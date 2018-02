Schotte Liam Colgan vermisst: Das sollten Sie wissen

Hamburg. Streift der junge Schotte verwirrt durch die Gegend? Gibt es noch Hoffnung für Liam Colgan? Seine Familie glaubt fest daran, doch seit nunmehr elf Tagen wird der 29-Jährige vermisst. Für die Polizei ist es ein Fall, den es "so noch nie gegeben hat". Immer wieder gehen Hinweise zu dem Mann ein. Trotzdem bleibt er wie vom Erdboden verschluckt. Das Abendblatt beantwortet die wichtigsten Fragen.



Wo war der Vermisste vor seinem

Verschwinden?

Er hatte als "Best Man" (Trauzeuge) mit Freunden den Junggesellenabschied seines Bruders Eamonn gefeiert. Die Gruppe kehrte zuletzt am Sonnabendmorgen im Lokal "Hamborger Veermaster" auf der Reeperbahn ein. Dort ist er, schwer alkoholisiert, gegen 1.20 Uhr verschwunden.



Seit wann wird nach ihm gesucht?

Der Bruder meldete Liam Colgan am Sonnabend, 10. Februar, um 16.30 Uhr an der Wache 11 auf dem Steindamm als verschwunden. Am Sonntag war er noch einmal gegen 8.30 Uhr an der Wache, weil der 29-Jährige nicht aufgetaucht war. Ab da wurde das Verschwinden des Schotten als Vermisstenfall behandelt. Der Kriminaldauerdienst hat sofort Maßnahmen getroffen und beispielsweise Krankenhäuser abtelefoniert. Bereits am Nachmittag gab es eine erste Suchaktion auf dem Kiez. Am Tag darauf übernahm das LKA 11 an der Caffamacherreihe den Fall.



Wie viele Spuren gibt es?

Es werden bislang 30 Spuren verfolgt. Dabei handelt es sich um Hinweise von Zeugen, aber auch um Aufnahmen aus Überwachungskameras.



Welche ist die "heißeste Spur"?

Es handelt sich um das Video einer Überwachungskamera bei Gruner + Jahr. Es zeigt, wie der Schotte am Tag seines Verschwindens gegen 2.20 Uhr in Richtung Michelwiesen geht.



Wurde er von Zeugen gesehen?

Ja, mehrfach in Buxtehude. Am 14. Fe­bruar wollen drei Verkäuferinnen einer Bäckerei und der Mitarbeiter eines

Tabakwarengeschäfts den Schotten in Buxtehude gesehen haben. Er wirkte offenbar desorientiert.

Ein Spürhund, der dort eingesetzt wurde, nahm eine Fährte auf, die von der Innenstadt zum Bahnhof führte. Am Tag danach will ein Mann den Schotten in Buxtehude auf dem Parkplatz eines Supermarktes gesehen haben. Dort konnte ein Spürhund keine Fährte aufnehmen. Auch am vergangenen Wochenende soll er in Buxtehude gesehen worden sein.

Der Schotte Liam Colgan (29) wurde zuletzt am Sonnabend, 10. Februar, gegen 1.30 Uhr gesehen

Foto: @findliam



Hat die Polizei Überwachungsvideos

aus Buxtehude gesichtet?

Ja, und zwar in großem Umfang. Solche Videos, darunter viele aus dem Bereich Nahverkehr, spielen eine zentrale Rolle bei der Suche. Teilweise sehen sich Angehörige oder Freunde des Vermissten die Aufnahmen ebenfalls an, um ihn besser erkennen zu können. Der 29-Jährige wurde aber auf keinem weiteren Video entdeckt.



Sucht man auch nach "digitalen"

Spuren?

Ja. Über sein Handy kann man ihn nicht orten, weil bereits zum Zeitpunkt seines Verschwindens der Akku leer war. Es wurde auch nicht wieder aufgeladen und angeschaltet. Seine EC- oder Kreditkarten wurden nicht benutzt.



Könnte der 29-Jährige unter Amnesie

leiden und hilflos durch die Gegend irren?

Theoretisch ja. Es wird aber für unwahrscheinlich gehalten. Eine hilflose Person wäre vermutlich aufgefallen und der Polizei gemeldet worden.



Könnte der Mann sich einfach

bewusst abgesetzt haben?

Auch das ist denkbar. Es gibt aber keine Hinweise darauf. Die Polizei hat sehr engen Kontakt zu Angehörigen, die sich in Hamburg aufhalten und spricht, telefoniert oder kommuniziert per E-Mail täglich mehrfach mit ihnen. So haben die Ermittler ein gutes Bild vom Lebensumfeld des Gesuchten. Es gibt aber keine erkennbaren Anzeichen, dass er es verlassen wollte. Zudem hat der 29-Jährige keine bekannten Kontakte in Deutschland, bei denen er Unterschlupf oder Hilfe finden könnte.

Der Flughafen Edinburgh: Hier bestieg Liam Colgan am 9. Februar als Mitglied einer 18-köpfigen Reisegruppe eine Maschine nach Hamburg, um dort den Junggesellenabschied seines Bruders Eamonn zu feiern Foto: Danny Lawson / picture alliance / empics

Gemeinsam mit der Gruppe stieg er in einem Hostel in der Spaldingstraße ab Foto: A&O Hotels

Am frühen Abend besuchte die Gruppe die Gröninger-Privatbrauerei an der Willy-Brandt-Straße Foto: imago stock&people

Anschließend ging es weiter zum Feiern auf die Reeperbahn. Von etwa 20 bis 22 Uhr hält sich die Gruppe in der Bar "Kuhstall" auf. Später kehrt sie noch in weiteren Lokalen ein Foto: imago stock&people / imago/Lars Berg

Der "Hamborger Veermaster" am Westende der Reeperbahn. Hier wurde Liam Colgan gegen 1.30 Uhr letztmals gesehen Foto: SPA / picture alliance



Eine Überwachungskamera am Verlagsgebäude von Gruner + Jahr filmt, wie Liam Colgan gegen 2.20 Uhr in Richtung Michelwiese läuft Foto: Bildagentur-online/Ohde / picture alliance / Bildagentur-o

Eine Spur führt nach Buxtehude: Hier wollen Zeugen Liam Colgan gesehen haben. Ein Spürhund schlägt an, doch die Spur verliert sich Foto: imago stock&people / imago/Lars Berg

Mit diesem Foto von Liam Colgan sucht die Hamburger Polizei nach dem vermissten Schotten Foto: Polizei Hamburg



Könnte der Schotte in die Elbe

gestürzt und ertrunken sein?

Theoretisch ja. Aber auch darauf gibt es bisher keinen Hinweis.



Suchen Taucher die Elbe und

die Fleete ab?

Nein. Der Bereich ist viel zu groß. Das Wasser ist so trüb, dass man nur durch Tasten etwas finden würde. Die Beamten wüssten gar nicht, wo sie mit der Suche beginnen sollten.



Darf die Polizei überhaupt nach

einem erwachsenen Mann fahnden?

Erwachsene haben das Recht ihren Aufenthaltsort selbst zu bestimmen. Nur wenn eine Gefahr für ihr Leben oder ihre körperliche Unversehrtheit besteht, wird nach ihnen gefahndet. Im Fall des Schotten wird dies allein durch die Gesamtumstände angenommen.

