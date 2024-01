Israel: Warum Baerbock und der Westen in einem Dilemma stecken

Außenministerin Annalena Baerbock (Grüne) ist am Sonntag zum Auftakt ihres Besuches in Israel von Präsident Izchak Herzog empfangen worden.

Jerusalem. Außenpolitik ist Krisenbewältigung. Und wenn es um den Nahen Osten geht, dann hat man es mit Krisen zu tun, bei der man mitunter gar nicht mehr weiß, was richtig und was falsch ist und wo man mit der Bewältigung anfangen soll.

Das ist die Situation, in der sich in diesen Tagen auch die deutsche Außenministerin Annalena Baerbock befindet. Am Sonntagabend, exakt drei Monate nach der verheerenden Terror-Attacke der Hamas auf Israel, steht die Grünen-Politikerin in einem Raum des altehrwürdigen King David Hotels am Rande der Jerusalemer Altstadt. Sie wirkt erschöpft, hat einen Flug aus Deutschland hinter sich, ein Gespräch mit Israels Staatspräsidenten Jitzchak Herzog eines mit Außenminister Israel Katz. Baerbock sagt es nicht direkt. Aber bei den Treffen scheint es nicht nur herzlich, sondern auch ziemlich kontrovers zugegangen zu sein. Beziehungsstatus: Es ist kompliziert.

Israel: Heftige Kritik am Vorgehen des Militärs im Gazastreifen

Baerbock war zuletzt vor acht Wochen in Israel. Angesichts der Eskalation der vergangenen Tage hat die jüngste Visite den Charakter eines dringenden Feuerwehreinsatzes unter verschärften Bedingungen angenommen. Überhaupt sind die westlichen Staaten derzeit mit einem Großaufgebot an hochrangigen Feuerwehrleuten in der Gegend unterwegs.

Baerbock selbst will in den kommenden Tagen neben Israel auch das Westjordanland, Ägypten und den Libanon besuchen. US-Außenminister Antony Blinken unternimmt gerade ebenfalls eine Tour durch das östliche Mittelmeer und den Nahen Osten. Der EU-Außenbeauftragte Joseph Borrell war am Wochenende in Libanons Hauptstadt Beirut. Und Frankreichs Außenministerin Catherine Colonna nahm in den vergangenen Tagen diverse Amtskollegen aus der Region per Telefon ins Gebet – inklusive des iranischen Chefdiplomaten.

Europäer und Amerikaner wollen nichts unversucht lassen, um einen Flächenbrand im Nahen Osten zu verhindern. Denn der Krieg im Gaza-Streifen droht auf andere Staaten überzugreifen. Seit dem Terror-Angriff auf Israel vom 7. Oktober mit rund 1.200 Toten, tausenden Verletzten und 240 Entführten geht die israelische Armee mit aller Härte gegen die radikalislamische Hamas und deren Infrastruktur im Gaza-Streifen vor. Nach Auffassung der USA, Deutschlands und anderer nimmt es dabei aber zu wenig Rücksicht auf Zivilisten in dem Elendsgebiet.

Nahost: Europäer und Amerikaner stecken in einem Dilemma

Nun richten sich die Blicke zunehmend auf den Libanon, wo am vergangenen Dienstag im Süden der Hauptstadt Beirut ein hochrangiger Hamas-Führer bei einem Drohnenangriff getötet worden war. Die Terror-Organisation bezichtigt Israel der Tat. Die mit der Hamas und dem Iran verbündete Schiiten-Miliz Hisbollah feuert nun verstärkt Raketen aus dem Libanon hinaus in den Norden Israels. Begleitet wird all das von Attacken proiranischer Huthi-Rebellen gegen internationale Handelsschiffe im Roten Meer.

Baerbock sagt am Sonntagabend in Jerusalem: „Nie war die Gefahr so groß, dass ein einziger weiterer Funke einen Flächenbrand entfachen kann.“

Die Bemühungen um Deeskalation in der Region ist das eine. Das andere ist der Versuch der westlichen Staaten, irgendwie die Grundlagen zu legen für eine wie auch immer geartete Friedenslösung für die Zeit nach dem Krieg. In Washington, Berlin, London und anderswo hat sich die Überzeugung durchgesetzt, dass nach einem Kriegsende zwingend ein neuer Anlauf genommen werden muss für eine Zwei-Staaten-Lösung – also einer friedlichen Koexistenz des jüdischen Staates mit einem unabhängigen, souveränen Palästina.

Das Problem ist nur, das Israel unter Regierungschef Benjamin Netanjahu davon partout nichts wissen will. Netanjahu, der einer ultrarechten Koalition vorsteht, ignoriert bislang auch die Forderungen des Westens, beim Militäreinsatz im Gazastreifen behutsamer vorzugehen und Zivilisten besser zu schützen. Der Premier hat das Ziel ausgegeben, die Hamas und ihre Infrastruktur zu zerstören. Ziel sei der „totale Sieg“. Die deutsche Außenministerin sagt am Sonntag nach ihren Gesprächen mit dem Staatspräsidenten und ihrem israelischen Amtskollegen: „Wir brauchen eine weniger intensive Operationsführung.“

So befinden sich Europäer und Amerikaner derzeit in einem äußerst unangenehmen Dilemma. Auf der einen Seite betonen sie bei jeder Gelegenheit, dass sie fest an der Seite Israels stehen und der jüdische Staat jedes Recht habe, sich gegen Terror zu verteidigen.

Deutschland: Israels Sicherheit bleibt Teil der Staatsräson

Das ist die Linie, die seit den fürchterlichen Angriffen vom 7. Oktober ununterbrochen gilt. Für die Bundesrepublik ist das besonders wichtig – denn schließlich gilt hierzulande das Diktum, dass die Sicherheit Israels Teil der deutschen Staatsräson ist. Kanzler Olaf Scholz (SPD) war er erste westliche Staatslenker, der nach den Terror-Attacken nach Israel reiste und dem Land versicherte, dass Deutschland an seiner Seite stehe.

Auf der anderen Seite aber verliert der Westen sichtlich die Geduld mit Israel und der Netanjahu-Regierung. Und dies verstärkt sich mit jeder weiteren Woche, die der Krieg andauert. Fast 23.000 Menschen sollen bei der israelischen Militäroffensive im Gazastreifen inzwischen getötet worden sein. Diese Zahl nennt zumindest die von der Hamas beherrschte Gesundheitsbehörde. Die Opfer sind überwiegend Zivilisten. Die humanitäre Lage in dem abgeriegelten Küstengebiet ist katastrophal, weite Teile sind nicht mehr bewohnbar. Die internationale Staatengemeinschaft dringt darauf, die Versorgung der Bevölkerung mit Hilfslieferungen substanziell zu verbessern. Auch Baerbock ist dies sehr wichtig.

Man müsse jetzt an Morgen denken, sagt die deutsche Außenministerin in Jerusalem. An ein Morgen, „in dem die Sicherheit des einen die des anderen bedeutet“. Dafür müsse jeder das Leid des anderen sehen und anerkennen. Dieser Zustand allerdings scheint aus nahöstlicher Sicht derzeit ungefähr so weit entfernt zu sein wie der Mond.