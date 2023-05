Heizungsgesetz: Überraschende Planänderung im Bundestag

Berlin. Das in der Koalition umstrittene Heizungsgesetz kommt wegen des Widerstands der FDP in dieser Woche noch nicht zur ersten Lesung ins Parlament. Die Parlamentarischen Geschäftsführer der Fraktionen verständigten sich am Dienstag über die Tagesordnung des Bundestags in dieser Woche – das Heizungsgesetz steht nicht auf dem Programm, wie unsere Redaktion aus Fraktionskreisen erfuhr.

Darauf hatte sich die Koalition aus SPD, Grünen und FDP eigentlich bereits geeinigt. Die FDP hatte den Termin zuletzt infrage gestellt und dringt nun auf eine komplette Überarbeitung.

Heizungsgesetz: SPD will Verabschiedung vor Sommerpause

Die SPD-Fraktion will das umstrittene Heizungsgesetz trotz der Meinungsverschiedenheiten in der Ampel-Koalition allerdings noch vor der Sommerpause durchs Parlament bringen. "Wir wollen am Zeitplan festhalten, das Gesetz vor der Sommerpause zu beschließen", sagte SPD-Fraktionsvize Matthias Miersch unserer Redaktion. "Die Menschen sind zunehmend genervt vom Gezanke um die Heizungen und wollen Klarheit, wie es beim Heizen weitergeht."

"Mit gutem Willen ist das zu schaffen", bekräftigte Miersch den Willen, an dem Zeitplan festzuhalten. Noch in dieser Woche wolle die SPD-Fraktion mit den anderen Ampel-Fraktionen "an einen Tisch setzen und an der Verbesserung des Gesetzes arbeiten", kündigte der Vizevorsitzende der SPD-Fraktion an. "Für die SPD ist die Frage der Bezahlbarkeit, ein breiter Technologiemix und lebensnahe Fristen entscheidend."

Die parlamentarische Sommerpause beginnt am 7. Juli, bis dahin gibt es noch drei weitere Sitzungswochen. Nach dem vom Bundeskabinett bereits beschlossenen Entwurf soll von 2024 an möglichst jede neu eingebaute Heizung zu 65 Prozent mit Öko-Energie betrieben werden. Das soll für alle Eigentümer bis zum Alter von 80 Jahren gelten. Bestehende Öl- und Gasheizungen können weiter betrieben, kaputte repariert werden.

Der Umstieg soll laut Wirtschaftsministerium durch Förderung sozial abgefedert werden – die Details sind jedoch umstritten. Das Gesetz gilt als wichtiger Baustein des Vorhabens, Deutschland bis zum Jahr 2045 klimaneutral zu machen. (fmg/dpa)

