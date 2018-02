Liam Colgan: Aufruf zu gemeinsamer Suche am Freitag

Sie sind am Bahnhof, wo der Vermisste am Mittwoch gesehen worden sein soll

An der Moisburger Straße in Buxtehude suchte die Polizei mit einem Mantrailer nach möglichen Spuren von Liam Colgan

Hamburg. Eine Handvoll Freunde und Familienmitglieder haben am Donnerstag am Michel in Hamburg nach Spuren und Hinweisen auf den vermissten Schotten Liam Colgan (29) gesucht. Was sie dabei genau suchten, ist unklar. Auch über die möglichen Ergebnisse wollten sie noch nicht reden. Sie verwiesen auf die Hilfsorganisation Lucie Blackman Trust.

In einem Facebook-Post heißt es von Unterstützern der Familie am Donnerstag, man wolle an diesem Freitag in "Central Hamburg" um 13 Uhr gemeinsam nach Liam suchen. Der Ort werde noch bekannt gegeben. Ob 13 Uhr englische oder deutsche Zeit gemeint ist, war nicht klar.

Liam Colgan: Suche bei Facebook

Liam Colgan war auf Bildern einer Überwachungskamera von Gruner + Jahr zu sehen, wie er sich in der Nähe der Michelwiesen aufhielt. Der junge Mann, der Teil eines Junggesellenabschieds war, ist seit der Nacht vom 9. auf den 10. Februar verschwunden. Im Bereich der Reeperbahn und Großen Freiheit auf St. Pauli haben sich offenbar nach einem Besuch der Bar "Hamborger Veermaster" seine Spuren verloren.

Die Familie hat inzwischen den "Lucie Blackman Trust" eingeschaltet, eine britische Organisation, die Angehörigen bei der Suche nach Vermissten hilft. Diese Organisation hat auch die Bilder aus der Überwachungskamera veröffentlicht.

Hinweise auf Liam Colgan

Der vermisste Schotte soll nach Zeugenangaben auch in Buxtehude gewesen sein.

Mit diesem Foto fahndet die Polizei nach Liam Colgan

Foto: Polizei Hamburg

Die Polizei hat mehrere Spürhunde (Mantrailer) eingesetzt, um nach Liam Colgan zu suchen. Zeugen, die den jungen Mann gesehen haben, sollen sich bei der Hamburger Polizei melden (Telefon 040 42865-6789) oder unter der englischen Nummer +44 (0) 7841 486653. Der Blackman Trust hat auch eine E-Mailadresse für Hinweise ops@lbtrust.org

( HA/arg )

