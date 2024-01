Hamburg. Reederei streicht Überführungsreisen von Asien nach Europa – doch auch weitere Fahrten sind betroffen. Wie Aida die Gäste entschädigt.

Nun also doch: Lange hatte Deutschlands führende Kreuzfahrtreederei Aida Cruises mit Sitz in Rostock und Hamburg offen gelassen, ob sie angesichts der Krise im Nahen Osten ihre Reisen durchs Rote Meer und den Suezkanal durchführen werden oder nicht. Jetzt ist eine Entscheidung gefallen. Nachdem bereits die Reederei MSC ihre Fahrten von Asien nach Europa abgesagt hat, zieht Aida jetzt nach. Am Donnerstag teilte das Unternehmen mit, dass es seine sogenannten Transreisen absagt. Dabei handelt es sich um die Überführungsfahrten, bei denen die Kreuzfahrtschiffe, die die Wintersaison in Asien und dem Orient verbracht haben, für die Sommersaison wieder nach Europa transferiert werden.