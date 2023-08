Mega-Feier-Wochenende im Kreis Pinneberg: Alle Feste auf einen Blick

Schlemmen vor der Drostei: Am Wochenende steigt in Pinneberg – unter anderem – das Food-Truck-Festival.

Kreis Pinneberg. Anstoßen in Uetersen, barockes Leben am Rantzauer See, Fackelzug in Halstenbek, Shopping in der Elmshorner Innenstadt oder Schlemmen in der Pinneberger City – die Menschen im Kreis Pinneberg haben bei der Freizeitgestaltung an diesem Wochenende die Qual der Wahl.

Besonders Ehrgeizige können auch eine partyreiche Rundreise unternehmen. Denn von Donnerstag bis Sonntag geht es an vielen Orten im Kreis Pinneberg rund. Von Barmstedt über Uetersen und Elmshorn bis Pinneberg wird gefeiert, getanzt und geschlemmt.

Feiern im Kreis Pinneberg: Megawochenende mit schlemmen, shoppen, schießen

Das traditionelle Weinfest in Uetersen wird schon am Donnerstag, 31. August, vor dem Rathaus an der Wassermühlenstraße eingeläutet. Auf dem viertägigen Programm stehen, neben jeder Menge edler Tropfen aus ganz Deutschland, auch Führungen durch das Rosarium und allerlei Leckereien. Der Eintritt ist frei.

Zum Wohle! Bürgermeister Dirk Woschei und Angela Huckfeldt, stellvertretende Vorsitzende der Interessengemeinschaft Handel und Gewerbe Uetersen (IHG), freuen sich auf viele Gäste beim Weinfest am wunderschönen Rosarium.

Foto: Michael Rahn

So richtig los geht es dann am folgenden Freitag, 1. September. Dann startet auch das Barmstedter Wein- und Strandbadfest. Am Rantzauer See gibt es drei Tage lang neben den namensgebenden Getränken jede Menge Musik auf der Bühne.

Weinfeste in Uetersen und Barmstedt – Musik und edle Tropfen

Den Auftakt macht die große Schlagernacht mit Jelfi und Denise Repolusk am Freitagabend. Auch tagsüber gibt es das ganze Wochenende Vorführungen und Konzerte auf der Bühne am Strandbad. Der Eintritt ist überwiegend frei.

Newsletter für Pinneberg und Umgebung Hier den kostenlosen Newsletter bestellen: täglich kompakt informiert. E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.

Die Magic Queens treten beim Barmstedter Weinfest auf. Die Magic Queens sind die Travestie-und Drag Queens Daisy von Butenschön, Divia Jolie und ihr Tanzensemble.

Foto: Tom Lauditz / Magic Queens

Lediglich für die Shows am Sonnabend- und Sonntagabend werden jeweils 13 Euro Eintritt fällig. Auf dem Programm stehen etwa ein Auftritt der Travestiekünstlerinnen Divia Julie und Daisy von Butenschön sowie Schlagerkonzerte am Sonnabend, 2. September, und eine plattdeutsche Rock-Revue mit Steffie Steup und ihren Danzdeerns.

Halstenbek feiert letztes großes Schützenfest der Region

Am Freitag startet auch eines der letzten, wenn nicht sogar das letzte große Schützenfest in der Region. Die Halstenbeker Schützen laden vom 1. bis zum 4. September zur Megaparty ein. Rund 20.000 Besucher werden erwartet – Ausnahmezustand in Halstenbek.

Neben einem Laternen- und Fackelumzug am Freitag, einem großen Partyzelt, Kinderprogramm und zahlreichen Fahrgeschäften steht natürlich das Wettschießen auf dem Programm. Dies ist aber nicht den Schützen vorbehalten, die meisten Wettbewerbe sind auch für Besucher offen.

Zahlreiche Fahrgeschäfte, Essensbuden und die beliebte Schlagernacht – das Schützenfest in Halstenbek ist ein Publikumsmagnet.

Foto: Halstenbeker Schützenverein

Schlagernacht und Königsschießen am Wochenende in Halstenbek

Eines der Highlights ist sicherlich die Halstenbeker Schlagernacht am Sonnabend mit den DJs Stefan Wolter und Michael Wittig. Hier kostet der Eintritt 15 Euro an der Abendkasse. Wer verzichtet, oder am nächsten Morgen schon wieder fit ist, kann sich auf den Frühschoppen am Sonntagmorgen ab 11 Uhr freuen.

Der Montag, 4. September, gehört dann wieder den Schützen, denn dann ist klar, wer in diesem Jahr Schützenkönig geworden ist. Die Majestät des Schützenvereins wird am Sonntagvormittag im Königsschießen ermittelt und am Montag beim Königsball gekürt und gefeiert.

Pinneberg lädt zu Food-Truck-Festival und Super-Wochenende ein

Die Stadt Pinneberg steht ihrer kleinen Nachbargemeinde an diesem Wochenende in nichts nach. In der Kreisstadt steht vom 1. bis zum 3. September ein ganz eigenes Super-Wochenende auf dem Programm. An allen Ecken und Enden der Innenstadt geht es drei Tage lang rund.

An zehn Food Trucks gibt es in Pinneberg diverse Leckereien – von Burger über Burritos bis hin zu gerolltem Eis.

Foto: Stadtmarketing Pinneberg

Schleckermäuler können sich schon von Freitag an durch die Angebote der zehn Stände des Food-Truck-Festivals schlemmen. Von Burger über Burritos bis hin zu Waffeln und gerolltem Eis ist für jeden Geschmack etwas dabei.

Pinneberg: Stadtlauf, Tag des Sports, Blaulichttag und Live-Musik

Am Sonntag gibt es dann gleich drei weitere Veranstaltungen in der Pinneberger City, so wird der Tag zum Super-Sonntag. Zum Blaulichttag stellen Feuerwehr, Polizei und Technisches Hilfswerk sich und ihre Arbeit vor. Übrigens: Eine ähnliche Veranstaltung gibt es einen Tag vorher auch in Uetersen: Dort werden am Sonnabend 20 Jahre Jugendfeuerwehr an der Feuerwache gefeiert.

Der VfL Pinneberg ruft für Sonntag den Tag des Sports aus und organisiert passend dazu den Pinneberger Stadtwerkelauf. Die namensgebenden Stadtwerke Pinneberg bieten parallel dazu ein vielseitiges Kinderprogramm im Drosteipark an. Außerdem haben die Geschäfte in der Innenstadt geöffnet, denn die Events werden mit dem verkaufsoffenen Sonntag kombiniert.

Beim Blaulichttag am Supersonntag in Pinneberg stellen sich Feuerwehr, Polizei und THW vor.

Foto: Kitty Haug

Pinneberg sperrt Straßen für das Super-Wochenende

Erstmals gibt es am ganzen Wochenende ein musikalisches Bühnenprogramm auf dem Drosteiplatz. Unter anderem treten Sängerin Tonia Szkurhan (Freitag) und die Hamburger Band Liebe Leudde (Sonnabend) auf. Tagsüber sorgen zwei DJs für Stimmung.

Unschöne Nebenwirkungen hat das Spektakel in der Pinneberger City nur für Autofahrer. Die müssen sich nämlich auf Straßensperrungen und Verkehrsbehinderungen rund um Bahnhofstraße, Moltkestraße, Hofweg, Lindenstraße und Am Drosteipark einstellen.

Im Pinneberger Drosteipart gibt es ein Kinderprogramm. Außerdem startet dort traditionell der Stadtwerkelauf.

Foto: Stadtmarketing Pinneberg

Barockfest: Zeitreise auf der Barmstedter Schlossinsel

Auf der Barmstedter Schlossinsel im Rantzauer See fahren am Wochenende ebenfalls keine Autos. Das ist auch gut so, denn das würde sonst die Illusion zerstören, sich in langvergangenen Zeiten zu befinden. Dort steigt nämlich am Sonnabend und Sonntag das zweite Barockfest.

Darstellerinnen und Darsteller in historischen Kostümen sorgen dafür, dass sich die Besucherinnen und Besucher auf eine kleine Zeitreise begeben können. Denn die Kostüme sind nicht alles. Die Menschen geben zudem Auskunft über das Leben und Arbeiten im 18. Jahrhundert. Damit ein korrektes Bild vermittelt wird, bitten die Veranstalter darum, nicht kostümiert zu erscheinen.

Die Barmstedter Schlossinsel am Rantzauer See wird Anfang September Schauplatz des Barockfestes.

Foto: Burkhard Fuchs

Morbider Spaziergang zum Schauplatz des Grafenmordes

Das Museum der Grafschaft Rantzau hat geöffnet, dort gibt es etwa Lesungen, außerdem kann die aktuelle Sonderausstellung besucht werden. Das Restaurant vor Ort versorgt hungrige Besucherinnen und Besucher mit Speisen und Getränken.

Wer es morbide mag, kommt ebenfalls auf seine Kosten. Denn auch der Mord am letzten Reichsgrafen Christian Detlef wird thematisiert. Interessierte können an einem geführten Spaziergang zum mutmaßlichen Schauplatz des Verbrechens teilnehmen.

Elmshorn: Frei parken auf städtischen Flächen beim Shopping-Sonntag

In Elmshorn dürften sich Autofahrer freuen, zumindest am Sonntag. Diesen hat das Stadtmarketing nämlich zum Shopping-Sonntag erklärt. Und das Parken ist an diesem Tag auf allen öffentlichen Parkplätzen kostenlos.

Ein Mädchen macht im Skulpturengarten Elmshorn Hula Hoop.

Foto: Sven Rehder / Stadtmarketing Elmshorn

Die Geschäfte in der Innenstadt haben bis 17 Uhr geöffnet, auf dem Alten Markt gibt es neben allerlei Köstlichkeiten auch Infostände von Elmshorner Vereinen und Verbänden. Im Skulpturenpark können sich die Besucherinnen und Besucher zudem vom Einkaufsbummel erholen – oder Hula Hoop ausprobieren.

Shopping-Sonntag: Gewinnspiele und Tanzvorführungen in der City

Doch insgesamt steht der Tag in der Elmshorner City im Zeichen von Rhythmus und Tanz. Zahlreiche Tanzgruppen, -schulen und -vereine wie etwa die Maniacs Cheerleader zeigen spektakuläre Shows an verschiedenen Orten in der Innenstadt. Auch an die Kinder wurde gedacht: Mr. Jack bastelt bunte Ballontierchen.

Beim Lions Club können Besucherinnen und Besucher bei der Handtaschenauktion etwas gewinnen und an der Marktstraße für kleine Gewinne am Glücksrad drehen. Zudem steigt am Sonntag von 11 Uhr an der City Blues bei Holz Junge an der Julius-Leber-Straße, dort gibt es Blues und Boogie – unter anderem mit Abi Wallenstein.

Die Tänzerinnen der Tanzschule Alavi bei einer Vorführung am Alten Markt in Elmshorn.

Foto: Ulf Marek / Stadtmarketing Elmshorn

„Appen musiziert“ feiert kleines Comeback am 3. September

Wem das alles noch nicht genug ist, der kann sich auf ein kleines Comeback freuen. In Appen gibt es eine Mini-Ausgabe der Kultveranstaltung „Appen musiziert“. Rolf Heidenberger, Erfinder der Veranstaltungsreihe zugunsten schwerkranker Kinder, will es nach langer Krankheit noch einmal wissen.

„Marmor, Stein und Eisen bricht, aber ihre Liebe nicht“: Seit 51 Jahren sind Christel (68) und Rolf Heidenberger (73) glücklich verheiratet.

Foto: Bianca Bödeker

Am Sonntag kommt der Organist Franz Lambert für ein Konzert nach Appen. Ein großer Wunsch des Orgel-Enthusiasten Heidenberger. Der erzählte seine Geschichte kürzlich Abendblatt-Autorin Bianca Bödeker. Das Gespräch können Sie hier als Podcast anhören.