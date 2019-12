Wechsel zum FC Bayern? Leroy Sané hat sich offenbar entschieden

Der Fußball-Ticker am Mittwoch, den 18. Dezember 2019:

Rummenigge umreißt Profil des neuen Bayern-Trainers

Karl-Heinz Rummenigge bewertet das Beherrschen der deutschen Sprache als bedeutendes Kriterium für den künftigen Cheftrainer des FC Bayern München. „Natürlich ist das ein Vorteil. Wir hatten in den vergangenen zehn Jahren Top-Trainer wie van Gaal, Heynckes oder Guardiola. Das waren Trainer-Meilensteine, die ihre Fußspuren hinterlassen haben“, sagte der Münchner Vorstandschef Rummenigge im Interview der „Sport Bild“.

Einen weiteren Verbleib von Hansi Flick kann sich der 64-Jährige gleichwohl vorstellen. „Hansi ist ein anderer Typus, aber ich finde, er macht einen guten Job. Was wir brauchen, ist ein Trainer, der für Ballbesitzfußball auf dem Niveau eines van Gaal, Heynckes oder Pep Guardiola steht. Das ist die Philosophie von Bayern München“, sagte Rummenigge. Die wichtigste Qualität im Spiel sei „nicht exklusiv das nackte Ergebnis, sondern die Spielqualität. Man muss die Handschrift eines Trainers sehen. Und das ist bei uns wieder der Fall.“

Die Führung des FC Bayern will sich nach dem letzten Bundesligaspiel vor der Winterpause am 21. Dezember gegen den VfL Wolfsburg zusammensetzen und dann eine Entscheidung fällen. Der 54-jährige Flick sitzt seit der Trennung von Niko Kovac Anfang November bei den Bayern als Cheftrainer auf der Bank.

Großes Polizeiaufgebot sichert Clásico

Wegen der geplanten Kundgebungen katalanischer Separatisten sind in Barcelona schon vor dem Anpfiff des Clásicos zwischen Barça und Real Madrid mehrere Tausend Sicherheitskräfte im Einsatz. Neben 1000 Polizisten der katalanischen Regionalpolizei sollen 2000 private Sicherheitsleute des Erstligisten FC Barcelona sowie zahlreiche Einsatzkräfte der Nationalpolizei für einen reibungslosen Ablauf der Partie am Mittwochabend (20.00 Uhr) sorgen, berichtete das spanische Fernsehen. Sie sollen auch verhindern, dass Demonstranten das Spielfeld stürmen, hieß es.

Der Klassiker sollte eigentlich schon am 26. Oktober stattfinden. Nach politischen und sozialen Unruhen in Katalonien wegen der Gerichtsurteile gegen neun Separatistenführer wurde die Partie aber verschoben. Nun wollen Aktivisten der Organisation „Tsunami Democratic“ mit Barrikaden in der Nähe des Stadions Camp Nou und einer „Blockade“ des Real-Busses für ihre Sache werben. Mehr als 25 000 Menschen haben sich angemeldet. Die Demos der Separatisten sollen schon um 16.00 Uhr beginnen.

Sané hat sich offenbar für Bayern entschieden

Nationalspieler Leroy Sané soll sich nach einem Bericht der „Sport-Bild“ für einen Wechsel zum deutschen Fußball-Meister FC Bayern München entschieden haben. Der 23-Jährige wolle Englands Champion Manchester City am liebsten bereits in der Winterpause verlassen, berichtete das Magazin am Mittwoch, ohne auf Quellen zu verweisen. Sanés Vertrag in Manchester läuft bis 2021.

Die Münchner wollten den Flügelspieler bereits im Sommer holen. Doch Sané riss sich Anfang August das rechte Kreuzband an und musste operiert werden. Der Transfer platzte, die Bayern verpflichteten daraufhin den Kroaten Ivan Perisic (30) und liehen den Brasilianer Philippe Coutinho (27) aus.

Am Montag hatte Sané bei Instagram seine Rückkehr auf den Trainingsplatz verkündet. Der Zeitpunkt des Comebacks ist offen. Vor der Verletzung soll City eine Ablöse von 150 Millionen Euro für ihn gefordert haben.

Ex-Präsident Uli Hoeneß hatte zuletzt einen neuen Anlauf des FC Bayern bei Sané in Aussicht gestellt. „Wir müssen abwarten, wie sich seine Genesung gestaltet. Im Januar oder Februar werden sich die neuen Entscheidungsträger zusammensetzen und sich Gedanken machen“, hatte Hoeneß gesagt.

Dank Diego: Flamengo im Finale um Club-WM

Diego spielt die Saison seines Lebens. Zuletzt krönte sich der Ex-Bundesligaprofi mit seinem Club Flamengo Rio de Janeiro innerhalb von 24 Stunden erst zum Südamerika- und dann zum Brasilienmeister. Und jetzt könnte der 34-Jährige noch einen draufsetzen: Nach dem Sieg im Halbfinale gegen Al-Hilal SFC aus Saudi-Arabien steht er mit seiner Elf im Finale der Club-WM in Katar.

Wie schon im Endspiel der Copa Libertadores änderte sich für Flamengo auch diesmal alles, als Diego das Spielfeld betrat. Während die Mannschaft von Trainer Jorge Jesus in der ersten Halbzeit nicht ins Spiel fand, drehte sie nach der Einwechslung des ehemaligen Bremers und Wolfsburgers richtig auf. An beiden Toren der Brasilianer war Diego beteiligt. „Das ist ein historischer Moment für uns“, sagte er nach dem Abpfiff. „Wir haben dafür hart gearbeitet.“ Und Coach Jesus schwärmte von Diego: „Er ist in unserem Team der entscheidende Spieler. Wenn er ins Spiel kommt, macht das den Unterschied aus.“

Den Gegner am Sonnabend spielen an diesem Mittwochabend Champions-League-Sieger FC Liverpool und der CF Monterrey aus Mexiko aus.

Augsburger wünschen Max Nominierung fürs Nationalteam

Nach dem nächsten Bundesliga-Doppelpack von Philipp Max haben sich Spieler und Verantwortliche des FC Augsburg für eine Einladung des Linksfußes zur Fußball-Nationalmannschaft stark gemacht. „Philipp ist der beste deutsche Linksverteidiger, das ist klar. Ich glaube, dass Philipp auch in der Nationalmannschaft in Deutschland spielen muss“, meinte Teamkollege Tin Jedvaj nach dem 3:0 (1:0) am Dienstagabend gegen Fortuna Düsseldorf. Zum zweiten Mal nacheinander hatte Max zwei Treffer in einem Spiel erzielt.

Manager Stefan Reuter lobte den 26-Jährigen als „unheimlich fokussiert“. Zum Thema Nationalmannschaft und Max sagte Reuter: „Ich bin Fan der deutschen Nationalmannschaft, schaue das sehr gerne, und es würde uns natürlich wahnsinnig stolz machen, wenn auch ein Spieler des FC Augsburg nominiert wird.“ Max galt in der Vergangenheit immer mal wieder als Kandidat für die Auswahl von Bundestrainer Joachim Löw. Die ersten Testspiele im EM-Jahr 2020 bestreitet das Nationalteam Ende März gegen Spanien und Italien.

Liverpool scheitert mit C-Team im Ligapokal

Jürgen Klopp und seine Stars saßen machtlos in ihren Hotelzimmern in Doha vor dem Fernseher, als der erste Titel der Saison rund 7000 Kilometer entfernt verloren ging. Die U23 des FC Liverpool hat im Viertelfinale des englischen Ligapokals eine Sensation deutlich verpasst. Die für die bei der Club-WM befindliche Profimannschaft eingesprungenen Youngster unterlagen beim Erstligisten Aston Villa trotz couragierter Anfangsphase letztlich klar mit 0:5 (0:4).

Die Ansetzung der Partie im League-Cup hatte bereits seit Wochen für Diskussionen gesorgt. Klopp und seine Top-Stars um Mo Salah und Virgil van Dijk sind als Champions-League-Sieger bei der Club-WM in Katar dabei und müssen dort am Mittwoch (18.30 Uhr/DAZN) – nicht einmal 24 Stunden nach dem Ligapokalspiel – das Halbfinale gegen CF Monterrey aus Mexiko bestreiten.

Klopp hatte daraufhin entschieden, seine besten Spieler mit nach Katar zu nehmen und die in der englischen Nachwuchsliga aktive U23 zum Ligapokalspiel in Birmingham zu entsenden. „Wir hätten es uns anders gewünscht“, beteuerte der deutsche Teammanager.

Und es kam wie erwartet: Ein Freistoß von Conor Hourihane (14.), ein Eigentor von Morgan Boyes (17.) und ein Doppelpack von Jonathan Kodjia (37., 45.) sorgten bereits vor der Pause für klare Verhältnisse zugunsten des Premier-League-Aufsteigers. Wesley (90.+2) setzte den Schlusspunkt. Die weiteren drei Viertelfinals des League Cup werden am Mittwoch ausgetragen.