Berlin. Ägypten und Katar haben der Terrororganisation ein Angebot unterbreitet – die stimmt zu. Eine Reaktion seitens Israel steht noch aus.

Die islamistische Hamas hat nach eigenen Angaben einem von den Vermittlern Ägypten und Katar unterbreiteten Vorschlag für eine Waffenruhe im Gaza-Krieg zugestimmt. Das teilte die Organisation am Montagabend auf ihrem Telegram-Kanal mit. Wie der Vorschlag genau aussieht ist noch unklar. Zuletzt wurde über mehrere Schritte gesprochen, etwa die Freilassung von Geiseln im Gegenzug für Truppenabzüge der israelischen Armee. Wie Israel zu dem Vorschlag steht, ist ebenfalls noch nicht bekannt.

Israel hatte zuvor nach monatelangen Ankündigungen mit entscheidenden Vorbereitungen für den Militäreinsatz in Rafah begonnen. Das Militär rief rund 100.000 Einwohner des östlichen Teils der Stadt an der Grenze zu Ägypten dazu auf, sich in das einige Kilometer nördlich gelegene Al-Mawasi-Lager zu begeben.

Am Sonntag hatten Mitglieder des militärischen Hamas-Arms Raketen auf den Grenzübergang Kerem Schalom, der sich nicht weit von Rafah entfernt befindet, gefeuert und dabei vier israelische Soldaten getötet. Kerem Schalom wurde daraufhin vorerst geschlossen. Er gilt als wichtigster Grenzübergang für die Lieferung von Hilfsgütern aus Israel in den Gazastreifen.

dpa/lro