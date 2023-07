Flohmärkte imm Kreis Pinneberg im August: Alle Daten, alle Orte, alle Zeiten

Kreis Pinneberg. Es gibt wieder Rares für Bares! Am Letzten Juli-Wochenende und vor allem im August nimmt die Saison für Flohmarktliebhaber im Kreis Pinneberg so richtig Fahrt auf. Für Fans des ungezwungenen Handelns reicht das Angebot von Kinderklamotten über spezielle Frauensachen bis hin zum Vollsortimenter im Flohmarktbereich. Das Angebot reicht vom Trödelmarkt auf dem Parkdeck des Supermarktes über den Antikmarkt im Stadtzentrum bis zum Flohmarkt beim Sommerfest des Theaterschiffs „Batavia“. Das Abendblatt hat in einer Übersicht die Flohmärkte in den einzelnen Orten zusammengefasst. Alle Daten, alle Plätze, alle Zeiten.

Halstenbeker Wohnmeile: Flohmarkt an der Grenze zu Hamburg

Der Flohmarkt-Monat Juli endet an der Halstenbeker Wohnmeile, gegenüber des Adler-Marktes, Gärtnerstraße 150. In der Zeit von 8 bis 15 Uhr kann hier auf dem bei Ausstellern und Besuchern sehr beliebten Markt an der Grenze zu Hamburg am Sonntag, 30. Juli, Trödelware besichtigt und erworben werden. Weitere Infos unter www.nord-flohmarkt.de.

Schenefeld: Trödelfans pilgern zum Rewe-Markt

Auch in Schenefeld kommen Flohmarktgänger am Sonntag, 30. Juli, auf ihre Kosten. Von 8 bis 15 Uhr ist das Freigelände am Rewe-Markt, Friedrich-Ebert-Allee 3-11, das Ziel von Trödelfans.

Wedel: Zwei Flohmärkte am ersten August-Wochenende

Das erste August-Wochenende lockt Trödelfans mit einem Doppel-Pack nach Wedel. Dort werden am Sonntag, 6. August, bei Famila die Flohmarktstände aufgebaut, und zwar sowohl auf dem überdachten Parkdeck als auch im Außenbereich an der Rissener Straße 105 – von Hamburg-Rissen kommend gleich hinter dem Ortseingang von Wedel auf der rechten Seite. Die offizielle Marktzeit geht von 8 bis 15 Uhr. Wer verkaufen will, zahlt für den Meter Trödel zehn Euro, die Standplatzvergabe erfolgt ab 5.30 Uhr. Anmeldungen online unter der Adresse www.nord-flohmarkt.de.

Trödelfreunde können in Wedel am Sonntag, 6. August, auch gleich einen Abstecher zum Theaterschiff „Batavia“ am Brooksdamm 1 einplanen. Denn dort öffnet im Rahmen des Batavia-Sommerfestes von 8 bis 17 Uhr ebenfalls ein Flohmarkt seine Pforten. Sogar für Unterhaltung ist gesorgt: Ab 11 Uhr unterhält das Uwe Becker Swing-Quartett, ab 14.30 Uhr der Hamburger Lotsenchor.

Pinneberg: Am Westring stöbern und feilschen

Und wer an diesem Tag noch nicht genug hat vom Stöbern und Kaufen, sollte einen Abstecher nach Pinneberg unternehmen. Dort wird am Sonntag, 6. August, auf den Parkplätzen des Famila-Marktes am Westring 6 ein großer Flohmarkt in der Zeit von 8 bis 16 Uhr aufgebaut. Platz-Reservierungen und weitere Infos über Standgeld unter www.flohmarkt-horst.de.

Flohmarkt in, um und um das Stadtzentrum herum

Den Reigen der Flohmarkt-Gastgeber komplettiert am Sonntag, 6. August, Schenefeld. Im Innen- und Außenbereich des Stadtzentrums am Kiebitzweg 2 lädt ein Antik- und Trödelmarkt von 9 bis 16 Uhr zum Stöbern und Kaufen ein. Hier gibt’s keine Neuware. Wer mitmachen will, kontaktiert den Veranstalter unter www.marktundkultur.de.

Elmshorn: Jede Menge Trödel unterm Dach

Mit großflächiger Überdachung wirbt der Flohmarkt am Sonntag, 13. August, bei Famila in Elmshorn, Hans-Böckler-Straße 1. Hier kann von 8 bis 15 Uhr verkauft, gekauft und gehandelt werden. Wer eine längere Anfahrt hat, findet den Markt ganz einfach: Über die Autobahn 23 kommend raus an der Abfahrt „Elmshorn/ Glückstadt“. Dann an der 3. Ampelkreuzung links ab in die Hans-Böckler-Straße. Wer verkaufen will, zahlt für den Meter Trödelware zehn Euro, die Standplatzvergabe beginnt um 5.30 Uhr. Anmeldungen unter www.nord-flohmarkt.de.

Quickborn: Schaulustige treffen sich nahe der A7

Am Sonntag, 20. August, dürfte die Eulenstadt Quickborn zum Ziel vieler Trödelfans werden. Die Parkplätze des Famila-Marktes an der Pascalstr. 9 (nahe der Autobahn 7) werden zu einem großen Flohmarkt. Die Händler erwarten Schaulustige und Käufer in der Zeit von 8 bis 16 Uhr. Platz-Reservierungen und weitere Infos über Standgeld unter www.flohmarkt-horst.de.

Stöbern und kaufen an der Wohnmeile

An der Halstenbeker Wohnmeile, Gärtnerstraße 150, endet der Flohmarkt-Monat August. In der Zeit von 8 bis 15 Uhr kann hier auf dem bei Ausstellern und Besuchern sehr beliebten Markt an der Grenze zu Hamburg am Sonntag, 27. August, Trödelware besichtigt und erworben werden.

Das Veranstaltungsgelände befindet sich an der Ecke Gärtnerstraße/Seemoorweg – direkt gegenüber vom Modemarkt Adler. Wer verkaufen will, zahlt für den Meter Trödel zehn Euro, Standplatzvergabe ab 5.30 Uhr. Anmeldungen unter www.nord-flohmarkt.de.