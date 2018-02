Liams Familie schaltet britische Hilfsorganisation ein

Der Text ist in englischer und deutscher Sprache verfasst

Sie sind am Bahnhof, wo der Vermisste am Mittwoch gesehen worden sein soll

Der Bruder und Freunde des vermissten Liam Colgan sind in der Buxtehuder Innenstadt unterwegs

An der Moisburger Straße in Buxtehude suchte die Polizei mit einem Mantrailer nach möglichen Spuren von Liam Colgan

Hamburg. Liam Colgans Verwandte geben die Hoffnung nicht auf. Inzwischen hat die Familie den "Lucie Blackman Trust", eine britische Organisation, die Angehörigen bei der Suche nach Vermissten hilft, eingeschaltet.

Diese hat die Bilder aus der Überwachungskamera von Gruner + Jahr im Internet veröffentlicht, die Liam Colgan in der Nacht seines Verschwindens vom 9. auf den 10. Februar zeigen.

Zeugen wollen Liam in Buxtehude gesehen haben

Danach ist sein Verbleib weiter ungeklärt. Mehrere Zeugen gaben unabhängig voneinander an, Colgan in Buxtehude gesehen zu haben. Die Polizei setzte mehrfach Personenspürhunde ein, um eine Spur zu finden, zuletzt am Dienstagabend. Die Aufnahmen von Gruner + Jahr sind aber auch weiterhin der letzte gesicherte Spur, der die Polizei nachgeht.

Mit diesem Foto fahndet die Polizei nach Liam Colgan

Foto: Polizei Hamburg

Die Beamten hoffen nun auf Bilder von privaten Überwachungskameras im Bereich des Michels, die Colgan aufgezeichnet haben könnten. Zeugen, die Hinweise geben können, werden gebeten, sich unter Telefon 040 42865-6789 zu melden.

Gegenüber dem "Lucie Blackman Trust" sagte die Familie, sie sei "überwältigt von der Unterstützung, die sie von den Menschen in Hamburg, Buxtehude und Großbritannien" erfahren habe. Sie seien optimistisch, "dass wir Fortschritte bei der Suche nach Liam machen werden". #

