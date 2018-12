Frankreich: 65.000 Polizisten sollen die Gelbwesten stoppen

Brennende Autos in Frankreich Bei Protesten gegen die Reformpolitik von Emmanuel Macron ist es erneut zu Ausschreitungen gekommen. Unter anderem gingen in Nantes und einem Vorort von Paris Schüler auf die Straße.

Paris. In französischen Städten droht am kommenden Wochenende die nächste Protestwelle der sogenannten Gelbwesten-Bewegung. Nachdem es am vergangenen Wochenende zu massiven gewalttätigen Ausschreitungen etwa in Paris gekommen war, präpariert sich die Polizei nun für neue Chaos-Tage.

Frankreich mobilisiert mit Blick auf mögliche weitere Ausschreitungen 65.000 Sicherheitskräfte für diesen Samstag. Die Kräfte werden im ganzen Land im Einsatz sein, wie Premierminister Édouard Philippe am Donnerstag im Senat sagte. Es handele sich um „außergewöhnliche Mittel“.

Straßenschlachten in Paris

Für Samstag werden erneut Proteste der Gelbwesten erwartet – die französische Regierung fürchtet erneut gewalttätige Ausschreitungen. Am vergangenen Wochenende lieferten sich die Demonstranten regelrechte Straßenschlachten in Paris.

Seit Mitte November protestieren die Demonstranten, deren Markenzeichen die gelben Warnwesten geworden sind, in verschiedenen teilen Frankreichs gegen höhere Steuern. Mehrere Gruppierungen nutzen die Demonstrationen allerdings zu Krawall und Randale.

Frankreichs Präsident Emmanuel Macron hatte am Mittwochabend angekündigt, die geplanten Steuererhöhungen für Benzin und Diesel für das Jahr 2019 außer Kraft zu setzen.

Frankreichs Präsident Emmanuel Macron hatte am Mittwochabend angekündigt, die geplanten Steuererhöhungen für Benzin und Diesel für das Jahr 2019 außer Kraft zu setzen. An diesen Erhöhungen hatte sich der Protest entzündet.

Auch Schüler gehen auf die Straße

Seit Montag protestieren in ganz Frankreich auch Schüler und Studenten gegen Reformen im Bildungsbereich. Sie blockieren Bildungseinrichtungen. Auch hier ist die Lage angespannt.

Bei Demonstrationen wurden am Donnerstag in der Nähe von Paris 146 Menschen festgenommen. Dabei handelte es sich vor allem um Schüler, die in der Nähe einer Schule in Mantes-la-Jolie protestiert hatten, wie die Polizei erklärte. Die Schüler hätten in dem Ort randaliert.

Wenn der Bildungsminister nicht bald eine starke Antwort gebe, werde es Todesfälle geben, sagte der Präsident der Nationalen Schülerunion, Louis Boyard, dem Sender BFMTV. Er fürchte bei den Protesten Gewalt - und rief gleichzeitig zur Ruhe auf.

(W.B./dpa)

