Spektakuläre Show beim verkaufsoffenen Sonntag in Elmshorn

Die Tänzerinnen der Tanzschule Alavi bei einer Vorführung am Alten Markt in Elmshorn.

Elmshorn. Die verkaufsoffenen Sonntage in Elmshorn sind mehr als reine Einkaufstage. Das Stadtmarketing stellt für jeden der sogenannten Shopping-Sonntage ein besonderes Programm zusammen. Der nächste, am Sonntag, 3. September, steht im Zeichen von Tanz und Rhythmus.

In der ganzen Elmshorner Innenstadt werden zahlreiche Tanzgruppen ihr Können zeigen, auf dem Alten Markt kommen Schleckermäuler auf ihre Kosten und natürlich haben die Elmshorner Geschäfte geöffnet und locken mit besonderen Angeboten und einem Gewinnspiel.

Verkaufsoffener Sonntag in Elmshorn: Spektakuläre Show beim Shopping-Sonntag

Getanzt wird an diesem besonderen Sonntag überall in der Elmshorner City, am Alten Markt, am Holstenplatz, auf der Dachterrasse bei Ramelow und auch im Bereich der Summerlounge am Skulpturenpark. Bei der Shoppingtour durch die Innenstadt gibt es von 12 bis 17 Uhr überall etwas zu sehen.

Auf dem Alten Markt im Zentrum der City wird ein bunter Mix an Ständen aufgebaut, es gibt Bratwurst, Crêpes, Schmalzgebäck und italienische Spezialitäten. Außerdem präsentieren sich Vereine und Verbände mit Infoständen.

Elmshorn: Gewinnspiele, Leckereien und ein Kinderkarussell

Außerdem gibt es ein Karussell und auch die Tanzschulen, -gruppen und -vereine zeigen ihre Angebote. Der Lions Club Elmshorn Audita verlost außerdem rund 350 gebrauchte und mit kleinen Präsenten gefüllte Handtaschen. Ein Los kostet zwei Euro, der Erlös geht an soziale Projekte in Elmshorn.

Etwas zu gewinnen gibt es auch an der Marktstraße. Die Glücksmacherei, Jan Shop, das kleine Elmshorner Pop Up Huus und KWR Accessoires mit Taschengeist veranstalten ein Glücksrad-Gewinnspiel. Besucherinnen und Besucher haben die Chance auf Prozentgutscheine, Sachpreise oder ein Glas Sekt.

Elmshorner Tanzschulen und -gruppen zeigen ihr Können

Am Alten Markt gibt es zudem lateinamerikanische Tänze von der Tanzschule Loferski zu sehen. Das Tanzstudio Alavi und die Musical Schule Fame Academy haben einen gemeinsamen Auftritt, die 45 Tänzerinnen und Tänzer zeigen Elemente aus Ballett, Showtanz, Jazz Dance, Reggaeton und Contemporary Dance.

Anschließend zeigt die Hip-Hop-Gruppe des Barmstedter MTV ihr Können. Etwas bunter wird es mit der Cat Dance Company, deren drei Tanzgruppen Showtanz, Jazz Dance, Hip-Hop und Reggaeton präsentieren. Es folgt der Auftritt des TCC Elmshorn, dessen Mitglieder zu Lieder aus Country, Western und Pop Line Dance tanzen. Die Tanzschule step by step zeigt zum Abschluss lateinamerikanische Tänze.

Ballonkünstler Mr. Jack bastelt bunte Ballontierchen

Auf dem Holstenplatz nahe des Bahnhofs bastelt der Luftballon-Künstler Mr. Jack von 12 bis 17 Uhr bunte Ballontierchen, außerdem treten dort die Maniacs Cheerleader auf und zeigen akrobatische Meisterleistungen. Ab 15 Uhr sorgt dann ein Trommel-Flashmob mit Elmshorner Kindern für Stimmung.

Auf der Dachterrasse des Modehauses Ramelow gibt es von 14 Uhr an Vorführungen des Tanzstudios Alavi und der Fame Academy. Anschließend tanzen Mitglieder der Tanzschule Loferski zwei Tango-Argentino- und Salsa-Shows. Beim folgenden Discofox dürfen alle Besucherinnen und Besucher eingeladen mittanzen.

Verkaufsoffener Sonntag in Elmshorn: City Blues bei Holz Junge

Ein Mädchen macht im Skulpturengarten Elmshorn Hula Hoop.

Foto: Sven Rehder / Stadtmarketing Elmshorn

In der Summerlounge im Elmshorner Skulpturenpark am Probstendamm können sich die Besucherinnen und Besucher vom Einkaufstrubel rund um die Königstraße erholen. Dort stehen nicht nur gemütliche Liegestühle zur Verfügung, Jennifer Kühnel gibt zudem Einblicke in Hula Hoop. Die Reifen baut Kühnel übrigens selbst. Vorkenntnisse sind nicht nötig.

Am selben Tag kommen auch Blues-Fans auf ihre Kosten. Bei Holz Junge an der Julius-Leber-Straße 4 steigt der City Blues. Von 11 Uhr an spielen Ludwig Seuss, Kalle Reuter, Henry Heggen, Martin Röttger und Abi Wallenstein entspannten Boogie und Blues. Übrigens: Das Parken ist am verkaufsoffenen Sonntag auf den öffentlichen Plätzen in der Innenstadt frei.