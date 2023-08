Letztes großes Schützenfest im Kreis Pinneberg: Halstenbek im Ausnahmezustand

Halstenbek. Bis zu 20.000 Besucher werden erwartet, wenn das Volks- und Schützenfest in Halstenbek ansteht. Vom 1. bis 4. September ist es wieder soweit – inklusive vieler Fahrgeschäfte und der fast schon legendären Halstenbeker Schlagernacht.

Es ist das zweite Mal nach Corona, dass der Halstenbeker Schützenverein von 1886 wieder zur Riesensause einlädt. „Voriges Jahr war der Platz an allen vier Tagen voll“, erinnert sich Vereinschef Günter Steffen. Und die Veranstaltungen im 20 mal 40 Meter großen Festzelt waren ebenfalls bestens besucht.

Das Volks- und Schützenfest in Halstenbek ist das letzte seiner Art im Kreis Pinneberg. Und es hat sich zum Anziehungspunkt für alle Halstenbeker, aber auch für viele Personen von außerhalb entwickelt.

Der Party-Spaß beginnt am Freitag, 1. September, um 15 Uhr am Schützenplatz mit der Eröffnung des Festplatzes. Ab 20 Uhr startet der Fackel- und Laternenumzug für Kinder und Erwachsene. Treffpunkte sind der Sportplatz Feldstraße und die Regenbogen-Kita an der Birkenallee.

Halstenbek: Drei Musikzüge begleiten Laternenumzug durch die Gemeinde

Der Fackel- und Laternenumzug durch die Gemeinde wird von drei Spielmannszügen begleitet.

Begleitet werden beide Umzüge von drei Musikzügen, dem Musikzug Appen, dem Musikzug SC Pinneberg und den Lokalmatadoren vom Musikzug Halstenbek.

Ebenfalls um 20 Uhr startet die bewährte Riesen Zelt-Disco auf dem Festplatz. DJ Ryker sorgt für die gute Stimmung, der Eintritt kostet wie im Vorjahr zehn Euro.

Festplatz mit diversen Fahrgeschäften und Gastronomiebuden

Am Sonnabend, 2. September, wird der Festplatz um 14 eröffnet. Dort gibt es übrigens diverse Fahrgeschäfte wie Autoscooter, Kettenkarussell und Raupe. Auch für Kinder wird einiges geboten. Wer Hunger hat, kann sich unter anderem mit Crêpes, leckeren Dingen vom Schwenkgrill sowie am Burgunderschinkenstand stärken.

Zeitgleich geht es weiter mit einem Kinderfest im Festzelt mit vielen Attraktionen (14 bis 16 Uhr) sowie Bogen- und Luftgewehr- und Kleinkaliberschießen (bis 18 Uhr). Auch ein Preis- und Wurtschießen wird geboten. Und nicht nur Schützen können sich beteiligen, die meisten Schießwettbewerbe sind auch für Besucher offen.

Halstenbeker Schlagernacht erfreut sich großer Beliebtheit – 15 Euro Eintritt

Vereinschef Günter Steffen (links) und Vize-Vereinschef Andreas Zippel laden zum Volks- und Schützenfest in Halstenbek ein, das vom 1. bis 4. September auf dem Schützenplatz stattfindet.

Am Sonnabendabend lockt die Halstenbeker Schlagernacht mit Titeln zum Mitsingen mit dem DJ-Team Stefan Wolter und Michael Wittig. 15 Euro kostet der Eintritt vor Ort, im Vorverkauf sparen Schlagerfans zwei Euro. Karten gibt es im Schützenhaus sowie bei Blumen Pein.

Der Sonntag beginnt um 9 Uhr mit einer Kranzniederlegung am Ehrenmal Feldstraße, ehe es um 11 Uhr zum Frühschoppen mit dem Musikkorps der Feuerwehr Hanerau-Hademarschen ins Festzelt geht.

Am Königsschießen dürfen nur Vereinsmitglieder teilnehmen

Am Vormittag steht das Königsschießen von 10 Uhr an, an dem nur die Mitglieder des Schützenvereins teilnehmen dürfen. Steffen und Co. hoffen auf bis zu 15 Teilnehmer.

Der Festplatz öffnet am Sonntag um 11 Uhr. Es folgen mehrere Schießwettbewerbe, um 11 Uhr gibt es Erbsensuppe und um 13.30 Uhr startet ein Platzkonzert von mehreren Musikzügen auf dem Rathausplatz.

Festumzug durch die Gemeinde startet am Sonntagnachmittag

In der Festhalle findet die Riesen-Zelt-Disco am Freitag und die Schlagernacht am Sonnabend statt. Und natürlich auch die Königsproklamation am Montag.

Von 15 Uhr an folgt der Festumzug durch die Gemeinde mit Schützen und Bürgern, die sich dafür von 14.45 Uhr an auf dem Sportplatz an der Feldstraße in Position bringen können. Begleitet wird er von den Musikzügen, die auch am Platzkonzert teilnehmen.

Am Montag öffnet der Festplatz um 15 Uhr. Beim Königsball von 20 Uhr an entscheidet sich dann, wer neue Majestät des Vereins wird. also wer beim Königsschießen am besten getroffen hat.

Vereinschef Günter Steffen repräsentiert als Seniorenkönig den Verein

Aktuell repräsentiert Vereinschef Günter Steffen, der im vorigen Jahr sich das Amt als Seniorenkönig erschossen hatte, den Verein. Der eigentliche Schützenkönig hatte das Amt aus Zeitgründen niederlegt. „Das Amt des Schützenkönigs erfordert einen hohen zeitlichen Aufwand“, erklärt Steffen.

Davor habe der Schützenkönig leider kapituliert. Ersatz und Vereinschef Steffen wird vom zweiten Ritter Pascal Hammer, dem zweiten Ritter Johan Schütt und der Jugendkönigsrotte unterstützt.

Auch die Gastronomie auf dem Festplatz erfreut sich großer Beliebtheit.

Wie immer sorgen ein eigens engagierter Sicherheitsdienst und eine verstärkte Präsenz der Polizeistation Rellingen für Sicherheit. Auch auf den Jugendschutz wird geachtet.

Sicherheitsdienst und Polizei sind auf dem Festplatz präsent – Jugendschutz hat Priorität

Kontrollen des Sicherheitsdienstes werden das Mitbringen von Alkohol unterbinden – und Minderjährige erhalten farblich unterscheidbare Armbänder, sodass sie im Festzelt keine alkoholischen Getränke erwerben können.

Mehr als 30 Mitglieder des Schützenvereins sind in die Organisation eingebunden und sorgen für einen reibungslosen Ablauf der Großveranstaltung, auch bei den Schießwettbewerben. „Nach dem Schützenfest ist vor dem Schützenfest“, sagt Vereinschef Steffen.

Letztes großes Schützenfest im Kreis: Halstenbeker Verein hat mehr als 400 Mitglieder

Was er meint: Noch vor dem Festende werden mit den Künstlern die Verträge für das nächste Jahr abgeschlossen, in der Folge starten die Vorbereitungen für 2024.

Der Halstenbeker Schützenverein ist übrigens einer der größten Vereine seiner Art im Kreis. Kürzlich wurde die Schallgrenze von 400 Mitglieder geknackt.