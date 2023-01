Olaf Scholz in Argentinien: Ukraine-Krieg ist Thema bei Südamerika-Reise

Bundeskanzler Olaf Scholz in Argentinien: So startete die Südamerika-Reise

Buenos Aires. Fußball-Freundlichkeiten gehen immer, besonders hier. „Vielen Dank für den freundlichen Empfang hier in Argentinien“, sagt Olaf Scholz. „Im Land des Weltmeisters.“ Dabei lächelt der Bundeskanzler verschmitzt auf die ihm eigene Art, die der bayerische Ministerpräsident Markus Söder einmal „schlumpfig“ nannte. Man weiß nicht, ob Argentiniens Präsident Alberto Fernández in dem Moment das Wort „pitufo“ durch den Kopf geht – spanisch für Schlumpf. Aber der argentinische Staatschef freut sich sichtlich über den freundlichen Besuch aus Deutschland.

Argentiniens Hauptstadt Buenos Aires ist die erste Station seiner gut viertägigen Reise nach Südamerika. Es folgen Stationen in Chile und Brasilien, am Mittwochmorgen wird der Kanzler pünktlich zur wöchentlichen Kabinettssitzung zurück in Berlin erwartet. Scholz will mit dem Besuch in den Staaten deutlich machen, wie viel ihm an diesen drei demokratischen Ländern liegt.

Südamerika: Scholz setzt auf Kooperation in der Klimakrise

„Gerade in diesen Zeiten sind Freundschaften wichtig und Beziehungen zwischen Ländern, die gut zusammenarbeiten“, betont der Gast aus Deutschland in Buenos Aires. Erneuerbare Energien, Handel, Kampf gegen den : Der Kanzler zählt ein Feld nach dem anderen auf, das er gemeinsam mit den Staaten der Region beackern will. Auch im Konflikt mit Russland sucht Scholz den Schulterschluss mit den Südamerikanern, „weil wir die gleichen Werte im Herzen haben“.

Es ist sommerlich am Rio de la Plata, der Wind weht warm durch die argentinische Hauptstadt. Viele Bewohner befinden sich derzeit in den Sommerferien am Meer. Die abendliche Pressekonferenz von Scholz und Präsident Fernández findet unter freiem Himmel im Ehrenhof des Palacio San Martin statt. Olaf Scholz scheint der Szenenwechsel zu gefallen. Gestartet war der Kanzler noch im Dunkeln und bei Temperaturen um den Gefrierpunkt in Berlin. Sein Kanzlerflieger vom Typ Airbus A350-900 musste erst enteist werden, bevor sich die Maschine die 12.052 Kilometer und 15 Stunden Flugzeit auf den Weg nach Argentinien machen konnte. Lesen Sie dazu: „Deutsche Air Force One“ - Das kann der Regierungsflieger

Bundeskanzler Olaf Scholz wird auf dem Flughafen Ministro Pistarini von Santiago Cafiero, Außenminister von Argentinien, empfangen.

Foto: Kay Nietfeld/dpa

Deutsche „Air Force One“: Scholz fliegt erstmals mit neuem Kanzlerflieger

Es ist die erste Reise des Kanzlers in der „Konrad Adenauer“, dem neuen Flaggschiff der Flugbereitschaft der Bundeswehr. Wegen seiner speziellen VIP-Ausstattung gilt die Maschine als die deutsche „Air Force One“. Schon auf dem Flug hatte Scholz gute Laune. Das mag an dem nigelnagelneuen Flieger gelegen haben – oder am Verlauf der vergangenen Woche. Am Mittwoch konnte Scholz eine von Deutschland und den USA angeführte internationale Allianz zur Unterstützung der Ukraine mit Kampfpanzern verkünden.

Für den Kanzler war das ein Erfolg, für den er selbst von Kritikern gelobt wurde. Scholz fühlte sich in den Tagen und Wochen zuvor zu Unrecht attackiert, nach Darstellung des Kanzlers war er stets Herr des Verfahrens. Wer ihm Zögerlichkeit oder schlechte Kommunikation vorwarf, war aus der Sicht von Scholz und seinen Leuten schlicht unverantwortlich und nicht über die Vorgänge hinter den Kulissen informiert.

Leopard: Die Panzer-Debatte setzte Scholz unter Druck

Eine andere Lesart ist jedoch, dass Scholz in der Panzer-Frage mächtig unter Druck stand. Dass er der Lieferung von deutschen Kampfpanzern des Typs Leopard 2 trotz Bedenken zustimmte, weil er nicht mehr anders konnte. „Diese Bellizisten!“ und „diese Kriegstreiber“ soll er laut einem „Spiegel“-Bericht in der vergangenen Woche intern über diejenigen geschimpft haben, die sein Handeln als zu langsam, zu spät, zu wenig kritisierten. Zu dem meist so kontrollierten Auftreten des Kanzlers in der Öffentlichkeit passen solche Eruptionen nicht. Ist der Kanzler emotional angeschlagen?

Wer ihn nun nach Lateinamerika begleitet, trifft auf einen Olaf Scholz, der zumindest deutlich gelöster ist als noch am Wochenende zuvor auf der Reise zum deutsch-französischen Ministerrat in Paris. Druck ist von ihm gefallen. Deutlich wird aber auch, dass Scholz sich speziell auf den Besuch in Südamerika freut.

Scholz: Als junger Mann war der Kanzler bereits in Argentinien

Alle drei Staaten kennt Scholz von früheren Reisen. Argentinien hat er als Tourist besucht, außerdem als Hamburger Bürgermeister und Finanzminister, jetzt zum ersten Mal als deutscher Bundeskanzler. In seinem Kopf hat er Fakten und Anekdoten der früheren Aufenthalte gespeichert. Besonders gerne erinnert sich Scholz daran, wie er in den 80er Jahren als junger Sozialist nach Argentinien reiste, um einen Freund zu besuchen. Das war zu einer Zeit, in der der heute 64-jährige Scholz noch dichte Locken auf dem Kopf hatte.

Argentinien war damals bereits der Militärdiktatur entkommen, im benachbarten Chile ging das Pinochet-Regime seinem Ende entgegen. Scholz fuhr nach Chile, um dort mit den neuen gesellschaftlichen Kräften zu sprechen. Solche Begegnungen haben Scholz geprägt. Bei späteren Besuchen hat ihn beeindruckt, wie stark die Länder noch immer vom Imperialismus geprägt waren. Nun will Scholz ihnen eine Partnerschaft anbieten. Auf Augenhöhe – und als Alternative zu China, das sich bereits rege um die kostbaren Rohstoffe Südamerikas bemüht. Lesen Sie auch: US-General rechnet mit Krieg gegen China in zwei Jahren

Scholz äußert sich zu Baerbocks Kriegs-Aussagen

Auslandsreisen vor allem auf andere Kontinente sind für deutsche Bundeskanzler auch eine Abwechslung zum politischen Alltag. Fernab der Heimat lassen sich einmal andere Themen bearbeiten, als die letzten Konflikte mit störrischen Koalitionspartnern. So muss Scholz nicht befürchten, dass er sich zu den Meinungsverschieden äußern muss, die Grüne und FDP kurz vor seiner Abreise in einem Koalitionsausschuss noch über die Beschleunigung von Infrastrukturprojekten austrugen.

Der Krieg in der Ukraine begleitet Scholz in diesen Tagen allerdings überall hin, auch die Missstimmungen in der Koalition. Wie er zu der Äußerung von Bundesaußenministerin Annalena Baerbock (Grüne) steht, Deutschland kämpfe „einen Krieg gegen Russland“, wird Scholz gefragt. „Das ist ein Krieg zwischen Russland und der Ukraine“, betont er. „Daran ändert sich nichts dadurch, dass wir die Ukraine mit finanzieller, humanitärer Hilfe ausstatten oder Waffen liefern.“ Viel lieber als über den verbalen Fehltritt seiner Außenministerin spricht Scholz über die Haltung Argentiniens zu dem Krieg in der Ukraine, für die er dem Land ausdrücklich dankt.

Bundeskanzler Olaf Scholz und Alberto Angel Fernandez, Präsident von Argentinien, reichen sich die Hände.

Foto: Kay Nietfeld/dpa

Ukraine: Argentiniens Präsident verurteilt Russlands Angriff

„Wir verurteilen diesen Angriff“, stellt Präsident Fernández noch einmal klar. Zwar nimmt Argentinien einerseits eine distanzierte Haltung ein: Waffen werde weder Argentinien noch ein anderes südamerikanisches Land an die Ukraine liefern, macht Fernández deutlich, fügt aber hinzu: „Der Bundeskanzler und ich wünschen uns, dass sobald wie möglich wieder Frieden herrscht. Darin sind wir uns einig.“

Der Krieg im fernen Europa ist dem argentinischen Staatschef keineswegs egal. Auch aus eigenem Interesse: „In der nördlichen Halbkugel fliegen Raketen und sterben Menschen. Aber hier in der südlichen Halbkugel hat das Folgen auf die Preise und den Hunger der Menschen.“ Das müsse Putin verstehen, klagt Fernández. Scholz ist froh über solche Worte, der Besuch in Buenos Aires ist ein guter Start in seine Südamerika-Reise.

