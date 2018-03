Angela Merkel, die vierte – beachtliches Ergebnis oder "Fehlstart"?

Berlin. Es ist nur ein kurzer Moment. Ein Moment zwischen Mutter und Tochter. Angela Merkel ist gerade zum vierten Mal zur Bundeskanzlerin gewählt worden. Die Regierungschefin schaut zur Bundestagstribüne. Dort hebt ihre 89 Jahre alte Mutter Herlind Kasner die Hand, winkt ihrer Tochter zu.

Nach fast sechs Monaten kräftezehrender, quälender Regierungsbildung, bei der das politische Schicksal der 63 Jahre alten Politikerin gleich mehrmals auf der Kippe stand, ist die CDU-Vorsitzende nun wieder Kanzlerin einer großen Koalition aus Union und SPD.

Doch auch der Ausgang der geheimen Kanzlerwahl ist knapp. Merkel bekommt 364 Ja-Stimmen, das sind 35 Mandate weniger, als Union und SPD zusammen haben. Nur neun Stimmen haben Merkel die Mehrheit im ersten Wahlgang gesichert. Trotzdem atmet sie sichtlich erleichtert erst mal durch. "Ich bin einfach froh für das Vertrauen", wird sie später sagen. Die Unionsfraktion hinter ihr klatscht, steht geschlossen auf. Die SPD-Abgeordneten applaudieren, bleiben aber sitzen.

Merkel und Ex-SPD-Chef Martin Schulz plaudern

Kanzlerin Merkels Mutter Herlind Kasner, Mutter von Kanzlerin Merkel, und Daniel Sauer, der Sohn von Merkels Mann Joachim Sauer, winkten von der Tribüne der Kanzlerin zu.

Merkel, erstmals zu einer Kanzlerwahl in weißem statt schwarzem Blazer, betritt um kurz vor neun den Plenarsaal, schüttelt viele Hände. Sie begrüßt FDP-Chef Christian Lindner, spricht länger mit ihrem ehemaligen Außenminister Sigmar Gabriel, geht zum Platz von Ex-SPD-Chef Martin Schulz.

Und dreht sich oft zur Tribüne um. Dass ihre vierte Wahl zur Kanzlerin auch für die langjährige Regierungschefin etwas Besonderes ist, zeigen ihre Gäste. Ehemann Joachim Sauer sitzt zum ersten Mal bei einer ihrer Kanzlerinnen-Wahlen auf der Ehrentribüne – den drei früheren war er fern geblieben. Der 68-Jährige hat auch seinen Sohn Daniel aus erster Ehe mitgebracht.

"Gegenstimmen gehören zur Demokratie dazu"

Nach der knappen Abstimmung nimmt Verteidigungsministerin Ursula von der Leyen (CDU) die Deutungshoheit in der Bundestagslobby als Erste in die Hand: "Unterm Strich zählt das Ergebnis." Es sei müßig, über die Gegenstimmen zu spekulieren. Die Interpretationen sind jedoch naturgemäß je nach Partei sehr unterschiedlich. Von "Fehlstart und Hypothek" bis hin zu "reibungslosem Start und beachtlichem Ergebnis" ist auf den Fluren des Bundestags alles zu hören.

Unionsfraktionschef Volker Kauder etwa wertet das Ergebnis als gut, da Merkel im ersten Wahlgang gewählt worden sei. "Darüber freuen wir uns riesig", sagt der CDU-Politiker. Auch vor vier Jahren habe Merkel nicht alle Stimmen bekommen. "Gegenstimmen gehören zur Demokratie dazu", erklärt auch CSU-Landesgruppenchef Alexander Dobrindt. "Aber wir haben eine klare Mehrheit, ich bin ausgesprochen zufrieden."

GroKo-Gegner Bülow aus der SPD wählte Merkel nicht

FDP-Chef Lindner spricht dagegen von "Fehlstart". Es zeige, "mit welcher schlechten Laune die große Koalition startet". Und in der Unionsfraktion grummelt es tatsächlich. Man vermutet die Abweichler in den Reihen der SPD. Dort wiederum verweist man auf die innerparteilichen Gegner der Kanzlerin.

SPD-Parlamentsgeschäftsführer Carsten Schneider spricht von "Abgeordneten, die ihr Mütchen kühlen". Etwa der Dortmunder SPD-Bundestagsabgeordnete Marco Bülow. Der ausgewiesene GroKo-Gegner wählte Merkel nicht. Mehr als eine Woche habe ihn die Entscheidung belastet – "und ja, es zerreißt mich", schrieb er in einer zweiseitigen Erklärung im Anschluss an die Wahl.

Viele Blicke ruhen auf Martin Schulz

Viele Blicke im Saal ruhen am Mittwoch auf Martin Schulz. Der gescheiterte Kanzlerkandidat, der in nicht mal zwölf Monaten einen "Höllenritt" erlebte, vom 100-Prozent-Vorsitzenden und Fast-Außenminister zum einfachen Abgeordneten abstürzte, war seit dem Ende der Koalitionsverhandlungen krankgemeldet. Eine verschleppte Grippe. Und eine schmerzende Seele. Beides musste in Würselen ansatzweise auskuriert werden.

Der frühere Buchhändler und langjährige EU-Parlamentspräsident, dem Europa besonders am Herzen liegt, las zuletzt eine Biografie des Historikers Peter Longerich über den NS-Propagandaminister Joseph Goebbels. Die Weimarer Republik, die Probleme bei der Suche nach Koalitionen, die Propaganda von rechts, nicht nur Schulz will in Zeiten einer AfD-Fraktion im Bundestag für die Demokratie kämpfen. Auch dafür will der 62-Jährige sein Mandat wahrnehmen.

Die CDU-Vorsitzende Angela Merkel ist im Bundestag als Bundeskanzlerin von Bundestagspräsident Wolfgang Schäuble vereidigt worden. Fast sechs Monate nach der Bundestagswahl war Merkel am Vormittag zum vierten Mal zur Bundeskanzlerin gewählt worden. Wir zeigen Fotos des Wahltages. Foto: Kay Nietfeld / dpa

In einem weißen Blazer (bei den ersten drei Ernennungen trug sie einen schwarzen Blazer) legte Merkel die Eidesformel ab und schloss mit den Worten: „So wahr mir Gott helfe.“ Es ist die vierte Amtszeit Merkels. Foto: Soeren Stache / dpa

Natalia Wörner (r.) – Schauspielerin und Lebensgefährtin des künftigen Außenministers Heiko Maas – beobachtet die Vereidigung im Reichstagsgebäude. Im Vordergrund ist Franziska Giffey (SPD), die künftige Bundesfamilienministerin, zu sehen. Foto: Gregor Fischer / dpa

Nach ihrer Wahl im Bundestag hat Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier die CDU-Vorsitzende Angela Merkel zur Bundeskanzlerin ernannt. Foto: Bernd Von Jutrczenka / dpa

Im Schloss Bellevue nahm Merkel die Ernennungsurkunde entgegen. Foto: Bernd Von Jutrczenka / dpa



Applaus gab es am Mittwochvormittag kurz nach dem Wahlergebnis im Bundestag. Foto: Michael Kappeler / dpa

Es ist ihre vierte Amtszeit. Foto: Gregor Fischer / dpa

Einen Blumenstrauß gab es von Volker Kauder, Unions-Fraktionsvorsitzender. Sechs Monate nach der Bundestagswahl gehört er zu den Gratulanten zur Wiederwahl. Foto: KAI PFAFFENBACH / REUTERS

Einen Handschlag und Diener gab es von AfD-Bundessprecher Alexander Gauland. Foto: Soeren Stache / dpa

Die frühere AfD-Chefin Frauke Petry schenkte Merkel ein Buch – und zwar „Höhenrausch – wirklichkeitsleere Welt der Politiker“. Das Buch des Journalisten Jürgen Leinemann ist bereits 2004 erschienen. Es geht um Politikverdrossenheit und dem Autor nach das „katastrophale Ansehen“ von Politikern. „Wo leben die eigentlich? Wissen die noch, wie es zugeht in der alltäglichen Welt, oder haben sie den Kontakt zur Wirklichkeit verloren?“, heißt es im Klappentext. Foto: Gregor Fischer / dpa



Gratulant Martin Schulz (SPD). Foto: Gregor Fischer / dpa

Der Bundestag ist am Mittwoch in Berlin zusammengekommen, um CDU-Chefin Angela Merkel sechs Monate nach der Bundestagswahl zum vierten Mal zur Kanzlerin zu wählen. Foto: KAI PFAFFENBACH / REUTERS

Gemeinsam mit dem zukünftigen Außenminister Heiko Maas (SPD) erschien Merkel am Mittwochvormittag im Bundestag in Berlin. Foto: KAI PFAFFENBACH / REUTERS

Im Bundestag verfügt ihre neue große Koalition über eine deutliche Mehrheit. Foto: KAI PFAFFENBACH / REUTERS

Die ersten Stimmen wurden abgegeben. Foto: HANNIBAL HANSCHKE / REUTERS



Auch Merkel selbst gab ihre Stimme ab. Foto: KAI PFAFFENBACH / REUTERS

Auch die Fraktionsvorsitzende der Linken, Sahra Wagenknecht gab ihre Stimme ab. Hinter ihr steht der Vizepräsident des Deutschen Bundestages, Thomas Oppermann (SPD). Foto: Soeren Stache / dpa

In Königsblau gekleidet: Die designierten Bundesministerinnen für Landwirtschaft, Julia Klöckner (CDU, l.) und die künftige Familienministerin. Foto: Soeren Stache / dpa

Begleitet wurde Klöckner von ihrem Lebensgefährten Ralph Grieser und ihrer Nichte, Theresa Klöckner. Foto: Soeren Stache / dpa

Martin Schulz (SPD) vor der Wahl der Bundeskanzlerin im Reichstagsgebäude im Plenarsaal. Foto: Soeren Stache / dpa



Merkels Mutter Herlind Kasner (r.) und Merkels Büroleiterin Beate Baumann waren im Reichstagsgebäude anwesend. Foto: Soeren Stache / dpa

Die 89-Jährige Kasner wurde von einem Freund der Familie, dem früheren Bildungsminister von Brandenburg, Roland Resch (Grüne), zum Sitzplatz geleitet. Foto: HANNIBAL HANSCHKE / REUTERS

An der vierten Vereidigung von Kanzlerin Angela Merkel (CDU) im Bundestag nahm auch ihr Ehemann Joachim Sauer teil – den drei früheren Zeremonien für seine Gattin war er fern geblieben. Foto: Kay Nietfeld / dpa

Auch der Stiefsohn Merkels war anwesend. Daniel Sauer (l.) saß neben seinem Vater Joachim. Charlotte Knobloch – ehemailge Präsidentin des Zentralrats der Juden – leistete Gesellschaft. Foto: Soeren Stache / dpa

Mit einem Laptop in den Händen verfolgten Vater und Sohn die Wahl. Foto: Soeren Stache / dpa



Herlind Kasner und Daniel Sauer. Foto: Kay Nietfeld / dpa

Gute Stimmung bei (v.l.n.r.): Ursula von der Leyen (CDU), Verteidigungsministerin, Katrin Göring-Eckardt (Bündnis 90/Die Grünen), Bundeskanzlerin Angela Merkel und Claudia Roth (Bündnis 90/Die Grünen) winkten vor der Wahl der Bundeskanzlerin im Reichstagsgebäude. Foto: Gregor Fischer / dpa

V.l.n.r.: Volker Kauder, Vorsitzender der Unionsfraktion, Merkel und der scheidende Außenminister Sigmar Gabriel (SPD). Foto: Gregor Fischer / dpa

Saaldiener studierten ihre Ablaufpläne vor der Wahl. Foto: Kay Nietfeld / dpa

Olaf Scholz (l, SPD), künftiger Bundesfinanzminister, und Svenja Schulze (r. oben, SPD), künftige Bundesumweltministerin. Foto: Kay Nietfeld / dpa

Die Wahl und Vereidigung Merkels verfolgt Schulz von seinem Platz in der dritten Reihe aus. Zwischendurch kommen Thomas Oppermann und Heiko Maas zu einem Schwätzchen vorbei. Alle drei hätten gern Deutschland als Außenminister in unruhigen Zeiten vertreten – Maas hat es geschafft. Am Nachmittag übergibt ihm Gabriel die Amtsgeschäfte am Werderschen Markt. Nach der Kabinettssitzung eilt der neue Chefdiplomat zum Flughafen. In Paris wartet bereits sein Amtskollege.

Bundeskanzlerin Angela Merkel ist am 14. März zum vierten Mal als Regierungschefin gewählt worden. Foto: Sean Gallup / Getty Images

Szene der Wiederwahl zur Bundeskanzlerin am 14.März: Angela Merkel wird von Bundestagspräsident Wolfgang Schäuble vereidigt. Foto: HANNIBAL HANSCHKE / REUTERS

Nach der Wahl im Bundestag wurde Merkel von Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier zur Kanzlerin ernannt. Das neue Bundeskabinett stand schon einige Tage zuvor fest. CDU und SPD stellen jeweils sechs, die CSU drei Minister. Dazu kommen noch Staatsminister. So sieht Merkels viertes Kabinett aus: Foto: Michele Tantussi / Getty Images

Der 45 Jahre alte CDU-Politiker Helge Braun ist Kanzleramtsminister. Foto: Carsten Koall / Getty Images

Peter Altmaier (CDU), bisher Kanzleramtsminister, ist der neue Wirtschaftsminister. Foto: Bernd von Jutrczenka / dpa



Ursula von der Leyen (CDU) bleibt Bundesverteidigungsministerin. Foto: Wolfgang Kumm / dpa

Jens Spahn (CDU), bislang parlamentarischer Staatssekretär im Finanzministerium, ist nun Gesundheitsminister. Foto: Kay Nietfeld / dpa

Julia Klöckner ist CDU-Chefin in Rheinland-Pfalz und Mitglied im CDU-Bundesvorstand. Sie hat das Amt als Landwirtschaftsministerin übernommen. Foto: Andreas Arnold / dpa

Anja Karliczek (CDU), zuvor einfaches Bundestagsmitglied aus NRW, ist Ministerin für Bildung und Forschung. Foto: Ralf Hirschberger / dpa

Monika Grütters (CDU) führt ihr Amt als Kulturstaatsministerin weiter. Foto: Pascal Le Segretain / Getty Images



Aus der CSU besetzen drei Politiker Ministerposten. Der bisherige bayerische Ministerpräsident und CSU-Chef Horst Seehofer ist als Innenminister auch für die Bereiche Heimat und Bauen zuständig. Foto: Sven Hoppe / dpa

Andreas Scheuer (CSU), zuvor Generalsekretär seiner Partei, hat das Amt des Bundesverkehrsministers inne. Foto: Kay Nietfeld / dpa

Gerd Müller (CSU) ist bisheriger und aktueller Bundesentwicklungsminister. Foto: Rainer Jensen / dpa

Die CSU-Politikerin Dorothee Bär hat die Verantwortung als neue Staatsministerin für Digitales übernommen. Foto: Karlheinz Schindler / dpa

Aus der SPD sind sechs Minister im Kabinett vertreten. Olaf Scholz, zuvor Hamburgs Erster Bürgermeister, ist nun Finanzminister und Vizekanzler. Foto: Karlheinz Schindler / dpa



Heiko Maas (SPD), früherer Justizminister, führt nun das Auswärtige Amt. Foto: Michael Kappeler / dpa

Katarina Barley (SPD) ist Justizministerin. Foto: Kay Nietfeld / dpa

Hubertus Heil, stellvertretender Fraktionsvorsitzender der SPD-Bundestagsfraktion, ist Arbeits- und Sozialminister. Foto: Maurizio Gambarini / dpa

Svenja Schulze, bisher Generalsekretärin der NRW-SPD, hat den Posten als Umweltministerin inne. Foto: Rolf Vennenbernd / dpa

Franziska Giffey, (SPD), zuvor Bezirksbürgermeisterin in Berlin-Neukölln, ist nun Familienministerin. Foto: Karlheinz Schindler / dpa



Für Michael Roth hat sich nichts geändert. Er ist weiterhin Staatsminister für Europaangelegenheiten im Auswärtigen Amt Foto: Carsten Koall / Getty Images

Die Bundestagsabgeordnete und Frau des früheren SPD-Vorsitzenden Franz Müntefering, Michelle Müntefering, ist nun Staatsministerin für internationale Kulturpolitik. Foto: Kay Nietfeld / dpa

Innenminister Seehofer erregt den Zorn der Saaldiener

CSU-Chef und Bundesinnenminister Horst Seehofer zieht währendessen den Zorn der Saaldiener auf sich. Er plaudert auf der Besuchertribüne mit einer Handvoll Journalisten. Für solche Gespräche ist im Bundestag ausdrücklich nur die Lobby vorgesehen.

Es geht allerdings ohnehin sehr rege zu an diesem besonderen Tag im Hohen Haus. Weil das Grundgesetz einen bestimmten Verlauf vorschreibt, pendeln einige Regierungslimousinen die rund zwei Kilometer zwischen Reichstag und Schloss Bellevue, dem Amtssitz des Bundespräsidenten, mehrfach hin und her. Nach ihrer Wahl fährt Merkel zum Schloss, um ihre Ernennungsurkunde abzuholen.

Merkel schwört auf die Verfassung – "so wahr mir Gott helfe"

Zurück im Bundestag sitzt sie dann minutenlang allein auf der violetten Regierungsbank. Nur einmal in vier Jahren gibt es dieses Motiv. Sie ist schon zur Kanzlerin gewählt, ernannt, aber noch nicht vereidigt. Dann nimmt Bundestagspräsident Wolfgang Schäuble ihr den Amtseid ab, hält ihr eine Erstausgabe der Verfassung vor.

Schäuble und Merkel kennen sich lange, sehr lange. "Geht es auf die Entfernung?", fragt der ehemalige Finanzminister die kurzsichtige Merkel. "Geht schon", schmunzelt diese und schwört dann auf die Verfassung, dass sie ihre Kraft "dem Wohle des deutschen Volkes" widmen, seinen Nutzen mehren und Schaden von ihm wenden werde. Zudem verspricht sie, das Grundgesetz und die Gesetze des Bundes zu wahren und zu verteidigen und ihre Pflichten gewissenhaft zu erfüllen. Sie beendet ihren Amtseid mit den Worten "So wahr mir Gott helfe". Schäuble wünscht ihr im Anschluss "alles Gute auf ihrem schweren Weg".

Merkel für vierte Amtszeit als Bundeskanzlerin vereidigt Gewählt, ernannt, vereidigt: Angela Merkel ist zum vierten Mal Kanzlerin der Bundesrepublik Deutschland. Die CDU-Vorsitzende erhält im Bundestag allerdings nur eine knappe Mehrheit. Bei der gehei... Merkel für vierte Amtszeit als Bundeskanzlerin vereidigt

Steinmeier mahnt: Bundesregierung muss sich neu und anders bewähren

Erneut fährt Merkel, diesmal mit ihren künftigen Ministern, zum Amtssitz des Bundespräsidenten, wo nun die 15 Bundesminister offiziell ernannt werden. Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier, der die große Koalition nach dem Scheitern der Jamaika-Gespräche von Union, Grünen und FDP geschmiedet hat, spricht zu dem neuen Kabinett: "Vergangene Woche ging bei den allermeisten ein Aufatmen durchs Land – das war deutlich zu spüren. Es ist gut, dass die Zeit der Ungewissheit und Verunsicherung vorbei ist." Doch um verlorenes Vertrauen zurückzugewinnen, "wird ein schlichter Neuaufguss des Alten nicht genügen". Diese Regierung müsse sich neu und anders bewähren, mahnt der Bundespräsident.

Einer muss mit dem Tag der Vereidigung noch eine Wette einlösen: Unionsfraktionschef Kauder muss nach der Regierungsbildung bald in seiner roten Lederjacke in Berlin auftreten, so wie er es unlängst im Falle des Zustandekommens der neuen großen Koalition versprochen hatte. "Da müssen Sie noch ein bisschen warten, aber es kommt." Er wird die Jacke gern tragen.

