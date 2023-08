Hafenfest, Open-Air-Kino, Ferienabschluss: Das ist los im Kreis Pinneberg

In Elmshorn geht es am Wochenende rund, der Kreisjugendring lädt zum Ferienabschluss – und auch Filmfans kommen nicht zu kurz.

Das Comedy- und Akrobatik-Duo Klirr Deluxe tritt beim Kinderspielfest in Barmstedt auf.

Kreis Pinneberg. Zum Ende der Sommerferien geht es im Kreis Pinneberg noch einmal rund. Elmshorn feiert gleich fünf Tage lang Flora-Woche und Hafenfest, der Kreisjugendring lädt in Barmstedt zur großen Ferienabschlusssause und an vielen Orten im Kreis locken Open-Air-Kinos mit internationalen Filmen.

Schon am Donnerstag, 24. August, wird auf dem Pinneberger Drosteiplatz der Film „Glück auf einer Skala von 1 bis 10“ von Bernard Campan und Alexandre Jollien gezeigt. Am selben Tag beginnen in Elmshorn die ersten Veranstaltungen der „größten Party der Stadt“ – darunter eine Radtour des Seniorenbeirats durch Elmshorn.

Elmshorner Hafenfest und Ferienabschluss: Das Wochenende im Kreis Pinneberg

Auch an den darauffolgenden Tagen, 25. und 26. August, werden in Pinneberg Filme unter freiem Himmel gezeigt. Am Freitag läuft das US-Drama „Der Gesang der Flusskrebse“ von Regisseurin Olivia Newman mit Daisy Edgar-Jones und Taylor John Smith. Und am Sonnabend ist die deutsche Komödie „Der Nachname“ mit Iris Berben und Christoph Maria Herbst zu sehen. Beginn ist jeweils um 21 Uhr.

Open-Air-Kino in Pinneberg: Auch in diesem Jahr werden auf dem Drosteiplatz wieder drei Filme gezeigt.

Foto: HA

Vor Ort gibt es Snacks und Getränke, Sitzgelegenheiten müssen allerdings mitgebracht werden, oder können gegen eine geringe Gebühr ausgeliehen werden. Eintritt kostet das Pinneberger Open-Air-Kino übrigens nicht.

Open-Air-Kino: In Pinneberg und Quickborn gibts Filme unter freiem Himmel

Für das Quickborner Open-Air-Kino müssen dagegen Karten zum Preis von fünf Euro gekauft werden. Auf dem Schulhof der Comenius-Schule, Am Freibad 3-11, werden ebenfalls von Donnerstag, 24. August, bis Sonnabend, 26. August, drei Filme gezeigt. Einlass ist jeweils um 19 Uhr, die Filme starten gegen 21 Uhr.

Den Anfang macht der Animationsfilm „Minions“ am Donnerstag, am Freitag folgt der Kult-Streifen „Rocky Horror Picture Show“. Den Abschluss bildete der Musical-Film „Mamma Mia“ mit den Hits der schwedischen Pop-Gruppe Abba und Meryl Streep und Pierce Brosnan in den Hauptrollen.

Beim Open-Air-Kino wird „Mamma Mia“ in Quickborn gezeigt

An diesem Abend gibt es aber nicht nur einen Film zu sehen, zwei Musicaldarstellerinnen singen vorab ein „Mamma Mia“-Best-Of. Speisen und Getränke dürfen in Quickborn nicht mitgebracht werden, dafür ist vor Ort gesorgt.

Eigene Stühle dürfen mitgebracht werden, es sind allerdings auch rund 140 Sitze in Form von Liegestühlen verfügbar. Tickets für die Filmabende unter freiem Himmel gibt es über die Webseite des Beluga Kinos bzw. im Beluga Kino direkt.

Hafenfest Elmshorn: „Die größte Party der Stadt“

Am Freitag starten dann auch die Feierlichkeiten des Elmshorner Hafenfestes. Bis Sonntag gibt es neben zahlreichen Konzerten auf der Hauptbühne und der MS „Klostersande“ auch ein äußerst umfassendes Rahmenprogramm.

Der Ewer „Gloria“ bietet Rundfahrten auf der Krückau an, die Schützengilde veranstaltet ihr traditionelles Preis- und Jedermannschießen und am Sonntag gibt es neben einem Familienflohmarkt auch einen Open-Air-Gottesdienst. Außerdem können die Besucherinnen und Besucher von einem Luftballon aus grandiose Fotos der Stadt und des Hafenfestes schießen.

Elmshorner Hafenfest sorgt für Straßensperrungen

Am Montag gibt es dann noch eine Bustour mit Oberbürgermeiste Hatje durch Elmshorn, bei der einige der für die Entwicklung der Stadt wichtigen Orte angefahren werden. Außerdem wird ein Bilder-Spaziergang durch Klostersande im Rathaus angeboten. Der Eintritt zum Vortrag mit Beate Claßen ist frei.

Die Feierlichkeiten bringen allerdings auch Einschränkungen mit sich, zumindest für Autofahrer. So sind Nord- und Südufer des Hafens bereits von Mittwoch bis Montagmorgen gesperrt, gleiches gilt für den Buttermarkt. Von Donnerstag bis Sonntag kommen dann noch Wedenkamp (zwischen Flamweg und Schauenburgerstraße) sowie der Probstendamm und Vormstegen hinzu.

Maritimer Flohmarkt am Haseldorfer Hafen

Schnäppchenjäger kommen am Sonntag aber nicht nur in Elmshorn auf ihre Kosten. Auch am Haseldorfer Hafen gibt es einen Flohmarkt, mit Fokus auf Maritimem. Gewerbliche Anbieter sind nicht erlaubt, auf den Verkaufstischen sollen nur Waren aus dem Bereich Schifffahrt oder Angelsport liegen.

Von 8 bis 15 Uhr können die Teilnehmenden ihre Waren feilbieten. Wer noch mitmachen möchte, kann sich bei Olaf Schwarck unter 0177/249 53 07 anmelden. Die Standgebühr von sieben Euro pro laufenden Meter kommt der Jugendkasse des Angelsportvereins Binnenelbe sowie des Wassersportclubs Haseldorf zugute. Die Adresse lautet Hafenstraße 2.

Kreis Pinneberg: Großer Ferienabschluss mit Kinderspielfest in Barmstedt

Zum Abschluss der Sommerferien und dem Ende Aktion Ferienpass lädt der Kreisjugendring (KJR) zum großen Kinderspielfest nach Barmstedt ein. Auf dem Gelände des KJR wird am Sonntag, 27. August, von 13 bis 17 Uhr unter dem Motto „Kalle, Kelli und das Klima“ gefeiert.

Es gibt eine Hüpfburg, ein Quiz, leckere Speisen und Getränke wie zum Beispiel Cocktails von Jims Bar – alkoholfrei, versteht sich. Es darf gebouldert, gespielt, getobt und auch ein bisschen etwas gelernt werden. Um 16 Uhr treten dann Klirr Deluxe mit der Show „Klatsch Mahal“ an der Düsterlohe 5 in Barmstedt auf. Der Eintritt ist frei.