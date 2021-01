Auch im Lockdown gelten die Sprachregeln

Der Autor schreibt an jedem Dienstag über Besonderheiten der deutschen Sprache. Seine Kolumne erscheint dienstags.

Nach acht Jahren fiel in der vergangenen Woche diese Kolumne zum ersten Mal aus, weil nach Lockdown und Home­office der kriminelle Hackerangriff das Abendblatt technisch lahmgelegt hatte. Der Text soll trotzdem erscheinen – und zwar heute, wenn auch erst nach dem Jahreswechsel.

Mein Lebtag befiel mich zwischen Weihnachten und Neujahr ein eigenartiges Gefühl. Das alte Jahr war noch nicht zu Ende, das neue hatte noch nicht begonnen. Wir befanden uns, wie wir sagten, „zwischen den Jahren“. Zwischen den Jahren? Diese Zeitangabe meint natürlich kein schwarzes Loch im Kalender oder so etwas Ähnliches wie eine Schaltsekunde zu Silvester, sondern bezeichnet die Tage, die doppelt zuordenbar zu sein scheinen.



Die Herkunft dieser Redensart hat viele Deutungen erfahren, etwa als Spanne zwischen der Geburt Jesu am 25. Dezember als Beginn der christlichen Zeitrechnung und dem Anfang des Kalenderjahres am 1. Januar. Auf jeden Fall waren diese Tage und Nächte mit allerlei Aberglauben behaftet. Selbst mich wehte früher stets ein seltsamer Hauch an, als sei ich zwischen den Jahren gleichzeitig in Vergangenheit und Zukunft gefangen

Das war diesmal anders. Corona- und Computerviren haben uns brutal in die Wirklichkeit zurückgeholt und lassen uns wenig Platz zum Träumen. Das Jahr 2020 war ein besonderes Jahr, und zwar weitgehend ein besonders schlimmes Jahr, dessen Datum bestimmt im Gedächtnis haften bleibt. Das Jahr 2021 kommt nieder zwischen Angst und Hoffnung, und man weiß nicht so recht, was das Schicksal gebären wird. Das Jahr 2021 droht wieder ein besonderes Jahr zu werden, aber deswegen hat sich die Rechtschreibung selbst im Lockdown nicht geändert.



Noch ist es nicht zu spät, allen Verwandten, Bekannten, Freunden oder Kunden per Post ein glückliches Jahr 2021 zu wünschen. Dabei sollten Sie Ihre Wünsche allerdings auf das „neue“ Jahr mit kleinem „n“ beziehen. Wir haben am Freitag kein „Neues“ Jahr, sondern ein neues Jahr begonnen, das auf das alte Jahr gefolgt ist. Das neue Jahr ist kein Eigenname, sondern bezeichnet ein beliebiges Jahr, von denen es Tausende in den Zeitläuften gegeben hat. Das unterscheidet es vom „Heiligen Abend“, von dem – obwohl wir unzählige solcher Abende erlebt haben – nur ein einziger im Kalender auserwählt ist, das Attribut „Heilig“ zu tragen: der 24. Dezember.



Der Heilige Abend ist also etwas Einmaliges und wird großgeschrieben, ein neues Jahr ist es nicht, bei dem deshalb nur ein Kleinbuchstabe benutzt werden sollte. Großschreibung ist erforderlich, wenn der Begriff quasi ein Unikat darstellt. Denken Sie immer an die „Gemeine Stubenfliege“ mit großem „G“, deren Exemplare im Sommer zwar zu Tausenden herumschwirren, von denen es zoologisch gesehen aber nur eine einzige bestimmte Art gibt.



Anders ist es beim „italienischen“ Salat oder beim „westfälischen“ Schinken. Wenn wir jedoch vom „Westfälischen Frieden“ sprechen, so meinen wir einen ganz bestimmten Friedensschluss und haben es mit einem Eigennamen zu tun. Er beendete einen Krieg, der 30 Jahre gedauert hatte, aber keine beliebigen 30 Jahre, sondern von 1618 bis 1648. Deshalb schreiben wir in diesem Fall nicht „dreißigjähriger“ Krieg, sondern groß „Dreißigjähriger Krieg“ – Kriege gab es viele, diesen aber nur einmal.



Heutzutage kaufen wir im Supermarkt eine meist geschmacklos verzierte Glückwunschkarte, die es zu jedem noch so banalen Anlass gibt, in den vergangenen Tagen natürlich vor allem zum Jahresanfang. Ich zog eine aus dem Ständer und las die Aufschrift „Alles gute für’s Neue Jahr“. Hier war aber auch alles falsch, was falsch sein konnte, obwohl wir trotzdem „alles Gute“ erhoffen wollen. Klein schreibt man das Adjektiv „gut“, groß schreibt man die Substantivierungen des Adjektivs: das Gute, Gutes und Böses, sein Gutes haben, etwas im Guten sagen sowie nichts, viel, wenig Gutes – und eben „alles Gute“.



Nun zum „Deppenapostroph“ bei „für’s“. Die Verschmelzung einer Präposition mit dem Artikel „das“ wird stets ohne einen Apostroph geschrieben: fürs, ins, aufs, ans, ums, durchs usw.

