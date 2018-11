Auch eine Art sich zu verabschieden. Nach der Rücktrittsankündigung Horst Seehofers schickte Angela Merkel ihm Grüße via Facebook.

Kanzlerin Angela Merkel bedankt sich bei Seehofer – per Facebook

München/Berlin. Dass Angela Merkel ein besonderer Fan der sozialen Netzwerke wäre, hatte man bislang nicht feststellen können. Für den angekündigten Abgang eines Kontrahenten aus der CSU meldete sich die Kanzlerin jetzt aber via Facebook zu Wort.

Trotz aller früheren Streitigkeiten hat Merkel CSU-Chef Horst Seehofer nach dessen angekündigtem Rücktritt für seine Arbeit gedankt. „Ich habe Horst Seehofers Entscheidung mit Respekt zur Kenntnis genommen und danke ihm für 10 Jahre intensive Zusammenarbeit“, ließ die CDU-Chefin auf ihrer Facebook-Seite mitteilen.

Zwischen den beiden Parteichefs hatte es in den vergangenen Jahren immer wieder große Meinungsunterschiede bei wichtigen Themen gegeben. Insbesondere Merkels Asylpolitik hatte der CSU-Chef immer wieder massiv attackiert.

Mit ihrem angekündigten Karriereende hatte Merkel wiederum auch den Druck auf Horst Seehofer erhöht, sein Amt als Parteichef vorzeitig abzugeben. Seehofer hatte am Freitag mitgeteilt, am 19. Januar seinen Chefposten aufgeben zu wollen . Dann soll ein Sonderparteitag in München einen neuen Parteichef wählen.

Offen ist noch, wie Seehofer seine konkrete Zukunft als Bundesinnenminister sieht. (W.B./dpa)

