Premiere für den Maritimen Flohmarkt am Haseldorfer Hafen

Haseldorf. Am letzten Augustsonntag wird die Parkfläche am Haseldorfer Hafen zum großen Marktplatz. Der Angelsportverein Binnenelbe und der Wassersportclub Haseldorf laden ein zum ersten Maritimen Flohmarkt am 27. August. In der Zeit von 8 bis 15 Uhr bitten die Organisatoren zum „Stöbern, Entdecken und Abstauben“.

Ausschließlich private Anbieter dürfen bei dem Flohmarkt mitmachen, auf den Tischen sollen nur Waren aus dem Bereich der Schifffahrt und aus dem Angelsport liegen. Schon seit vielen Jahren, sagt Stefan Nickels vom Organisationsteam, gibt es die Idee, „mal was Besonderes im Bereich Maritimes“ auf die Beine zu stellen.

Maritimer Flohmarkt: Vereinsjugend profitiert von Einnahmen

Besonders wichtig: Die Standgebühr von sieben Euro pro laufenden Meter kommt der Jugendkasse von Angelverein und Wassersportclub zugute. Bislang sind knapp 40 laufende Meter gebucht. Wer mitmachen will und Angelzubehör vom Haken bis zum Hocker sowie Bootsutensilien vom Fender bis zum Funkgerät verkaufen möchte, sollte seinen Stand bei Olaf Schwarck unter 0177/249 53 07 anmelden.

Es wird am Tag des Flohmarktes genügend Parkraum für Besucher reserviert, für Toiletten ist gesorgt, alles ist barrierefrei erreichbar. Selbstverständlich auch die „Rööckerkist“ direkt am Hafen, die Räucherfisch, Grillwurst, Waffeln und reichlich Getränke für die Gäste bereithält, so Gastronom und Mitorganisator Peter Bock.

Haseldorf: Flohmarkt auch vom Wasser her erreichbar

Dieser ganz besondere Flohmarkt am 27. August ist nicht nur von Land, sondern auch vom Wasser her erreichbar. Da mittags Hochwasser ist, können Besucher auch mit dem Schiff anreisen, Gastlieger sind willkommen. „Und wer von denen einen Stand hat, braucht an diesem Tag keine Liegegebühr zu zahlen“, setzt Hafenmeister Heiner Koopmann noch einen drauf.

1. Maritimer Flohmarkt, Haseldorfer Hafen, Hafenstraße 2, So. 27.8. von 8 bis 15 Uhr

