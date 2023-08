Elmshorn. Die wohl größte Party der Stadt: Das Elmshorner Hafenfest und die es einrahmende Flora-Woche gehören fest in den Veranstaltungskalender der Krückaustadt und locken Jahr für Jahr zehntausende Besucherinnen und Besucher an.

Die Flora-Woche von 24. bis zum 28. August feiert im kommenden Jahr einen runden Geburtstag. 2023 findet sie bereits zum 49. Mal statt. Das Hafenfest, 25. bis 27. August, geht in diesem Jahr in die 41. Runde. Die Veranstalter, allen voran der Verkehrs- und Bürgerverein (VBV) Elmshorn, setzen auf Altbewährtes und eine Prise Neues.

Elmshorner Hafenfest und Flora-Woche: „Die größte Party der Stadt“

Das Programm ist äußerst umfassend, auch wenn auf einige liebgewonnene Traditionen verzichtet werden muss. So wird das Drachenbootrennen, bei dem Teams Elmshorner Firmen und Vereine gegeneinander antreten konnten, in diesem Jahr erneut nicht stattfinden können. Grund ist die Sicherheitslage am Nordufer des Hafens.

Das Drachenbootrennen kann beim diesjährigen Hafenfest nicht stattfinden – wegen der Sicherheitslage am Nordufer.

Foto: Arne Kolarczyk

Auch auf den vor allem bei Kinder beliebten Luftballonstart wird verzichtet, dieser wird laut VBV „nie wieder veranstaltet“. Der Umweltgedanke habe bei den Planungen im Vordergrund gestanden. Das traditionelle Feuerwerk werde aber trotzdem wie gewohnt stattfinden, teilen die Veranstalter mit.

Mit dem historischen Ewer „Gloria“ über die Krückau schippern

Doch nun zum Programm. Zu den Highlights gehören etwa Touren mit dem historischen Ewer „Gloria“. Die Crew bietet Freitag um 15 Uhr, Sonnabend um 10 und 14 Uhr sowie am Sonntag um 11 Uhr Rundfahrten auf der Krückau an. Die Elmshorner Schützengilde veranstaltet am Sonnabend von 12 bis 22 Uhr sowie am Sonntag zwischen 12 und 16 Uhr ihr Preis- und Jedermann-Schießen. Das neue Königsgespann wird gegen 16.30 Uhr auf der Bühne am Südufer bekanntgegeben.

Newsletter für Pinneberg und Umgebung Hier den kostenlosen Newsletter bestellen: täglich kompakt informiert. E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.

Am Sonntag gibt es zudem erstmals einen Open-Air-Gottesdienst auf der Bühne. Der Flo-Go zur Flora-Woche steht von 12 bis 13 Uhr unter dem Thema „Ist da Jemand“ und wird von der Evangelischen Allianz Elmshorn abgehalten. Gemeinsam mit Band und Posaunenchor werden Lieder gesungen.

Hafenfest Elmshorn: Besucher können mit einem Ballon hoch hinaus

Ein weiteres Highlight: Wer das Hafenfest von oben betrachten möchte, kann dies am Sonntag tun. Bei gutem Wetter steigt ein großer Ballon auf bis zu 45 Meter Höhe auf. Von 13 bis 18 Uhr können die Besucherinnen und Besucher dann ganz besondere Bilder von Elmshorn und dem Hafenfest knipsen.

Etwas zu gewinnen gibt es übrigens auch: Die Aktiven des VBV verteilen Stoffaufkleber mit dem Flori-Symbol, einem roten Wal, sowie einer Nummer an die Besucherinnen und Besucher. Die Aktion läuft drei Tage (25.,26., 27. August). Wer seinen Zwilling entdeckt und sich gemeinsam meldet, kann Präsentkörbe im Wert von 50 Euro gewinnen.

Großes Festprogramm auf der Bühne am Südufer

Zudem gibt es jede Menge Musik. So findet beispielsweise am Freitag, 25. August, wie auch am folgenden Tag eine Silentdisco am Torhaus satt, veranstaltet vom Team Kinder- und Jugendarbeit der Stadt. Start ist jeweils um 18 Uhr.

Auf der Bühne am Südufer tritt am Freitagabend von 20 Uhr die Band Sixty-5 mit Musik der 1960er-Jahre auf, um 22.30 Uhr folgt die Gruppe Reloaded mit klassischem Rock. Auf der MS „Klostersande“ gibt es von 21 Uhr an Live-Musik mit Declan O’Connel.

Elmshorner Vereine stellen sich beim Hafenfest vor

Am Sonnabend, 26. August, erklingt schon um 11 Uhr die Orgel in der St. Nikolai Kirche am Alten Markt. Unter dem Titel „Wasser des Lebens“ gibt es Musik und Texte. Die Elmshorner Musikzüge, namentlich Flora-Fanfarenzug, die Marchingband Red Diamonds Elmshorn und der Musik-Corps Horst, spielen von 15 Uhr an am Wedenkamp.

Am Südufer startet von 15.30 Uhr an das Bühnenprogramm mit Fitness- und Tanzgruppen des EMTV, dem Judo-Klub Elmshorn, den Cheerleadern SV Lieth Allstars, den Breakdancern der Awo und den EMTV-Cheerleadern.

Riesenfeuerwerk und Live-Musik am Elmshorner Hafen

Das Musikprogramm beginnt um 18 Uhr mit der Nachwuchsband Spicy Chances, gefolgt von Kath’s & Com (20 Uhr). Auf der MS „Klostersande“ rocken an diesem Abend die Bands Temple of Mercy (21 Uhr) und Anima (ca. 22.30 Uhr).

Das Highlight des Sonnabends bildet aber wohl das Riesenfeuerwerk am Hafen, das für 22 Uhr angesetzt ist. Anschließend spielt die Band Rena Party-Songs auf der Bühne am Südufer und läutet den Ausklang des Tages ein.

Stadtführung mit der Nachtwächterin durch Elmshorn

Am Sonntag, 27. August, startet das Musikprogramm um 13.30 Uhr mit einem Auftritt des VielHarmonie Orchesters Elmshorn. Anschließend entern die Kung-Fu Schule und der TTC Elmshorn die Bühne am Südufer. Aber natürlich haben Flora-Woche und Hafenfest auch diverse andere Attraktionen, Aktionen und Veranstaltungen abseits der Bühne zu bieten.

Annkatrin Holbach führt als Nachtwächterin durch Elmshorn.

Foto: HA

So führt Annkatrin Holbach als Nachtwächterin mit Hellebarde und Signalhorn durch die Innenstadt (Do, 24. August, 20.30 Uhr). Treffpunkt ist am Eingang der Stadtbücherei, die Teilnahme kostet zehn Euro. Anmeldung bei der VHS: 04121/23 13 05.

Elmshorn: Radtour mit dem Oberbürgermeister zur Flora-Woche

Der Eintritt ist grundsätzlich für das Hafenfest und die Veranstaltungen der Flora-Woche frei. Für zwei Events müssen allerdings Tickets gekauft werden.

Das ist zum einen die Stadtrundfahrt im Bus mit Oberbürgermeister Volker Hatje (Montag, 28. August, 14 Uhr), bei der wichtige Stationen für die Entwicklung Elmshorns angefahren werden. Die Informationen kommen dabei aus erster Hand. Die Tour endet an einem Lokal mit Kaffee und Kuchen. Karten kosten 8,50 Euro.

Auch für den beliebten Familienflohmarkt am Sonntag, 27. August, müssen Karten gekauft werden. Man sei bemüht, den Charakter des Flohmarktes zu erhalten, heißt es vom VBV. Gewerbetreibende sind nicht zugelassen, die Teilnahme kostet 7,50 pro Drei-Meter-Tisch. Wer spontan kommt, zahlt 12,50 Euro. Karten gibt es beim VBV im Torhaus am Probstendamm.