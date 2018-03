Liam Colgan: Deutsche Post hilft mit einzigartiger Aktion

Hamburg. In der Geschichte der Deutschen Post in Hamburg hat es so etwas noch nicht gegeben: Die Briefträger verteilen in dieser Woche 300.000 Flugblätter mit der Tagespost, um die Suche nach dem seit dem 10. Februar vermissten Liam Colgan zu unterstützen. Initiiert wurde diese einzigartige Aktion von der auf Facebook organisierten Gruppe "Help find Liam Colgan" und der Telegram-Gruppe "Wir suchen Liam Colgan!!!"

Diese nahmen Kontakt zu einem Mitarbeiter der Deutschen Post auf und baten um Hilfe bei der Suche nach dem vermissten Schotten. Mit Erfolg. Die Post in der Hansestadt hatte sich dazu bereit erklärt, die 300.000 Flugblätter auszutragen, auf denen der 29-Jährige zu sehen ist. Mit viel Engagement haben die Unterstützer der Facebook- und Telegram-Gruppe die Produktion der Flyer innerhalb kürzester Zeit organisiert und die Flugblätter zur Post gekarrt. Liams Familie sei von der Idee angetan gewesen und habe den Druck der Flyer bezahlt, sagte ein Mitorganisator der Aktion. Zudem sei von Druckereien Papier gespendet worden.

In diesen Stadtteilen werden die Flyer verteilt

"In dieser Größenordnung hat es so etwas in Hamburg noch nicht gegeben", sagt Martin Grundler, Sprecher der Deutschen Post in Hamburg, dem Abendblatt. Zwar habe die Post auch nach dem Verschwinden des Mädchens Hilal Ercan 1999 Flugblätter verteilt. Aber damals habe sich das Verteilgebiet auf Lurup beschränkt, sagt der Post-Sprecher Grundler.

Im Fall des vermissten Schotten werden ab dem heutigen Dienstag Flugblätter an Haushalte in den Stadtteilen St. Georg, Neustadt, Hamm, Neugraben, Wandsbek, Billstedt, Horn, Volksdorf, Poppenbüttel, Stellingen und Blankenese verteilt. In diesen Tage sollen nach Angaben der Post 300.000 Haushalte einen Flyer mit der Tagespost erhalten, also fast jeder dritte – insgesamt verzeichnet Hamburg rund eine Million Haushalte.

"Eine fantastische Geste"

Lange überlegt hat die Deutsche Post in Hamburg offenbar nicht, ob sie sich bei der Suche nach Liam Colgan beteiligt. "Das Verschwinden eines Menschen ist eine dramatische Situation, in der man hofft, Hilfe zu bekommen", sagt der Post-Sprecher Grundler zu den Beweggründen des Unternehmens.

Auf Facebook hat sich die Gruppe "Help find Liam Colgan" bereits bei der Deutschen Post für ihre Unterstützung bedankt. "Eine fantastische Geste, die es uns ermöglicht, Liams Verschwinden weiterhin großräumig zu veröffentlichen", heißt es in einem aktuellen Post.

Pubs in Schottland starten "Einen für Liam"

Parallel wird in der schottischer Heimatstadt des 29-Jährigen, Inverness, und der Umgebung eine Spendenaktion vorbereitet. Auf Facebook teilten Freunde und Familienangehörige von Liam Colgan mit, dass zahlreiche Pubs zugestimmt hätten, sich an dem "Einen für Liam" Wochenende zu beteiligen. "Jeder, der in einem der teilnehmenden Pubs ein Getränk bestellt, kann sagen 'Einen für Liam' und der Betrag wird der Suchaktion gespendet", heißt es in einem aktuellen Facebook-Post der Gruppe "Help find Liam Colgan". Weitere Details sollen im Laufe der Woche veröffentlicht werden. Ob für Hamburg eine ähnliche Aktion geplant ist, ist nicht bekannt.

Auf ihrer Facebook-Seite betonen die Unterstützer zudem, dass sie "nach wie vor fest davon überzeugt sind, dass Liam darauf hofft und wartet gefunden zu werden". Erneut bitten sie die Öffentlichkeit, jeden hilfreichen Hinweis der Polizei zu melden. Hinweise auf den Verbleib von Liam Colgan nimmt die Polizei unter der Telefonnummer 040/42 86 56 789 entgegen.

Heißeste Spur: Video einer Überwachungskamera bei Gruner + Jahr

Der vermisste Liam Colgan

Foto: Privat/Polizei Hamburg

In der Nacht zum 10. Februar feierte Liam Colgan als Trauzeuge mit Freunden auf St. Pauli den Junggesellenabschied seines Bruders Eamonn. Zuletzt hielt sich die Gruppe am frühen Sonnabendmorgen im Lokal "Hamborger Veermaster" auf der Reeperbahn auf. Dort verschwand der 29-Jährige schwer alkoholisiert gegen 1.20 Uhr.

Noch am Sonnabend meldete der Bruder Liam Colgan um 16.30 Uhr bei der Polizei als verschwunden, ab dem Sonntag wurde das Verschwinden des Schotten als Vermisstenfall behandelt. Als heißeste Spur galt bisher ein Video einer Überwachungskamera bei Gruner + Jahr. Dieses zeigt, wie der Schotte am Tag seines Verschwindens gegen 2.20 Uhr in Richtung Michelwiesen geht.

Mehrere Zeugen wollen Liam Colgan gesehen haben

Auch mehrere Zeugen, die Liam Colgan wiedererkannt haben wollen, haben sich in den vergangenen Wochen bei der Polizei gemeldet. Am 14. Fe­bruar wollen drei Verkäuferinnen einer Bäckerei und der Mitarbeiter eines Tabakwarengeschäfts den Schotten in Buxtehude gesehen haben. Er wirkte offenbar desorientiert. Auch danach soll er in Buxtehude gesichtet worden sein – doch Suchaktionen mit einem Spürhund blieben erfolglos.

Am 22. Februar meldete sich erneut ein Zeuge bei der Polizei, der angab, den 29-Jährigen nahe der Laeiszhalle gesehen zu haben. Doch die Suche mit einem Spürhund blieb erneut ohne Ergebnis. Familienmitglieder, Freunde und Unterstützer initiierten diverse Suchaktionen, bei denen sie auch zig Flyer in der Stadt verteilten – doch von Liam Colgan fehlt nach wie vor jede Spur.

Die Familie hat inzwischen den "Lucie Blackman Trust" eingeschaltet, eine britische Organisation, die Angehörigen bei der Suche nach Vermissten hilft. Diese Organisation hat auch die Bilder aus der Überwachungskamera veröffentlicht.

Die Spur von Liam Colgan:

Der Flughafen Edinburgh: Hier bestieg Liam Colgan am 9. Februar als Mitglied einer 18-köpfigen Reisegruppe eine Maschine nach Hamburg, um dort den Junggesellenabschied seines Bruders Eamonn zu feiern Foto: Danny Lawson / picture alliance / empics

Gemeinsam mit der Gruppe stieg er in einem Hostel in der Spaldingstraße ab Foto: A&O Hotels

Am frühen Abend besuchte die Gruppe die Gröninger-Privatbrauerei an der Willy-Brandt-Straße Foto: imago stock&people

Anschließend ging es weiter zum Feiern auf die Reeperbahn. Von etwa 20 bis 22 Uhr hält sich die Gruppe in der Bar "Kuhstall" auf. Später kehrt sie noch in weiteren Lokalen ein Foto: imago stock&people / imago/Lars Berg

Der "Hamborger Veermaster" am Westende der Reeperbahn. Hier wurde Liam Colgan gegen 1.30 Uhr letztmals gesehen Foto: SPA / picture alliance



Eine Überwachungskamera am Verlagsgebäude von Gruner + Jahr filmt, wie Liam Colgan gegen 2.20 Uhr in Richtung Michelwiese läuft Foto: Bildagentur-online/Ohde / picture alliance / Bildagentur-o

Eine Spur führt nach Buxtehude: Hier wollen Zeugen Liam Colgan gesehen haben. Ein Spürhund schlägt an, doch die Spur verliert sich Foto: imago stock&people / imago/Lars Berg

Mit diesem Foto von Liam Colgan sucht die Hamburger Polizei nach dem vermissten Schotten Foto: Polizei Hamburg

© Hamburger Abendblatt 2018 – Alle Rechte vorbehalten.