Berlin. Marlene Engelhorn hat 25 Millionen Euro geerbt – und will sie abgeben. Im Gespräch erklärt sie, warum sie für die Reichensteuer kämpft.

Von dem Vermögen können die meisten nur träumen: 25 Millionen Euro hat BASF-Nachfahrin Marlene Engelhorn (32) von ihrer Großmutter geerbt. Das Geld stammt aus dem Verkauf der Boehringer-Mannheim-Anteile an Hoffmann-La Roche im Jahr 1997 – das brachte den Anteilseignern damals elf Milliarden Dollar ein. Engelhorn will nun ihre Millionen in die Hände des „guten Rat für Rückverteilung“ geben – ein zufällig ausgewählter Bürgerrat, der das Geld mit demokratischen Prinzipien verteilen soll. Im Interview erklärt sie, wie das gehen soll und warum sie auch ohne Vermögen immer privilegiert bleiben wird.