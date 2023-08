Open-Air-Kinos im August: Alle Orte, alle Termine im Kreis Pinneberg

In Pinneberg, Quickborn und Elmshorn sind weitere Open-Air-Filmabende geplant – zum Teil bei kostenfreiem Eintritt. Was gezeigt wird.

Kreis Pinneberg. Das Open-Air-Kino in Pinneberg von Donnerstag, 24. August, bis Sonnabend, 26. August, auf dem Drosteiplatz ist für alle kostenfrei. In diesem Jahr stehen folgende drei Filme auf dem Programm: Am Donnerstag können sich Zuschauer auf die Tragikomödie „Glück auf einer Skala von 1 bis 10“ von Bernard Campan und Alexandre Jollien freuen.

Am Freitag wird das US-Drama „Der Gesang der Flusskrebse“ von Regisseurin Olivia Newman mit Daisy Edgar-Jones und Taylor John Smith gezeigt. Und am Sonnabend steht die deutsche Komödie „Der Nachname“ auf dem Programm, mit Stars wie Iris Berben, Christoph Maria Herbst und Florian David Fitz.

Open-Air-Kinos im August: Alle Termine im Kreis Pinneberg

Sitzgelegenheiten müssen mitgebracht werden oder können gegen eine kleine Gebühr vor Ort ausgeliehen werden. Bei der Platzwahl gilt: Wer als erstes kommt, mahlt zuerst. Snacks und Getränke werden vor Ort verkauft. Die Filme beginnen jeweils um 21 Uhr.

Zur gleichen Zeit heißt es auch in Quickborn „Vorhang auf“. Das Open-Air-Kino auf dem Schulhof der Comenius-Schule ist eines der Highlights der Quickborner 700-Jahr-Feier.

Open-Air-Kino Quickborn: Filmprofis zeigen drei Streifen

Die Stadtmacher waren im November letzten Jahres auf Beluga-Kinobetreiber Kai Bartels zugegangen und hatten ihre Pläne für ein Open-Air-Kino vorgestellt. Der hatte mit Blick auf die aufwändige technische Umsetzung, erforderliche Lizenzen und das finanzielle Risiko zunächst Bedenken.

Kai Bartels betreibt das Beluga-Kino in Quickborn und übernimmt beim Open-Air-Kino Regie.

Foto: Burkhard Fuchs

Newsletter für Pinneberg und Umgebung Hier den kostenlosen Newsletter bestellen: täglich kompakt informiert. E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.

„Doch die Stadtmacher waren hartnäckig und wollten dieses Event unbedingt. Also haben wir uns gemeinsam an die Arbeit gemacht und ein Konzept entworfen, das kühner kaum hätte sein können. Was soll ich sagen? Es hat funktioniert. Die Stadtmacher sind hochmotiviert und die Zusammenarbeit mit der Stadtverwaltung war super unkompliziert und effektiv. Alle ziehen an einem Strang“, so der Regisseur des Open Air Kinos.

Drei Filme laufen am Wochenende in Quickborn – Restkarten verfügbar

Neben den Filmen „Minions“ am 24. August, „The Rocky Horror Picture Show“ am 25. und „Mamma Mia!“ am 26. August, die jeweils um 21 Uhr starten, erwartet die Zuschauerinnen und Zuschauer im Rahmen der letzten Vorstellung eine Liveshow. Zwei professionelle Musical-Darstellerinnen aus Hamburg, die bereits „Mamma Mia!“ aufgeführt haben, kommen nach Quickborn, um ihr Können unter Beweis zu stellen.

Auch für Verpflegung ist gesorgt. Die Stadtmacher konnten mehrere Quickborner Gastronomiebetriebe für ihre Idee begeistern. Pizza, Getränke, Eis und kinotypische Snacks werden vor Ort zum Verkauf angeboten. Tickets können im Beluga-Kino oder online unter www.openairkino-quickborn.de gekauft werden. Die Karten kosten fünf Euro.

Elmshorn: Dittchenbühne zeigt Western im Open-Air-Filmklub

In Elmshorn zeigt der Filmklub des Elmshorner Forum Baltikum – Dittchenbühne am Freitag, 25. August, von 21 Uhr an im Sommer-Open-Air-Kino den Western „El Dorado“ von 1967: ein Klassiker von Regisseur Howard Hawks, der mit diesem Film zu seinem Erfolgsstreifen „Rio Bravo“ zurückkehrte.

Die Helden sind alt geworden, müssen aber immer noch mithalten: Revolverheld Cole Thornton (John Wayne in seinem 142. Film) will seinem alten Freund Sheriff J. P. Harrah (Robert Mitchum) gegen die Mörderbande des Viehbarons Bart Jason (Edward Asner) verteidigen, die dessen Stadt unsicher macht.

In Elmshorn wird der Klassiker „Rio Bravo“ mit John Wayne und Dean Martin gezeigt.

Foto: Cinetext Bildarchiv

Open-Air-Kino in Elmshorn: Western-Feeling und Barbecue

Thornton ist allerdings schwer eingeschränkt: Eine Kugel im Rücken lähmt hin und wieder seinen rechten Arm so, dass er nicht schießen kann. Sein junger Begleiter „Mississippi“ (James Caan) wiederum kann nur mit dem Messer werfen. Und der Sheriff trinkt mehr als er verträgt. Trotzdem stellen sie sich der Gang.

Ein Muss und ein echtes Filmvergnügen für Westernfans, die Spaß verstehen. Von 20 Uhr an wird gegrillt. Bei Regen wird die Vorstellung in den Theatersaal der Dittchenbühne, Hermann-Sudermann-Alle 50, verlegt. Der Eintritt kostet zehn Euro. Anmeldung unter Telefon 04121/897 10 oder per E-Mail unter buero@dittchenbuehne.de.