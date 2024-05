Washington D.C. Eine erste Lieferung hält Washington nach eigenen Angaben bereits zurück. Weitere Rüstungsexporte sollen geprüft werden.

Israels Vorgehen in Rafah sorgte in den vergangenen Tagen international für Kritik. Auch die US-Regierung hatte Unmut über den Militäreinsatz geäußert, auch in Gesprächen konnten die Bedenken nicht vollständig ausgeräumt werden. Als Konsequenz prüft Israels stärkster Partner jetzt, wie es mit den Waffenlieferungen weitergeht.

US-Verteidigungsminister Lloyd Austin bestätigte vor einem Ausschuss des Kongresses, dass die USA bereits vergangene Woche eine Lieferung mit 1800 907-Kilogramm-Bomben und 1700 226-Kilogramm-Bomben ausgesetzt habe. Darüber, wie mit dieser Lieferung weiter verfahren wird, sei „noch keine endgültige Entscheidung gefallen“.

Rafah: USA haben „sehr ernste Bedenken“ über Israels Pläne

Außenamtssprecher Matthew Miller sagte am Mittwoch, die US-Regierung habe eine „Lieferung mit kurzfristiger Hilfe gestoppt und wir prüfen weitere“. Es gäbe „sehr ernste Bedenken“ über Israels Pläne, in der Stadt Rafah im äußersten Süden des Gazastreifens einzumarschieren. Das deckt sich mit vorherigen Aussagen eines US-Regierungsvertreters. Dennoch bekräftigte Miller die „langfristige“ Verpflichtung der USA zur Sicherheit Israels.

Israel hatte am Dienstag Panzer in die Stadt Rafah geschickt und die Kontrolle über den Grenzübergang zu Ägypten übernommen. Am Montag war Rafah von Israel bombardiert worden, ein von der Terrororganisation Hamas akzeptierter Vorschlag über eine Feuerpause hatte Benjamin Netanjahus Regierung zuvor abgelehnt.

fmg/afp