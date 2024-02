Berlin. Es ist amtlich: Der ukrainische Präsident kommt erstmals seit Monaten nach Deutschland. Wann der Besuch geplant ist und wen er trifft.

Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj besucht am Freitag Deutschland und Frankreich, um sich mit Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) und Frankreichs Präsident Emmanuel Macron zu treffen. Zudem werde Selenskyj am Samstag auf der Münchner Sicherheitskonferenz auftreten und Gespräche mit US-Vizepräsidentin Kamala Harris führen, kündigte Selenskyjs Büro am Donnerstag an. Die französische Präsidentschaft teilte mit, Selenskyj und Macron würden bei ihrem Treffen in Paris ein bilaterales Sicherheitsabkommen unterzeichnen.

Auf der Münchner Sicherheitskonferenz trifft sich das Who‘s Who der internationalen Staatengemeinschaft. Welche Staats- und Regierungschef in die bayrische Landeshauptstadt reisen, wird Jahr für Jahr mit Spannung erwartet – und hängt von der politischen Weltlage ab, die sich seit dem russischen Angriff auf die Ukraine drastisch verändert hat.

Für dieses Jahr hat der ukrainische Präsident Selenskyj seinen Besuch bei der Sicherheitskonferenz angekündigt und trifft dort auch US-Vizepräsidentin Kamala Harris. Harris wird auch BundeskanzlerOlaf Scholz in München treffen.

Münchner Sicherheitskonferenz: Russland und Iran sind nicht eingeladen

Die Teilnahme Selenskyjs an der Konferenz war zwar seit einiger Zeit erwartet worden, bisher aber nicht offiziell bestätigt. Der ukrainische Präsident hatte das wichtigste Politiker- und Expertentreffen zur Sicherheitspolitik im vergangenen Jahr per Videoansprache eröffnet. Jetzt nimmt er erstmals seit der russischen Invasion vor fast genau zwei Jahren wieder persönlich teil.

Zuletzt war der ukrainische Präsident Selenskyj im Mai letzten Jahres in Deutschland. © FUNKE Foto Services | Reto Klar

Es ist der zweite Deutschlandbesuch Selenskyjs seit dem russischen Angriff auf die Ukraine. Bei seinem ersten Aufenthalt besuchte er im Mai vergangenen Jahres Berlin und Aachen. Damals war die Verleihung des Karlspreises an ihn in Aachen der Anlass. Vorher traf Selenskyj sich mit Scholz im Kanzleramt und mit Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier im Schloss Bellevue.

Zu der Sicherheitskonferenz im Hotel Bayerischer Hof werden von Freitag bis Sonntag rund 50 Staats- und Regierungschefs sowie mehr als 100 Minister aus aller Welt erwartet. Darunter sind Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD), US-Vizepräsidentin Kamala Harris und der israelische Präsident Izchak Herzog. Die Regierungen von Russland und des Irans sind nicht eingeladen.

fmg, dpa