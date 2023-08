Großes Barockfest am Rantzauer See: Zeitreise auf der Schlossinsel

Am Rantzauer See können Besucherinnen und Besucher das barocke Leben und den Alltag vergangener Zeiten kennenlernen. Was geboten wird.

Die Barmstedter Schlossinsel am Rantzauer See wird Anfang September Schauplatz des Barockfestes.

Barmstedt. Adrett gekleidete Damen mit Reifröcken und kleinen Schirmchen, Herren mit Dreispitz und langem Mantel – diese historisch gekleideten Menschen bevölkern Anfang September die Barmstedter Schlossinsel.

Das Museum der Grafschaft Rantzau lädt wie schon im Vorjahr zum großen Barockfest ein. Besucherinnen und Besucher können am Rantzauer See, auf der idyllischen Schlossinsel, den Alltag vergangener Zeiten kennenlernen. Eine kleine Zeitreise in ein Barmstedt der Zeit zwischen 1750 und 1780.

Barockfest am Rantzauer See: Zeitreise auf der Barmstedter Schlossinsel

Rund 30 Jahre zuvor, im Jahr 1721, war der letzte Reichsgraf Christian Detlef ermordet worden. Diese Tat, die bis heute unaufgeklärt ist, brachte tiefgreifende Veränderungen mit sich und führte zur mehr als 140 Jahre andauernden Dänenzeit.

Diese wechselhafte Zeit, die Lebensbilder und verschiedenen Berufe dieser Epoche, können die Besucherinnen und Besucher beim Barockfest kennenlernen. Darstellerinnen und Darsteller in historischen Kostümen führen vor, wie die Menschen damals lebten und arbeiteten.

Spaziergang zum Schauplatz des Grafenmorden von Rantzau

Im Gespräch informieren die barock gekleideten Menschen, deren Kostüme sich an zeitgenössischen Abbildungen und Originalvorlagen orientieren, über Handwerk, Berufe und textile Techniken. Die Hamburger Bürgerstochter Margarethe Milow wird bei einer Lesung Einblicke in das mühevolle Leben der Frauen im 18. Jahrhundert geben.

Wer dem Grafenmord auf den Grund gehen möchte, kann an einem geführten Spaziergang zum nahegelegenen Schauplatz des Verbrechens im Rantzauer Forst teilnehmen. Im Museum selbst gibt die Ausstellung „Von Spinnen und Ochsenköpfen“ Einblicke in holländische Fliesenkultur in Barmstedt.

Am Rantzauer See den Alltag vergangener Tag erleben

Anlässlich des Barockfestes zeigt die Fliesenmanufaktur Heese aus Seestermühe den Besucherinnen und Besuchern, wie holländische Fliesen hergestellt und bemalt wurden. Das nahegelegene Restaurant versorgt die Gäste mit Speisen und Getränken.

Das Barockfest findet Sonnabend, 2. September, von 11 bis 18 Uhr und Sonntag, 3. September, von 11 bis 17 Uhr statt. Parkmöglichkeiten sind vor Ort vorhanden. Der Eintritt ist frei, Spenden sind willkommen. Um ein historisch korrektes Bild des Barock zu vermitteln, bitten die Veranstalter darum, nicht kostümiert zu erscheinen.