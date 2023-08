Pinneberg feiert Mega-Wochenende mit Food Trucks, Musik und Supersonntag

Pinneberg. Am ersten September-Wochenende trumpft Pinneberg mit Food Truck Festival und Super-Sonntag auf. An diesem Tag finden der Stadtwerkelauf, der Blaulicht-Tag, der Tag des Sports und ein verkaufsoffener Sonntag statt. Damit wird die Pinneberger City von Freitag, 1. September, bis Sonntag, 3. September, zur Erlebnismeile.

Organisiert wird das Festival vom Stadtmarketing Pinneberg, den Stadtwerken, dem VfL Pinneberg, der örtlichen Feuerwehr, Polizei und dem THW und dem langjährigen Stadtmarketing-Veranstaltungspartner jbe Events aus Hamburg. „Die gesamte Pinneberger Innenstadt einschließlich des Fahlts, der Dingstätte, des Drostei-, Rathausvor- und Lindenplatzes ist eingebunden“, sagt Stadtmarketing-Chef Sebastian Hoyme.

Food Truck Weekend in Pinneberg bietet alles von Burger bis Burritos

Foto: Anne Dewitz

Die Food Trucks, organisiert von jbe Events, werden von Freitag bis Sonntag auf dem Drosteiplatz zu finden sein und Köstlichkeiten aus aller Welt von Burger über Burritos bis hin zu gerolltem Eis anbieten. Zehn Trucks werden vor Ort sein, darunter Street Stars, Frau Waffel, Rolling Ice und die Ankerbar.

Pinneberg: Food-Truck-Betreiber wollen auf den Drosteiplatz

„Die Begeisterung für das Pinneberger Publikum und den wunderschönen Drosteiplatz hier ist sehr groß. Wir haben sehr viele Trucker-Interessenten, sodass wir eine tolle Mischung an Anbietern zusammenstellen können“, sagt Jochen Bohnsack von jbe Events. Die Verkaufszeiten sind Freitag von 15 bis 23 Uhr, Sonnabend von 12 bis 23 Uhr und Sonntag von 11 bis 19 Uhr.

Der Sonntag wird dann richtig super. Zum Blaulicht-Tag werden von 11 Uhr an Fahrzeuge der Feuerwehr, der Polizei, des THW auf dem Rathausvorplatz, dem Lindenplatz, in der oberen Dingstätte und im Drosteipark zu finden sein. Die Helfer in der Not stellen sich und ihre Arbeit vor.

Super-Sonntag in Pinneberg mit vielseitigem Kinderprogramm

Die Stadtwerke Pinneberg bieten parallel dazu ein vielseitiges Kinderprogramm im Drosteipark an. „Wir werden eine Hüpfburg und Bubble-Soccer aufbauen“, sagt Sönke Hilmer vom Marketing der Stadtwerke Pinneberg. Bei letzterem stülpen sich die Fußball-Spieler aufblasbare Kugeln über – ein großer Spaß, versichert Hilmer.

Die AOK und die DKMS werden mit einem Stand auf der Wiese vertreten sein. „Ein jungen Vater aus Barmstedt braucht Hilfe, und wir bieten allen Kaffee und Kuchen an, die sich als Stammzellenspender registrieren lassen“, sagt Hilmer. Vor Ort sind auch VHS und ADFC, die eine Fahrrad-Codierung anbieten.

Pinneberger Stadtwerkelauf findet am Tag des Sport statt

Der VfL Pinneberg organisiert zeitgleich den Stadtwerkelauf. Die Route führt durch den Fahlt und den Drosteipark und um die Drostei selbst herum. Parallel dazu gibt es von 11 bis 15 Uhr viele verschiedene Angebote im Rahmen der landesweiten Aktion „Tag des Sports“, der vom Landessportverband immer am ersten Sonntag im September ausgerufen wird.

Auf dem Food Truck Weekend in Pinneberg wird Rolling Ice auch wieder handgemachte Eisrollen anbieten.

Foto: Stadtmarketing Pinneberg

Die Siegerehrung ist dann auf der großen Bühne auf dem Drosteiplatz von 13.30 Uhr an geplant. Ebenfalls auf der Hauptbühne: Unter allen Teilnehmern des Stadtradeln 2023 werden 20 Preise verlost, die aus der Pinneberger Innenstadt gestiftet werden.

Live-Musik und DJs auf dem Drosteiplatz in Pinneberg

Neu ist das begleitende Bühnenprogramm mit Live-Musik auf dem Drosteiplatz. Musikalischer Top Act am Freitag von 19 Uhr an ist die kanadische Sängerin Tonia Szkurhan. Begleitet wird sie von Ivo Kanivo am Klavier. Das Duo verfügt über ein großes Repertoire an Pop- und Jazz-Songs.

Auch die Hamburger Band Liebe Leudde kommt zum Food Truck Weekend nach Pinneberg

Foto: Stadtmarketing Pinneberg

Am Sonnabend von 20 Uhr an tritt die Hamburger Band Liebe Leudde auf. Bei ihnen treffen Sportfreunde Stiller, Deichkind, Die Ärzte, Die Toten Hosen und Wir sind Helden auf Lenny Kravitz, The Clash, Coldplay, Daft Punk, Britney Spears und Robbie Williams. Zwei DJs werden an allen drei Tagen auf dem Food Truck für Stimmung sorgen.

Food Truck Weekend und Super-Sonntag in Pinneberg werden gefördert

Ermöglicht wird das Live-Programm durch das Innenstadtförderprogramm „Pinneberg – Zentrum für Alle“. „Mit dem Förderprogramm hat die Stadt Pinneberg eine besondere Chance bekommen, ganz eigene und neue Akzente in der Innenstadt zu setzen. Gerade wir als Stadtmarketing freuen uns sehr über die Möglichkeiten, die das Förderprogramm bietet. Viele Veranstaltungen in ganz Schleswig-Holstein wären ohne dieses Förderprogramm so nicht möglich gewesen“, sagt Hoyme.

Der Stadtwerkelauf startet um 11 Uhr mit dem Schnupperlauf über eine Strecke von einem Kilometer. Eine Stunde später gehen die Anfänger und Mannschaften an den Start. Die zweieinhalb Kilometer führen durch den Fahlt. Die Mittelstrecke über fünf Kilometer führt über zwei Runden durch den Fahlt. Startzeit ist 13 Uhr, auch für die Starter der Zehn-Kilometer-Strecke.

Kinder-Olympiade in Rübekamphalle in Pinneberg

Die Startunterlagen für die Teilnehmer des Stadtlaufes werden ausgegeben vom 31. August bis 1. September in der Zeit von 9 bis 19 Uhr im VfL Sportzentrum, Fahltskamp 53, in Pinneberg und am Veranstaltungstag von 9 Uhr an an der Drosteiwiese.

Kinder zwischen fünf bis zehn Jahren können sich zwischen 13 und 15 Uhr bei der Kinder-Olympiade in der Sporthalle der Rübekampschule messen. Der Parcours ist für alle Kinder geeignet. Es wird gelaufen, gekrabbelt, gesprungen, balanciert und vieles mehr.

VfL Pinneberg lädt zum Parcours-Laufen

„Sportwissenschaftler haben diesen Parcours entwickelt, der sowohl abwechslungsreich ist und motorische Fähigkeiten wie Ausdauer, Schnelligkeit, Geschicklichkeit und Koordinationsfähigkeit trainiert“, sagt Katrin Lorenzen vom VfL Pinneberg.

Die besten aus jedem Jahrgang werden dann zum großen Finale nach Hamburg eingeladen. Dort treffen sich am 24. September die Besten aus allen teilnehmenden Vereinen zum Showdown. Die Teilnahme an der Olympiade ist kostenlos. Jedes teilnehmende Kind erhält eine Urkunde. Hiesiger Partner des VfL Pinneberg sind die Stadtwerke Pinneberg und die pinnau.com, die im sechsten Jahr die Pinneberger Kinder-Olympiade unterstützen.

Die Pinneberger Feuerwehr präsentiert sich am Blaulicht-Tag vor dem Rathaus.

Foto: KITTY HAUG

Blaulicht-Tag in Pinneberg: Polizei, Feuerwehr und THW sind dabei

Am Sonntag können Pinneberger am dritten Blaulicht-Tag Aktionen in der City erleben. Die Feuerwehr wird mit zwei großen Fahrzeugen auf dem Rathausvorplatz stehen. Das THW präsentiert sich mit zwei Fahrzeugen, einem Kran sowie einem Boot im Drosteipark. Die Polizei ist mit einem Fahrzeug in der Dingstätte vor Ort.

Parallel zu all der Action öffnen die Geschäfte in der Innenstadt von 13 bis 18 Uhr. Dann soll auch der neue Pop-up-Store, betrieben vom Stadtmarketing Pinneberg, an der unteren Dingstätte 33 eröffnen. Die Geschäftsfläche, die Frank Eisermann gehört, der nebenan eine alteingesessene Polsterei betreibt, wurde renoviert.

Straßen in Pinneberg werden für Stadtlauf gesperrt

Für den Stadtwerkelauf wird es am Sonntag zwischen 9 und 15 Uhr zu Verkehrsbehinderungen in der Innenstadt rund um die Straßen Bahnhofstraße, Moltkestraße, Hofweg, Lindenstraße und Am Drosteipark kommen. Außerdem sind die Moltke- und die Bahnhofstraße noch bis Ende September voll gesperrt, weil die Fernwärmeleitungen erneuert werden.

Die Stadtverwaltung bittet Anwohner der Bahnhofstraße, Moltkestraße, Lindenstraße, des Hofwegs und Am Drosteipark, Rücksicht auf die Läufer zu nehmen. Die Streckenposten sind angewiesen, von den Grundstücken ausfahrende Fahrzeuge über die Moltkestraße Richtung Schauenburgerstraße – wenn gerade nicht gelaufen wird – passieren zu lassen.