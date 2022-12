Patriot-Abwehrsystem im Ukraine-Krieg: So gut ist das System

Beim Besuch des ukrainischen Staatschefs Wolodymyr Selenskyj in Washington will US-Präsident Joe Biden wohl bekannt geben, dass die US-Armee das Raketenabwehrsystem Patriot in die Ukraine liefert. Das bodengestützte System kann Raketen und Marschflugkörper zerstören.

Berlin. Russlands Raketenterror im Ukraine-Krieg verlangt nach einer Antwort: Patriot. Es ist eines der leistungsfähigsten Flugabwehrsysteme. Mit ihrer Lieferung stellen die USA quasi Waffengleichheit her. Was kann das System? Die wichtigsten Fragen.

Was genau ist Patriot, was kann das System leisten?

Patriot ist eine Abkürzung. Sie steht für Phased Array Tracking Radar to Intercept on Target. Es besteht aus einem Radar, einem Leitstand und einem Raketenwerfer. Ein weiteres Fahrzeug produziert den benötigten Strom. Die Startstation sieht aus wie ein Lastwagen mit bis zu vier Behältern. Bis zu 16 Raketen können geladen werden. Da die einzelnen Komponenten auf mehrere Fahrzeuge verteilt sind, ist das System zum einen hochmobil und zum anderen nicht mit einem Schlag auszuschalten. Ortet das Radarsystem ein feindliches Flugobjekt, erhalten die zwei Soldatinnen oder Soldaten im Feuerleitstand eine Bedrohungsanalyse und können die Raketen abfeuern. Das System arbeitet automatisch; der Mensch kann aber eingreifen. Patriot ist seit Jahrzehnten und inzwischen in 18 Staaten im Einsatz. Das System hat sich in den zwei Golfkriegen bewährt.

Wie wird die Ukraine mit dem Patriot-System gestärkt?

Es ist eine defensive Waffe. Das System kann ballistische Raketen, Marschflugkörper, Flugzeuge und Drohnen abschießen. Die Reichweite hängt davon ab, mit welchen Raketen die Amerikaner Patriot liefern werden. Im besten Fall redet man über rund 150 Kilometer. Es ist aber ökonomisch unklug, vier Millionen Dollar teure Raketen gegen Drohnen einzusetzen. Letztlich ergänzt Patriot die Luftabwehr, die bereits aus vielen anderen Komponenten besteht wie die norwegische Nasams, die deutsche Iris-T-System oder die französischen Crotales.

Warum haben sich die USA zur Lieferung entschieden?

Das System ist aufwendig und teuer. Auch müssen die Amerikaner an ihre Bestände herangehen. Sollte eine Patriot-Rakete, etwa versehentlich, russisches Gebiet treffen, könnte es außerdem zu einer Eskalation führen. Am Ende gaben wohl drei Argumente den Ausschlag. Erstens die unaufhörlichen Angriffe der Russen auf die Infrastruktur der Ukraine. Zweitens der Verdacht, dass der Iran Kremlchef Wladimir Putin mit weitreichenden Raketen aushelfen wird – Patriot ist eine Antwort darauf.

Newsletter von der Chefredaktion Melden Sie sich jetzt zum kostenlosen täglichen Newsletter der Chefredaktion an E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.

Drittens ist die Lieferung nicht zuletzt eine Geste. Es war klar, dass der Kiewer Präsident Wolodymyr Selenskyj bei seinem USA-Besuch Washington nicht mit leeren Händen verlassen würde. Nicht minder klar ist aber auch, dass eine Patriot-Batterie allein die Ukraine nicht vor russischen Angriffen schützen kann. Das System ist weder ein "Gamechanger" noch kurzfristig eine Hilfe. Es wird dauern, bis die Patriot-Batterie transportiert, einsatzbereit und vor allem die Ausbildung ukrainischen Soldaten (womöglich in Deutschland) abgeschlossen ist. Es ist eher eine Frage von Monaten als von Wochen. Lesen Sie auch: Ukraine-Krieg: Warum Russland Kamikaze-Drohnen einsetzt

Ukraine-Krieg – Hintergründe und Erklärungen zum Konflikt

Ukraine-Krise – Die wichtigsten News zum Krieg