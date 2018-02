Videoaufnahmen zeigen Liam Colgan – neue Suche in Buxtehude

Sie sind am Bahnhof, wo der Vermisste am Mittwoch gesehen worden sein soll

An der Moisburger Straße in Buxtehude suchte die Polizei mit einem Mantrailer nach möglichen Spuren von Liam Colgan

Hamburg. Eine "heiße Spur" gibt es zwar nicht, dafür eine "alte": Am Montag suchten Polizisten mit einem Spürhund an den Michelwiesen nach Hinweisen auf den Verbleib des vermissten Schotten Liam Colgan. Denn auf den jetzt ausgewerteten Videoaufnahmen einer Überwachungskamera des Verlagshauses Gruner + Jahr ist der junge Mann zu sehen, wie er vom Hafenrand in Richtung der Michelwiesen abbiegt.

Die Aufnahmen stammen vom Tag seines Verschwindens, dem 10. Februar, und waren gegen 2.20 Uhr aufgenommen worden. Ein Zeuge hat ausgesagt, ihm kurz danach geholfen zu haben, nachdem er gestürzt war.

Der am Montag eingesetzte Polizeihund konnte kurz eine Spur aufnehmen, verlor sie dann aber wieder. Die Aufnahmen sind einer von 30 Hinweisen im Fall des vermissten Schotten.

Suche hatte sich auf Buxtehude konzentriert

Der Schotte Liam Colgan (29) wird nach einem Junggesellenabschied auf St. Pauli vermisst

Dass es sich bei der am Wochenende gefundenen Wasserleiche um die sterblichen Überreste des Vermissten handelt, schließt die Polizei mittlerweile weitgehend aus. Hierbei könnte es sich stattdessen um einen seit Mitte Januar vermissten Mann handeln, der von der Köhlbrandbrücke gesprungen war.

In den vergangenen Tagen hatte sich die Suche auf Buxtehude konzentriert, nachdem dort in zwei Fällen Zeugen den 29-Jährigen gesehen haben wollen. In einem Fall konnte ein Spürhund eine Fährte aufnehmen und von der Innenstadt bis zum Bahnhof verfolgen.

Im anderen Fall, auf einem Supermarktparkplatz, schlug der Mantrailer nicht an. Die Polizei hat zwischenzeitlich umfangreiches Videomaterial aus Überwachungskameras in Buxtehude ausgewertet. "Bislang ist der Vermisste auf keiner der Aufnahmen entdeckt worden", sagte Polizeisprecher Florian Abbenseth. Es sind auch keine weiteren Hinweise aus dem Bereich eingegangen.

Familie setzt suche in Buxtehude fort

Die Familie will die Suche am Dienstag in Buxtehude fortsetzen. Ehrenamtliche Helfer, die sich an der Suchaktion beteiligen wollten, sollten sich um 10.30 Uhr am Bahnhof einfinden.

Hinweise nimmt die Polizei unter Telefon 040 42865-6789 entgegen.

