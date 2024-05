Ruhe bewahren, keine Vorwürfe machen

Wie verhalte ich mich richtig, wenn meinem Kind etwas passiert ist? Tipps von Hassan Issa, Chefarzt der Kinderklinik am Evangelischen Krankenhaus in Oberhausen und Notarzt Joachim van Alst, Chefarzt der Anästhesie im St. Willibrord-Hospital in Emmerich: Bewahren Sie möglichst Ruhe, der Stress überträgt sich auf das Kind. Am besten, Sie nehmen es auf den Arm und beschwichtigen es, bevor Sie oder eine andere Person die 112 wählen. Die Kollegen in der Leitstelle geben in diesen Situationen auch Tipps.

Vorwürfe wie: „Was hast du angestellt?“, vermeiden. In Notfällen spielerisch und freundlich auf Kinder zugehen. Wenn das Kind ins Krankenhaus oder ins Behandlungszimmer muss – es sollte nicht von Eltern oder Betreuer getrennt, möglichst auf dem Schoß der Mutter oder des Vaters untersucht werden. Zur Beruhigung: Das Lieblings- oder Kuscheltier darf mit!

Im Hinblick auf die Behandlung ehrlich sein, um Vertrauen zu schaffen: „Ein Piekser tut doch kurz weh.“ Je nach Alter sollte man dem Kind die Maßnahmen erklären und es mit einbeziehen.