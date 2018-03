Angela Merkel vor vierter Vereidigung: Diese Themen prägten ihre Amtszeiten

Am Mittwoch wird Merkel zum vierten Mal als Kanzlerin vereidigt. Seit 2005 hat sich viel ereignet. Ein Rückblick auf ihre Amtszeiten.

Angela Merkel bei ihrer Vereidigung am 22. November 2005.

Angela Merkel steht vor der Wiederwahl zur Bundeskanzlerin. Der Bundestag wird an diesem Mittwoch aller Voraussicht nach den Weg frei machen für ihre vierte Amtszeit.

Berlin. Geboren in Hamburg als Tochter eines Pfarrers, in der DDR aufgewachsen, mit der Wende als Naturwissenschaftlerin in die Politik gekommen, wurde Merkel 2005 als erste Frau zur Bundeskanzlerin gewählt.

Die 63 Jahre alte Physikerin gilt als nüchtern, taktisch, pragmatisch und, wenn es sein muss, auch eiskalt. Diese Eigenschaften halten sie nun bereits seit fast 13 Jahren an der Macht, ein wahrer Kanzlerschafts-Marathon.

Wirtschaftskrise prägt Angela Merkels erste Amtszeit

Eine vorgezogene Neuwahl bringt Merkel 2005 ins Kanzleramt. Die Union landet knapp vor der SPD. In der legendären "Elefantenrunde" beansprucht SPD-Kanzler Gerhard Schröder trotzig die Regierungsbildung für sich. Doch schließlich wird Merkel am 22. November 2005 gewählt. Als erste Frau, erste Ostdeutsche und mit damals 51 Jahren jüngste Person, die dieses Amt bekleidet. Sie steht einer schwarz-roten Koalition vor.

Mit ihr zieht ein sachlicher, nüchterner, pragmatischer Politikansatz ins Kanzleramt ein. Ihr unionsinterner Konkurrent Edmund Stoiber (CSU) verzichtet überraschend auf das Amt des Wirtschaftsministers. Für Schlagzeilen sorgt ein Besuch des Dalai Lama bei Merkel im Kanzleramt. China ist verstimmt, Merkels außenpolitischer Berater muss die Wogen glätten.

Seit November 2005 ist die gebürtige Hamburgerin Angela Merkel erste deutsche Kanzlerin der Bundesrepublik Deutschland. Wir zeigen Stationen im Leben von Angela Merkel. Foto: Luo Huanhuan / imago/Xinhua

Merkel wurde am 17. Juli 1954 in Hamburg-Barmbek geboren. Noch im selben Jahr zog es die Familie allerdings in die DDR. Das Bild zeigt Angela Kasner im Alter von etwa zwei Jahren. Foto: imago stock&people

Der Heimatort von Angela Merkel: In Templin in Brandenburg wuchs die spätere Kanzlerin auf und beendete dort auch ihre Schullaufbahn. Foto: imago stock&people

Angela Kasner (heute Angela Merkel) bereitet im Juli 1973 – nach ihrem Abitur – mit Freunden beim Camping im brandenburgischen Himmelpfort (damals DDR) auf der Feuerstelle ein Essen zu. Foto: Fotoreport / dpa

Die Eltern von Angela Merkel im Oktober 2009: Horst Kasner (verstorben im Jahr 2011) war evangelischer Theologe, seine Frau Herlind Lehrerin für Latein und Englisch. Merkel hat zwei jüngere Geschwister: Bruder Marcus (geboren 1957) und Schwester Irene (geboren 1964). Foto: imago stock&people



Die Goethe-Schule in Templin, auf der Angela Merkel Schülerin war. Foto: imago stock&people

Auch die Templiner Waldschule besuchte die spätere CDU-Politikerin. An der Erweiterten Oberschule in der 16.000-Einwohner-Stadt machte Merkel 1973 das Abitur – Notenschnitt: 1,0. Foto: imago stock&people

1973 begann Merkel ihr Studium der Physik an der Karl-Marx-Universität in Leipzig. 1977 heiratete sie ihren Kommilitonen Ulrich Merkel, die Ehe hielt aber nur bis 1982. Merkel schloss ihr Studium 1978 mit ihrer Diplomarbeit ab. Thema: „Der Einfluß der räumlichen Korrelation auf die Reaktionsgeschwindigkeit bei bimolekularen Elementarreaktionen in dichten Medien“, Note: sehr gut. Foto: imago

Angela Merkel im März 1990 mit Bundespräsident Richard von Weizsäcker. Merkel war damals Mitglied des „DA“, des Demokratischen Aufbruchs, der mit der Ost-CDU koalierte. Foto: imago stock&people / imago/Frank Sorge

Angela Merkel im Mai 1990 als Stellvertretende Regierungssprecherin der Regierung Lothar de Maiziére. Im August trat der „DA“ gemeinsam mit der Ost-CDU der westdeutschen CDU bei. Foto: imago stock&people



Bei der ersten gesamtdeutschen Bundestagswahl am 2. Dezember 1990 holte Merkel in ihrem Wahlkreis einen klaren Sieg mit 48,5 Prozent der Erststimmen. Überraschend wurde die frisch gebackene Bundestagsabgeordnete wenig später von Bundeskanzler Helmut Kohl für einen Ministerposten nominiert. Foto: imago stock&people

Am 18. Januar 1991 wurde Merkel als Ministerin für Frauen und Jugend vereidigt. Foto: imago stock&people

Im Dezember des Jahres wurde sie auf dem CDU-Bundesparteitag in Dresden zur stellvertretenden Bundesvorsitzenden gewählt. Foto: Klaus Franke / dpa

Merkel und ihr Mentor Helmut Kohl beim CDU-Parteitag im November 1994. Foto: Tim Brakemeier / dpa

Alte Bekannte: Angela Merkel und Horst Seehofer im März 1995. Merkel war von Helmut Kohl nach der Bundestagswahl 1994 zur Umweltministerin ernannt worden, Seehofer war zu dieser Zeit Bundesgesundheitsminister. Foto: imago stock&people / imago/Rainer Unkel



1998 heiratete Angela Merkel den Quantenmechaniker Joachim Sauer, den sie 1984 kennengelernt hatte. Sauer brachte zwei Söhne aus seiner ersten Ehe mit in die Partnerschaft. Die beiden sind bis heute verheiratet. Das Bild stammt aus dem Juni 2015. Foto: imago stock&people / imago/Future Image

Die Schlappe der CDU bei der Bundestagswahl 1998 bedeutete für Merkel indirekt einen Aufstieg. Wolfgang Schäuble beerbte Helmut Kohl als Parteivorsitzender – und ernannte Merkel zur Generalsekretärin. Foto: imago stock&people

1999 wurde die CDU-Spendenaffäre bekannt – und Merkel übte ohne Absprache mit Schäuble offen Kritik an Helmut Kohl. Sie erntete für diesen Schritt viel Kritik, wurde „Nestbeschmutzerin“ genannt, bekam aber auch viel Zuspruch. Als auch Schäuble durch die Affäre immer mehr belastet wurde und zurücktreten musste, war Merkel eine der wenigen unbelasteten Nachfolge-Optionen. Foto: imago stock&people

Angela Merkel im März 2000 an der East Side Gallery in Berlin. Einen Monat später wurde sie auf dem CDU-Bundesparteitag in Essen zur Bundesvorsitzenden der Christdemokraten gewählt. Foto: imago stock&people

Edmund Stoiber und Angela Merkel im Januar 2002: Bei der Bundestagswahl im September des Jahres erhielten SPD und Grüne zusammen 306 von 603 Sitzen – Unions-Kanzlerkandidat Stoiber hatte keine Chance, SPD-Chef Gerhard Schröder blieb Kanzler. Merkel buhlte mit Friedrich Merz um den Fraktionsvorsitz der Union – schließlich soll Stoibers Unterstützung Merkel den Zuschlag gesichert haben. Foto: imago stock&people



Christian Wulff (l.), Merkel-Mentor und damaliger niedersächsischer CDU-Spitzenkandidat, Angela Merkel und Edmund Stoiber im Januar 2003: In diesem Jahr gab es CDU-Wahlerfolge bei den Landtagswahlen in Hessen und Niedersachsen. Das stärkte die Position und den Einfluss der Oppositionsführerin Merkel im Bundestag. Foto: imago stock&people

2004 endete unter anderem die Amtszeit von Johannes Rau als Bundespräsident. Wolfgang Schäuble brachte sich für die Nachfolge in Stellung, wurde unter anderem von Friedrich Merz unterstützt. Am Ende wurde Horst Köhler (Mitte) gewählt, der als Kandidat Merkels galt. Foto: imago stock&people

Die SPD-Wahlschlappe in NRW im Mai 2005 veranlasste die Sozialdemokraten, eine vorgezogene Neuwahl des Bundestages anzustreben. Am 30. Mai entschieden sich CDU und CSU für Angela Merkel als Kandidatin. Foto: imago stock&people / imago/Hermann J. Knippertz

Die Kombo zeigt Fernsehbilder des TV-Duells am 4. September 2005 zwischen Bundeskanzler Gerhard Schröder und der Unions-Kanzlerkandidatin Angela Merkel in Berlin. Foto: Alexander Rüsche / dpa

Die „Bild“-Zeitung vom 11. Oktober 2005: Die Wahl im September hatte kein allzu eindeutiges Resultat geliefert, schließlich einigten sich Union und SPD am 10. Oktober auf eine Große Koalition – mit Kanzlerin Merkel. Foto: imago stock&people



Angela Merkel gibt am 22. November 2005 gegenüber dem Bundestagspräsidenten Norbert Lammert den Amtseid im Bundestag ab. Foto: imago stock&people / imago/Fabian Matzerath

Auch Amtsvorgänger Gerhard Schröder gehörte zu den Gratulanten. Foto: Michael Hanschke / dpa

Die Kanzlerin fiebert mit, als „die Welt zu Gast bei Freunden“ ist: Angela Merkel beim Achtelfinale der Fußball-WM 2006 zwischen Gastgeber Deutschland und Schweden in München. Foto: imago stock&people

Angela Merkel bekommt in Juni 2007 Blumen von José Manuel Barroso, dem damaligen Präsidenten der Europäische Kommission. 2007 trat Merkel erstmals die EU-Ratspräsidentschaft an. Foto: imago stock&people

Die deutsch-französischen Beziehungen wurden unter Merkel, hier im Jahr 2007, wieder intensiver. Vor allem ihr Verhältnis zum damaligen Staatspräsident Nicolas Sarkozy war sehr eng. „Merkozy“ hielt als fester Begriff Einzug in die europäischen Medien. Foto: imago stock&people



2008 hielt Merkel dann auch Einzug ins Wachsfigurenkabinett von Madame Tussauds in London. Später kamen noch weitere Figuren hinzu für Ausstellungen in Berlin und Amsterdam. Foto: imago stock&people / imago/Paulo Amorim

Bei der Bundestagswahl im September 2009 erhielten Union und FDP die notwendige Mehrheit der Stimmen für eine schwarz-gelbe Koalition. Merkel trat ihre zweite Amtszeit als Kanzlerin an – einer ihrer Stellvertreter in dieser Legislaturperiode war Guido Westerwelle. Foto: imago stock&people

Im Juni 2011 erhielt Merkel aus den Händen von US-Präsident Barack Obama die Presidential Medal of Freedom, die höchste zivile Auszeichnung, die die USA zu vergeben haben – und nur eine von etlichen Ehrungen, die Merkel zuteil wurden. Foto: imago stock&people

Eine ihrer tiefgreifendsten Entscheidungen traf die Kanzlerin im Jahr 2011: Nach der Atomkatastrophe von Fukushima verkündete sie den schnellen Atomausstieg der Bundesregierung. Im Wahlkampf 2009 war sie noch dafür eingetreten, die Laufzeiten der Atomkraftwerke zu verlängern. Es gab viel Kritik, auch parteiintern, der Großteil der Bevölkerung trug die Entscheidung allerdings mit. Foto: imago stock&people

Der Start von Merkels dritter Amtszeit: Nachdem die FDP bei der Bundestagswahl am 22. September 2013 den Einzug in den Bundestags verpasst hatte, einigten sich die Parteispitzen Sigmar Gabriel (SPD), Angela Merkel (CDU) und Horst Seehofer (CSU) auf eine Große Koalition. Foto: imago stock&people



Für ihre Reaktionen auf die Griechenlandkrise, die Flüchtlingskrise und die Bedrohung durch den „Islamischen Staat“ ehrte das Time Magazine Angela Merkel als „Person of the Year 2015“. Vor der so betitelten „Kanzlerin der freien Welt“ hatten nur drei Deutsche diese Auszeichnung erhalten. Foto: Time Magazine

Angela Merkel heute: In der Flüchtlingskrise blieb sie ihrem liberalen Kurs treu, trotz großer Kritik von Unionspolitikern und einigen EU-Ländern. Foto: Ralf Hirschberger / dpa

Das einzige TV-Duell zwischen Angela Merkel und ihrem Kontrahenten Martin Schulz (SPD) vor der Bundestagswahl 2017: Der Schlagabtausch zwischen den beiden Spitzenkandidaten wurde live im ZDF, in der ARD, bei RTL und Sat.1 am 3. September übertragen. Foto: HANDOUT / REUTERS

Aber auch Schulz konnte Merkel nicht gefährlich werden. Auch wenn sie mit 33 Prozent ein schlechteres Ergebnis als bei der Wahl 2013 holte, konnte Merkels Union die Wahl mit deutlichem Vorsprung gewinnen. Merkel wird nun also auch weitere vier Jahre Deutschland führen. Foto: Boris Roessler / dpa

Im Herbst 2008 kommt es zur ersten wirklichen Belastungsprobe für Merkel: Die Finanzkrise, die ihren Anfang in den USA nahm, greift auf Deutschland über. Es gibt einen legendären Auftritt: Am Sonntag, den 8. Oktober 2008, gibt Merkel gemeinsam mit SPD-Finanzminister Peer Steinbrück in der obersten Etage des Kanzleramts eine Garantieerklärung für Spareinlagen ab. Die Regierung befürchtet einen Banken-Run.

Merkels Berater malen in Hintergrundgesprächen ein düsteres Bild der Wirtschaftslage. Im Januar 2009 beschließt die Regierung das größte Konjunkturpaket seit Bestehen der Bundesrepublik, um die Wirtschaftskrise abzumildern. Der Preis ist eine Rekord-Neuverschuldung. Abwrackprämie und Kurzarbeit sind die politischen Schlagworte dieser Zeit.

Griechenland-Pleite in der zweiten Legislaturperiode abgewendet

Merkel führt nun eine schwarz-gelbe Koalition. Die Stimmung unter den Wunschpartnern ist schlecht, Vokabeln wie "Wildsau" und "Gurkentruppe" machen die Runde. Die Folgen der Wirtschafts- und Finanzkrise beschäftigten das Kabinett. Griechenland droht der Bankrott, Merkel verhandelt nächtelang mit den Regierungschefs der Eurogruppe den ersten Euro-Rettungsschirm. Die Pleite Athens wird mit 80 Milliarden Euro abgewendet.

Innenpolitisch wird zusammen mit einer Reform der Bundeswehr die Wehrpflicht für junge Männer ausgesetzt. Der glanzvoll gestartete Wirtschafts- und Verteidigungsminister Karl-Theodor zu Guttenberg musste wegen einer Plagiatsaffäre zurücktreten. Noch im Herbst 2010 proklamiert die Bundesregierung den "Ausstieg aus dem Ausstieg" und verlängert die Laufzeiten aller deutschen Atomkraftwerke.

Bundeskanzlerin Angela Merkel ist noch geschäftsführend im Amt: Am 14. März soll sie zum vierten Mal als Regierungschefin gewählt werden. Das neue Bundeskabinett steht. CDU und SPD stellen jeweils sechs, die CSU drei Minister. Dazu kommen noch Staatsminister. So wird Merkels viertes Kabinett aussehen: Foto: Sean Gallup / Getty Images

Der 45 Jahre alte CDU-Politiker Helge Braun wird Kanzleramtsminister. Foto: Carsten Koall / Getty Images

Peter Altmaier (CDU), bisher Kanzleramtsminister, wird neuer Wirtschaftsminister. Foto: Bernd von Jutrczenka / dpa

Ursula von der Leyen (CDU) bleibt Bundesverteidigungsministerin. Foto: Wolfgang Kumm / dpa

Jens Spahn (CDU), bislang parlamentarischer Staatssekretär im Finanzministerium, wird Gesundheitsminister. Foto: Kay Nietfeld / dpa



Julia Klöckner ist CDU-Chefin in Rheinland-Pfalz und Mitglied im CDU-Bundesvorstand. Sie wird neue Landwirtschaftsministerin. Foto: Andreas Arnold / dpa

Anja Karliczek (CDU) war bislang einfaches Bundestagsmitglied aus NRW. Sie wird Ministerin für Bildung und Forschung. Foto: Ralf Hirschberger / dpa

Monika Grütters (CDU) war bislang Kulturstaatsministerin und soll das Amt auch weiterführen. Foto: Pascal Le Segretain / Getty Images

Auch bei der CSU stehen die Ministerposten fest: Der bisherige bayerische Ministerpräsident und CSU-Chef Horst Seehofer wird als Innenminister auch für die Bereiche Heimat und Bauen zuständig sein. Foto: Sven Hoppe / dpa

Andreas Scheuer (CSU), bisher Generalsekretär seiner Partei, wird Bundesverkehrsminister. Foto: Kay Nietfeld / dpa



Gerd Müller (CSU) bleibt Bundesentwicklungsminister. Foto: Rainer Jensen / dpa

Die CSU-Politikerin Dorothee Bär wird neue Staatsministerin für Digitales. Foto: Karlheinz Schindler / dpa

Auch die Namen der künftigen SPD-Minister sind nun offiziell. Olaf Scholz, bisher Hamburgs Erster Bürgermeister, wird Finanzminister und Vizekanzler. Foto: Karlheinz Schindler / dpa

Heiko Maas (SPD), bislang Justizminister, übernimmt künftig das Auswärtige Amt. Foto: Michael Kappeler / dpa

Katarina Barley (SPD) wird Justizministerin. Foto: Kay Nietfeld / dpa



Hubertus Heil, stellvertretender Fraktionsvorsitzender der SPD-Bundestagsfraktion, wird Arbeits- und Sozialminister. Foto: Maurizio Gambarini / dpa

Svenja Schulze, bisher Generalsekretärin der NRW-SPD, übernimmt den Posten als Umweltministerin. Foto: Rolf Vennenbernd / dpa

Franziska Giffey, (SPD), bislang Bezirksbürgermeisterin in Berlin-Neukölln, wird die künftige Familienministerin. Foto: Karlheinz Schindler / dpa

Michael Roth bleibt Staatsminister für Europaangelegenheiten im Auswärtigen Amt Foto: Carsten Koall / Getty Images

Die Bundestagsabgeordnete und Frau des früheren SPD-Vorsitzenden Franz Müntefering, Michelle Müntefering, wurde zur Staatsministerin für internationale Kulturpolitik ernannt. Foto: Kay Nietfeld / dpa

Die Naturwissenschaftlerin Merkel ist von der Sicherheit von Reaktoren überzeugt. Doch die Atomkatastrophe im japanischen Fukushima im Frühjahr 2011 führt zu einer von Merkels drastischsten politischen Kehrtwenden: Schwarz-Gelb beschließt den schnellen Ausstieg aus der Kernenergie, die Energiewende.

Merkel muss in dieser Wahlperiode Schlappen hinnehmen, etwa die gegen ihren Willen 2012 von der FDP durchgesetzte Nominierung Joachim Gaucks zum Bundespräsidenten. Auch zwei – von Merkel ausgesuchte – Bundespräsidenten, Horst Köhler und Christian Wulff treten zurück. Sie lässt aber auch selbst Härte walten, etwa bei der Entlassung ihres CDU-Umweltministers Norbert Röttgen.

Umstrittene Entscheidung: Öffnung der Grenzen bestimmt dritte Amtszeit

Der Start in Merkels schwierigste Amtszeit beginnt vielversprechend. Die Union holt mit mehr als 41 Prozent das beste Ergebnis seit 1990. Union und SPD schließen erneut eine große Koalition. Bereits vor der Wahl schrecken die Enthüllungen von Edward Snowden auf: eine globale Überwachung durch die USA. Fast täglich gibt es Meldungen über Abhörskandale, Mitwisser und Verantwortliche. Im Oktober wird bekannt, dass auch das Handy der Kanzlerin abgehört wurde. Und es kommt heraus, dass der BND der NSA Informationen liefert.

Zwei Jahre später, im zehnten Jahr ihrer Amtszeit steht Merkel sehr gut da, ihre Umfragewerte sind bestens. Das Magazin "Forbes" kürt sie zur mächtigsten Frau der Welt. In der Ukraine-Krise einigen sich Merkel, der französische Präsident François Hollande, der ukrainische Präsident Petro Poroschenko und Kremlchef Wladimir Putin im weißrussischen Minsk auf ein Waffenstillstandsabkommen und einen Zeitplan zum Frieden.

Merkel glänzt als Gastgeberin des G7-Gipfels auf Schloss Elmau in Bayern. Doch im Spätsommer 2015 beginnt eine einschneidende Periode in Merkels Kanzlerschaft. Eine Flüchtlingsbewegung nach Europa setzt ein, unter anderem durch den blutigen Bürgerkrieg in Syrien. Noch im August sagt Merkel "Wir schaffen das".

„Wir schaffen das“ gilt als der geflügelte Satz von Angela Merkel in der Flüchtlingskrise. Der Satz wurde vielfach abgewandelt wieder aufgegriffen, wir zeigen wie. Eigentlich war es auch mehr als nur ein Satz. Wörtlich sagte Merkel in der Bundespressekonferenz am 31. August 2015: „Das Motiv, mit dem wir an diese Dinge herangehen, muss sein: Wir haben so vieles geschafft – wir schaffen das! Wir schaffen das, und dort, wo uns etwas im Wege steht, muss es überwunden werden, muss daran gearbeitet werden.“ Foto: imago stock&people / imago/IPON

„Das schaffen wir nur gemeinsam, als Staat und als Gesellschaft. Und da bin ich optimistisch. Denn neben der Sorge vor der Verrohung eines Teiles unserer Gesellschaft sehe ich die Chance, dass wir lernen: Eine große Aufgabe macht man am besten gemeinsam.“ Bundesinnenminister Thomas de Maiziere (CDU), 3. September 2015, im „Die Zeit“-Interview. Foto: Imago

„Allein schafft das kein Land, auch Deutschland nicht. Wir brauchen europäische Solidarität und mehr Engagement in und für die Herkunfts- und Transitländer.“ Bundesaußenminister Frank-Walter Steinmeier (SPD), 12. September, im Interview mit unserer Redaktion. Foto: Amin Akhtar

„Wenn wir zusammen halten, schaffen wir fast alles. Zugleich brauchen wir Realismus: Deutschland kann vielen Menschen eine neue Heimat bieten, aber nicht allen. (…) Wenn wir Deutschen es nicht schaffen, wer dann?“ SPD-Chef Sigmar Gabriel am 18. September 2015 im „Bild“-Interview. Foto: Imago

„Wir schaffen es eben nur dann, wenn wir es richtig machen.“ Horst Seehofer, 22. September 2015, auf der CSU-Herbstklausur mit der Forderung nach einer gerechten Verteilung der Menschen innerhalb Deutschlands und Europas – und einer Begrenzung der Flüchtlingszahlen. Foto: imago stock&people / imago/Sven Simon



„Ich sage wieder und wieder: Wir können das schaffen, und wir schaffen das." Angela Merkel, 15. September 2015, bei einem Treffen mit dem damaligen österreichischen Kanzler Werner Faymann. Foto: imago stock&people / imago/Eibner

„Wir schaffen das nicht ohne Weiteres – das ist schon eine große Anstrengung.“ Bundesinnenminister Thomas de Maiziere, 1. Oktober 2015, im ZDF-heute-journal. Foto: Screenshot ZDF

"Man kann mit Willen sehr, sehr viel schaffen. (…) Ich bin bereit, so hart zu arbeiten, wie ich kann." Angela Merkel, 7. Oktober 2015, bei Anne Will. Foto: Imago

„Wir schaffen das nicht.“ Boris Palmer (Grüne), Oberbürgermeister Tübingen, am 16. Oktober 2015 auf Facebook. Foto: imago stock&people / imago/Metodi Popow

„Für Gesamteuropa gilt: Wir müssen das schaffen! Ich bin deshalb froh, dass ich mit der Bundeskanzlerin eine Verbündete habe, die über einen ausreichend langen Atem und die Tatkraft verfügt, sich solchen Herausforderungen zu stellen.“ EU-Kommissionspräsident Jean-Claude Juncker, 24. Oktober 2015, im Interview mit unserer Redaktion. Foto: Imago



„Die Bundeskanzlerin hat in der Flüchtlingskrise den völlig richtigen Ansatz. Wir sollten uns alle darauf konzentrieren, es wirklich gut zu schaffen.“ Bundesbildungsministerin Johanna Wanka, 31. Oktober, im Interview mit unserer Redaktion. Foto: imago stock&people / imago/Reiner Zensen

„Wir schaffen das. Ich kann das sagen, weil es zur Identität unseres Landes gehört, Größtes zu leisten.“ Angela Merkel. 14. Dezember 2015, CDU-Parteitag. Foto: imago stock&people / imago/Sven Simon

„Wir schaffen das, denn Deutschland ist ein starkes Land.“ Angela Merkel, 1. Januar 2016, in der Neujahrsansprache. Foto: Screenshot ZDF

„Der Satz klingt schön, aber er reicht nicht aus. Eigentlich muss der Satz lauten: Wir machen das!“ SPD-Chef Sigmar Gabriel, 13. August, im Interview mit unserer Redaktion. Foto: Imago

Anfang September lässt sie die Grenze für Flüchtlinge aus Ungarn offen, Zehntausende kommen unkontrolliert nach Deutschland. Die Flüchtlingskrise und ihre Folgen führen zu tiefgreifenden Veränderungen, auch im politischen Diskurs. Bei den Landtagswahlen 2016 holt die AfD in drei Ländern zweistellige Ergebnisse. Mit der CSU kommt es zum Zerwürfnis.

Beim CSU-Parteitag führt Parteichef Horst Seehofer die Kanzlerin wegen ihrer Flüchtlingspolitik auf offener Bühne vor. Es ist ein Tiefpunkt ihrer Karriere. Terroranschläge mit Todesopfern in Europa, auch auf dem Berliner Weihnachtsmarkt, hinterlassen Spuren. Merkel wird während des Wahlkampfes teilweise auf das Übelste beschimpft.

Was bringt die Zukunft? 2018 bis ?

Der Start erweist sich als äußerst schwierig. Nach einem sehr schlechten Wahlergebnis der Union nimmt Merkel die Jamaika-Verhandlungen mit FDP und Grünen auf. Sie scheitern spektakulär. Kritik an ihrer Person wird auch in der CDU laut. Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier führt schließlich Union und SPD zusammen.

Sonderparteitage und ein SPD-Mitgliedervotum müssen überwunden werden, Merkel macht in den Koalitionsgesprächen Zugeständnisse an die SPD. Erst am 171. Tag nach der Wahl kann sich die Kanzlerin im Bundestag zur Wahl stellen. Auf Merkel wartet eine Welt im Umbruch. Der Handelsstreit mit den USA, eine Neuordnung der EU. Viel zu tun.

Spitzen von Union und SPD unterzeichnen den Koalitionsvertrag Fast sechs Monate nach der Bundestagswahl haben die CDU-Vorsitzende Angela Merkel, CSU-Chef Horst Seehofer und der kommissarische SPD-Vorsitzende Olaf Scholz ihren neuen Koalitionsvertrag unterzeic... Spitzen von Union und SPD unterzeichnen den Koalitionsvertrag

© Hamburger Abendblatt 2018 – Alle Rechte vorbehalten.