Hamburg. Ein US-amerikanisches Ehepaar lebt dauerhaft auf Kreuzfahrtschiffen – für weniger als 10.000 Dollar im Jahr. Das ist ihr Geheimnis.

Wie lebt es sich eigentlich auf einem Kreuzfahrtschiff?

Ein Paar aus den USA hat das gemacht, wovon wohl viele Kreuzfahrt-Fans träumen

Sie sind auf ein Kreuzfahrtschiff gezogen. Im Gespräch mit US-Medien geben sie spannende Einblicke in ihren Alltag

Monica Brzoska (32) hat zusammen mit ihrem Mann Jorell Conley (36) das gemacht, wovon wohl viele Menschen träumen: Nie wieder arbeiten müssen und täglich Urlaub machen. Das Ehepaar aus Memphis, Tennessee (USA), ist aber nicht etwa ausgewandert. Stattdessen lebt das Paar dauerhaft auf Kreuzfahrtschiffen – und das für weniger als 10.000 Dollar im Jahr.

Das Leben auf dem Kreuzfahrtschiff

Die „Full-Time-Cruiser” – so beschreibt sich das Paar auf Instagram – erleben auf dem Schiff einen völlig neuen Lebensstandard. Wie die US-amerikanische Tageszeitung „New York Post“ schreibt, zeigt sich die Aussteigerin begeistert: „Mein Essen wird von Köchen zubereitet und mein Bettzeug vom Personal gewechselt. Ich habe seit einem Jahr keine Küche mehr betreten oder eine Waschmaschine benutzt. Ich bin keine Millionärin, ich lebe nur auf Kreuzfahrtschiffen.“

Statt sich tagtäglich mit Alltagsaufgaben herumzuschlagen, könne sie nun das machen, was ihr Spaß bereite. Dabei probiere sie sich durch das vielfältige Freizeit-Angebot auf den Kreuzfahrtschiffen und würde ihre Zeit mit Quizspielen und handwerklichen Tätigkeiten vertreiben. „Ohne den Alltagsstress streiten wir uns selten“, erzählt Brzoska, die früher als Lehrerin gearbeitet hat.

Schicksalsschlag als Wendepunkt

Die Entscheidung, ihr altes Leben zurückzulassen, fiel nach einem Schicksalsschlag: Nachdem ihr Vater 2022 schwer erkrankt sei und eine Lebertransplantation gebraucht habe, wollte Brzoska jeden Moment ihres Lebens genießen und mehr von der Welt sehen. Ihre Mutter habe sie bei ihrer Entscheidung unterstützt: „Sie sagte zu mir ,Warte nicht bis zur Rente, um deine Träume zu verwirklichen. Tu es jetzt!‘“

Die lebensverändernde Idee, eine Dauer-Kreuzfahrtreise zu machen, kam aber erst später. Als sich im März 2023 eine einwöchige Karibik-Kreuzfahrt dem Ende zuneigte, hatte das Paar einen Gedanken, den es wenig später in die Tat umsetzen sollte: „Anstatt zurückzukommen – warum nicht einfach so viele Reisen hintereinander buchen, solange wie wir es uns leisten können?“, so Brzoska.

Das Aussteiger-Paar hat bislang über ein Dutzend Länder besucht, wie es auf Instagram dokumentiert. © Instagram/ life_by_any_means

Ein Leben auf dem Schiff für weniger als 10.000 Dollar

Um ihren Traum von einem Leben auf hoher See finanziell stemmen zu können, hätten sie ihren gesamten Besitz verkauft und ihr Haus in Memphis vermietet, schreibt die „New York Post“. Die Ausgaben des Paars für das ganze Jahr auf dem Schiff sind jedoch erstaunlich gering: Das Leben auf See koste sie gerade einmal 9.989 Euro, rechnet Brzoska vor. Darin seien Kosten für die Unterkunft, Verpflegung und Freizeitaktivitäten schon inbegriffen – lediglich etwas Taschengeld komme noch hinzu.

Dass das Paar so wenig zahlen muss, liege aber auch daran, dass sie zuvor schon eine Vielzahl wöchentlicher Kreuzfahrtreisen gemacht hätten. Dadurch seien satte Rabatte für zukünftige Fahrten zusammengekommen. Im letzten Jahr hätten sie es so auf 36 Kreuzfahrten hintereinander geschafft, mit Zielen auf den Fidschi-Inseln, Japan und Griechenland. Im Ankunftshafen würden sie häufig einfach von einem Schiff zum anderen Schiff wechseln.

Aber ganz so einfach ist das Leben auf dem Schiff dann doch nicht: „Wir vermissen unsere Familien, aber wir wissen, dass wir im Notfall nach Hause fliegen können.“

Start-Up macht Leben auf dem Kreuzfahrtschiff möglich

Der Gedanke, sein Leben dauerhaft auf einem Kreuzfahrtschiff zu verbringen, ist ungewöhnlich, aber gar nicht so abwegig. Das Start-Up Storyline hat daraus sogar ein Geschäftsmodell entwickelt: Ab 2025 sollen Reisende die Möglichkeit bekommen, auf dem Schiff MS Narrative zu leben.

Der Luxus-Liner unterscheidet sich in einem entscheidenden Punkt von gewöhnlichen Kreuzfahrtschiffen: Das Leben an Bord ist nicht als Dauer-Urlaub konzipiert. Vielmehr soll es Teil eines neuen Lifestyles sein. Dazu gehört, dass die Passagiere selbst aktiv werden, etwa beim Pflegen des Gartens oder bei der Leitung von Sportkursen. Erschwinglich sind die Preise für Durchschnittsbürger aber leider nicht: Anstatt kleine Kabinen bietet die MS Narrative luxuriöse Wohnungen, die mehrere hunderttausend Euro kosten sollen.