeinigt. Doch dies ist dem FC-Aufsichtsrat offenbar zu wenig, er pocht auf eine Ablöse von 2,5 Millionen Euro. Schaubs Marktwert wird vom Portal "Transfermarkt" auf vier Millionen Euro geschätzt.

Der frühere HSV-Trainer Armin Veh, beim Bundesliga-Aufsteiger Köln bis Anfang November als Geschäftsführer Sport tätig, hatte den Hamburgern die Verpflichtung des offensiven Mittelfeldspielers erst in dieser Woche nahegelegt: "Er hat eine großartige Ausstrahlung, besitzt einen einwandfreien Charakter und war im Team sehr beliebt", hatte Veh der "Bild"-Zeitung gesagt. Zudem kann Schaub auch als Flügelspieler eingesetzt werden.

Schaub könnte beim HSV Kapitän Hunt ersetzen

Trotzdem war er vom neuen FC- und früheren HSV-Trainer Markus Gisdol aussortiert worden. Schaub könnte beim HSV Kapitän Aaron Hunt ersetzen, mit dem Trainer Dieter Hecking kaum noch planen kann. Hunt (33) kam aufgrund von chronischen Oberschenkel- und Leistenbeschwerden in der laufenden Saison nur in zehn von 18 Zweitligaspielen zum Einsatz. Er droht auch das anstehende Trainingslager in Portugal zu verpassen.

Schaub will sich beim HSV im Hinblick auf die EM im kommenden Sommer wieder für die Nationalmannschaft empfehlen, in der er bereits 14-mal zum Einsatz kam (fünf Tore). Der HSV hatte schon zu Bundesligazeiten Interesse an ihm angemeldet. 2018 war Schaub von Rapid Wien zum 1. FC Köln gewechselt, mit dem er in der vergangenen Saison den Bundesliga-Aufstieg schaffte.

Steht Schaub schon gegen Schalke im HSV-Kader?

Der HSV ist optimistisch, dass der Transfer noch am Donnerstag vollzogen wird und Schaub bereits am Freitag beim Testspiel gegen Schalke 04 (18 Uhr, Volksparkstadion) in Heckings Kader stehen kann. Ein weiterer möglicher Vorstellungstermin ist die Mitgliederversammlung am Sonnabend. Am Sonntag bricht die Mannschaft nach Portugal auf.

Verstärkung sucht der HSV weiterhin für die Außenverteidigerpositionen, die durch den Ausfall von Jan Gyamerah und Josha Vagnoman geschwächt sind.