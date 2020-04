Warum Mentaltraining besonders in Corona-Zeiten wichtig ist

Hamburg. Am Montag will der HSV nach drei Wochen Pause wieder mit dem Training starten. Vorerst nur in drei Kleingruppen -- aber immerhin endlich wieder auf dem Platz. So wichtig das fußballspezifische Training für die Mannschaft auch ist, so wichtig ist derzeit auch das Angebot für mentales Training. Das glaubt jedenfalls der Sportpsychologe Jürgen Lohr.

Der frühere HSV-Mentaltrainer Jürgen Lohr im Jahr 2006 im Trainingslager in La Manga.

Foto: Witters

Vor 15 Jahren arbeitetre der Hamburger selbst im Trainerteam unter Thomas Doll beim HSV -- und hält mentales Training besonders auch in Corona-Zeiten für elementar wichtig. Was Lohr grundsätzlich über Mentaltraining im Fußball denkt, was er HSV-Trainer Dieter Hecking raten würde und warum er Stürmer Joel Pohjanpalo auf einem guten Weg sieht, erklärt er im täglichen Abendblatt-Podcast "HSV – wir reden weiter". Einfach kostenlos reinhören!

HSV – wir reden weiter: Hören Sie auch die Podcasts mit …