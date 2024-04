Hamburg. Sturm-Drama am Golf von Mexiko: Ein Kreuzfahrtschiff geriet in heftiges Unwetter. Videos, die derzeit viral gehen, zeigen das Ausmaß.

Hohe Wellen, ein schwankendes Schiff, Passagiere in Angst: Ein Sturm gehört ganz sicher nicht zu den Reiseplänen von Kreuzfahrturlaubern – diese Schiffsgäste haben ihn vor wenigen Wochen trotzdem erlebt. Videos, die derzeit auf der sozialen Plattform TikTok viral gehen, zeigen, was Passagiere eines großen Kreuzfahrtschiffes bereits im Januar 2024 im Golf von Mexiko erleben mussten.

Sturm auf Kreuzfahrt: „Die Leute tragen ihre Schwimmwesten“

Auf den bewegten Bildern, die laut mehreren Berichtenden von der „Voyager of the Seas“ stammen sollen, ist zu sehen, wie das Kreuzfahrtschiff der Reederei Royal Caribbean International in einen heftigen Sturm gerät. Es sind Aufnahmen, die für Gänsehaut sorgen: Passagiere versuchen das Gleichgewicht zu halten, sitzen teilweise gemeinsam an Säulen oder halten sich an Geländern und Türen fest. Eine Amerikanerin, die zum Zeitpunkt des Sturms an Bord gewesen sein soll, titelt ihr Video im Netz mit vielsagenden Worten an: „Wir dachten, es wäre nur ein kleiner Sturm. Wir wussten da noch nicht, dass es schlimmer werden würde. Die Leute tragen ihre Schwimmwesten.“

Pool-Liegen fliegen über das Deck des Kreuzfahrtschiffes

Während am Anfang noch über ein Weinglas, das in Schieflage auf dem Tisch steht, gelacht wird, verändert sich im Clip schnell das Stimmungsbild: Die Kamera filmt bedrohliche Monsterwellen, die an den Rumpf des Luxus-Kreuzers schlagen. Das Schiff hat sichtlich mit der stürmischen See zu kämpfen.

Pool-Liegen werden über die Terrasse geschleudert, der starke Wind pfeift durch die Fenster. Ein Schwenk in einen Shop an Bord zeigt, dass auch hier Gegenstände umgefallen oder zerbrochen sind. „Es war Wahnsinn“, kommentiert ein Mann, der ebenfalls an Bord gewesen sein will, das Video. „Das Unheimlichste, was ich je erlebt habe“, ergänzt eine andere Passagierin in der Kommentarspalte unter dem TikTok-Video.

Beängstigende Aufnahmen: Kreuzfahrt wird zum Horrortrip

Während draußen ein heftiger Sturm tobt, soll im Eingangsbereich und in einige Kabinen des Luxus-Kreuzers sogar Wasser eingedrungen sein – eine beängstigende Zeit für die Passagiere an Bord. Mit Handtüchern wurden kurzerhand Fenster und Türen des Schiffes abgedichtet. „Ich werde schon seekrank vom Zusehen“, schreibt eine Userin. „Ich hätte meinen Verstand verloren vor Angst“, schreibt ein anderer Betrachter des kurzen Clips.

Ein weiterer User erklärt in den Kommentaren, dass sich das Schiff gleich durch zwei heftige Stürme kämpfen musste und es sich dabei aber nicht um normalen Wellengang handelt. Auch die Passagierin, die die Aufnahmen ins Netz stellte, erklärt: „Ich verspreche euch, dass die meisten Kreuzfahrten nicht so ablaufen. Ich war bereits auf einigen und dieses Erlebnis war eher ungewöhnlich.“

Sturm auf Kreuzfahrt

Laut Angaben des US-Wetterdienstes „National Weather Service“ entwickeln sich in der Region rund um den Golf von Mexiko, dem Karibischen Meer und Atlantik durchschnittlich zehn Tropenstürme. Der Zeitraum erstreckt sich jedoch eigentlich von Juni bis November.

Und wie gefährlich sind heftige Unwetter für ein Kreuzfahrtschiff? Kann ein Luxus-Dampfer wirklich kentern? „Moderne große Kreuzfahrtschiffe sind so ausgelegt, dass schwerer Seegang oder ein Sturm das Schiff nicht zum Kentern bringen kann“, erklärte Peter Hackmann, Sprecher der Meyer Werft, bereits 2016 der Nachrichtenagentur „dpa“. Alle Schiffe könnten sich selbst bei einer Schräglage von 40 Grad wieder aufrichten. „Keiner muss um Leib und Leben fürchten.“

Ein Schiff könne jedoch trotzdem beschädigt werden. Dass ein Kreuzfahrtschiff in einen Sturm mit Hurrikan-Stärke kommt, sei jedoch nicht sehr wahrscheinlich. Zudem versuche das Schiffspersonal schlechten Wetterbedingungen in der Regel rechtzeitig auszuweichen.