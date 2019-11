Barsbüttel/Reinfeld. In Tausenden Stormarner Wohnstuben verbreiten knisternde Holzscheite dieser Tage wohlige Wärme und Gemütlichkeit – Herbstwetter ist Kaminwetter. 436.000 Kachelöfen und Kamine gibt es allein in Schleswig-Holstein. Schornsteinfeger Thomas Albrecht, Sprecher des Landesinnungsverbands, schätzt, dass in 90 Prozent der 3000 von ihm betreuten Liegenschaften seines Kehrbezirks Reinfeld-Süd mindestens ein Ofen steht. Albrecht sagt: „Aktuell bietet der Markt 2000 verschiedene Modelle bei gleichbleibender Nachfrage. Viele Menschen wollen darauf einfach nicht verzichten.“

Öfen sorgen für mehr Feinstaub als Straßenverkehr

Dabei sind die Wärmespender tüchtig ins Gerede gekommen. „Insgesamt halten rund vier Millionen Kamine, Kachelöfen und andere Feuerstätten für feste Brennstoffe die geforderten Grenzwerte nicht ein“, sagt Alexis Gula, Mitglied des Bundesvorstandes der Schornsteinfeger. Das wäre bundesweit jeder Dritte von knapp zwölf Millionen Öfen.

Barsbüttels Schornsteinfegermeister André Schult kontrolliert Kamine und berät Eigentümer.

Foto: Barbara Moszczynski

Idealerweise entstehen bei der Verbrennung von Holz nur Kohlendioxid, Asche und Wasser. Tatsächlich enthält Holz aber immer geringe Mengen an Stickstoff-, Schwefel- und Chlorverbindungen. So bilden sich außerdem schädliche Oxide, bei unvollständigen Verbrennungsvorgängen sogar giftiges Kohlenmonoxid und extrem klimaschädliches Methangas. Vor allem aber Feinstaub – und das in erheblichem Umfang.

Diese sehr feinen, mit dem Auge nicht sichtbaren Partikel, können beim Einatmen bis in die Lunge eindringen und so Bronchitis und Asthma verursachen sowie das Herz-Kreislauf-System belasten. Feinstaub steht zudem im Verdacht krebserregend zu sein.

Laut Deutscher Umwelthilfe stoßen die so genannten Kleinfeuerungsanlagen mehr Staubemissionen aus als der Straßenverkehr. Wissenschaftler des renommierten österreichischen Forschungsinstituts IIASA (International Institute for Applied Systems Analysis) gehen davon aus, dass Haushaltsöfen 2030 für mehr als 40 Prozent des Feinstaubs und fast 70 Prozent der Rußemissionen in Europa verantwortlich sein werden.

Der Bundestag hat 2010 eine Schutzverordnung erlassen

Um dem Einhalt zu gebieten, hat der Bundestag 2010 eine Bundesimmissionsschutzverordnung verabschiedet. Seitdem gelten strengere Grenzwerte für Staub, Stickoxide und Kohlenmonoxid. Laut Bundesumweltamt sind die Emissionen durch moderne Kaminöfen zwar gesunken, wurden durch eine deutlich gestiegene Nutzung von Kleinverbrennungsanlagen aber weitgehend kompensiert. Deshalb sei die Belastung durch Feinstaub aus Holzfeuerungen in Deutschland in den vergangenen Jahren „auf einem mehr oder weniger gleichbleibend hohen Niveau geblieben“.

Das Brennholz darf nur 25 Prozent Restfeuchte haben

Für den Reinfelder Schornsteinfegermeister Thomas Albrecht liegt das zu 98 Prozent an den Betreibern. „Ein Ofen ist nicht intelligent“, sagt Albrecht. Moderne Kamine würden bei einem „bestimmungsgemäßen Betrieb“ zwar die Einhaltung der Grenzwerte sicherstellen. „Aber nur, wenn er auch regelkonform bestückt wird. Und das ist leider oft nicht der Fall“, so Albrecht.

Das beginne schon bei der Auswahl des Brennholzes und seiner Lagerung. Naturbelassen, unbehandelt und trocken sollte es sein. Gesetzlich erlaubt ist eine Restfeuchte von maximal 25 Prozent. „Holz trocknet pro Jahr zwei bis drei Zentimeter. Deshalb sollten die Scheite nicht zu dick und nur so lang sein, dass sie problemlos in den Ofen eingelegt werden können“, so Albrecht. Messungen zufolge können Fehlbedienungen den Schadstoffausstoß um ein Vielfaches erhöhen. Insbesondere dann, wenn das Holz mit Schutzmitteln oder Lack versehen worden ist. Dann können sogar hochgiftige Dioxine und Furane entstehen, besser bekannt als Seveso-Gifte.

„All das muss man älteren Leuten selten erklären, jüngeren hingegen schon“, weiß Albrecht aus Erfahrung. Nicht umsonst sei im Zusammenhang mit dem Erlass der neuen Richtlinie 2010 auch über einen „Ofenführerschein“ diskutiert worden. Eingeführt wurde er aber nicht. „Das richtige Bestücken der Öfen lässt sich ohnehin nicht kontrollieren“, so Albrecht. Das gelte selbst für die Feinstaubbelastung. Weil Kaminöfen im Unterschied zu Heizungsanlagen nicht permanent betrieben würden.

„Wir kontrollieren bei der Feuerstättenschau alle drei bis fünf Jahre und bei Neuabnahmen, ob ein Ofen aufgrund seiner Bauweise, technischen Standards und der Abzugseinrichtungen betrieben werden darf“, sagt André Schult, Bezirksschornsteinfegermeister aus Barsbüttel. Anderenfalls gebe es Auflagen wie etwa Nachrüstungsverpflichtungen, die konsequent verfolgt würden. So können etwa ältere Modelle mit Staubfiltern nachgerüstet werden. Tatsächlich macht das bei Preisen zwischen 1500 und 1600 Euro plus 400 bis 500 Euro Montage aber fast niemand. Schließlich gibt es für 2000 Euro nagelneue, hochwertige Kaminöfen mit aktueller Betriebserlaubnis für die nächsten Jahrzehnte.

Im Einzelfall ist ein Bußgeld bis zu 50.000 Euro möglich

Die Verhängung von Bußgeld in Höhe von bis zu 50.000 Euro für die Überschreitung von Grenzwerten ist in Stormarn weitgehend unbekannt. „Der Respekt vor den Schornsteinfegern ist da, die Einsicht zum Handeln zumeist auch“, sagt Schult. Die nächste Schonfrist für ältere Kamine läuft 2020 aus. Sie betrifft Öfen der Baujahre 1985 bis 1994.