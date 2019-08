Kevin Kühnert will sich nicht um SPD-Parteivorsitz bewerben

Juso-Chef Kevin Kühnert hat in einem Interview bekanntgegeben, dass er keine Bewerbung für einen Posten an der SPD-Spitze abgeben wird.

Berlin.. Kevin Kühnert (30) wird nicht ins Rennen um den SPD-Parteivorsitz einsteigen. In einem Interview mit dem „Spiegel“ sagte der Juso-Vorsitzende: „Ich trete nicht an. Das war keine leichte Entscheidung.“

Er habe lange den Bewerbungsprozess beobachtet und abgewägt, „ob es zu einer Situation kommen könnte, in der die Ausgangslage so ist, dass ich die politische Notwendigkeit über meine eigenen Interessen hätte stellen müssen“, so Kühnert weiter. Schließlich sei er aber zu dem Schluss gekommen, dass seine Kandidatur nicht das ist, was die Partei brauche.

Kevin Kühnert: Showdown mit Olaf Scholz hätte SPD geschadet

Vor allem eine Art Showdown zwischen Vizekanzler Olaf Scholz und seiner Person wäre in Kühnerts Augen fatal für die Sozialdemokraten gewesen. „Wir wären in einen Arena-Wahlkampf geredet worden. Das ist für Außenstehende interessant, schadet aber der SPD, weil es emotional weiter spaltet. Wir sind eine politische Partei und keine Unterhaltungssendung“, sagte Kühnert weiter.

Die SPD benötige an ihrer Spitze jemanden, der „eine wirklich integrative Kraft hat und mehr als 40 oder 50 Prozent der Mitglieder hinter sich vereinen kann“, so Kühnert, der die Kandidatur von Norbert Walter-Borjans und Saskia Esken positiv hervorhob. Walter-Borjans komme seinen „persönlichen Wünschen an Inhalt und Form sehr nah“, bei ihm und Saskia Esken „würde ich die Partei in guten Händen sehen“.

(ba)