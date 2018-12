"Gelbwesten": Franreichs Prmier Philippe will umstrittene Steuererhöhung wohl aussetzen

Der Konflikt mit der „Gelbwesten“-Protestbewegung eskaliert immer weiter. Nun will die französische Regierung offenbar gegensteuern.

Die Protestbewegung in Frankreich war durch die gelben Schutzwesten bekannt geworden.

Proteste „Gelbwesten“: Frankreich will Steuererhöhung wohl aussetzen

Paris. Die französische Regierung reagiert offenbar auf die anhaltende Welle von Aufständen im Land. Nach übereinstimmenden Berichten französischer Medien und der Nachrichtenagentur Reuters hat der französische Ministerpräsident Edouard Philippe die Aussetzung der Steuererhöhungen für Kraftstoff angekündigt.

Wegen der höheren Steuern und der damit verbundenen hohen Preise für Diesel und Benzin hatte es in den vergangenen Tagen und Wochen vor allem in Paris heftige Krawallen gegeben. Die Steuern sollten im Zuge einer ökologischen Steuerreform zum Jahreswechsel angehoben werden.

„Gelbwesten“ fordern Rücktritt Macrons

Am Wochenende hatten Demonstranten unter anderem den historischen Triumphbogen in der französischen Hauptstadt beschädigt. Der Schaden geht inzwischen in die Millionen.

Bekannt geworden waren die Proteste durch gelbe Schutzwesten, die die Demonstranten tragen. Die „Gelbwesten“ forderten unter anderem den Rücktritt von Staatschef Emmanuel Macron und eine Abkehr von seiner Politik. Der Protest der „Gelbwesten“ ist ein Warnzeichen für Macron.

Macron hatte bereits am Montag angekündigt, seine Mitte-Regierung wolle die schwere Krise mit einem Maßnahmenpaket eindämmen. Edouard Philippe will nach Medienangaben im Laufe des Tages auch weitere Maßnahmen ankündigen, um die aufgeheizte Lage im Land zu beruhigen (sdo/dpa)



