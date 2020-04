Liebe Leserinnen und Leser, liebe Freunde des Hamburger Abendblatts,

immer montags wollen wir uns mit Ihren Wünschen oder Ihrer Kritik beschäf­tigen. Wir wollen über die großen Leser(brief)-Debatten sprechen und Einblicke in unsere Arbeit geben, sowohl in die Art, wie wir recherchieren, als auch, wie das Abendblatt gemacht wird. Wenn Sie dazu Anregungen haben, immer her damit: chefredaktion@abendblatt.de.

Heute und in den kommenden Wochen wollen wir Ihnen einen Einblick in unsere Arbeit in Coronazeiten geben – denn in der Redaktion des Hamburger Abendblatts ist derzeit wenig so, wie es in den vergangenen Jahren war. Das gilt auch für die Chefredaktion (Lydia Vogt, Sibylle Schomaker, Matthias Iken, Stephan Steinlein, Berndt Röttger und ich), die sich physisch seit Beginn der Frühlingsferien nicht mehr begegnet ist.

Tägliche Absprachen erfolgen über E-Mail oder Telefon, aus unseren wöchentlichen Jours fixes sind Videokonferenzen geworden. Normalerweise arbeiten wir im Moment alle von zu Hause aus, dass jemand von uns in die Redaktionsräume am Großen Burstah fährt, ist die Ausnahme. „Soll ich mich da nicht mal wieder sehen lassen?“, fragte ich neulich meine Kollegin Sibylle Schomaker. Ihre klare Antwort: „Das kannst du. Es ist nur kaum jemand da.“

Corona: Homeoffice bevorzugt

Denn seit den Frühlingsferien gibt es bei uns die Ansage, dass jeder, der von zu Hause arbeiten kann, das bitte auch tun soll. Damit wollen wir unseren Beitrag dazu leisten, dass es möglichst wenig soziale Kontakte gibt. Die sind übrigens auch sonst meist gar nicht mehr möglich, weil viele unserer Gesprächspartner ebenfalls die Vorgabe haben, sich nicht mit anderen zu treffen und im Homeoffice zu bleiben.

Ich war skeptisch, ob und wie gut das funktionieren würde, muss aber heute, nach bald zwei Monaten Erfahrung sagen: Es geht technisch viel besser als gedacht. Interviews können per Handy geführt und mithilfe einer App (wir nutzen „Tape a call“) sofort aufgezeichnet werden. Selbst Audio-Podcasts sind dank „RingR“ via Telefon oder Computer in Studioqualität möglich. Und für die Produktion der Zeitung ist es sowieso egal, wo der Computer steht, auf dem man Seiten anlegt und Texte bearbeitet – solange die Internetverbindung gut genug ist. Kurze Absprachen, die normalerweise zwischen „Blattmacher“ und den Ressortverantwortlichen oder dem Layout auf Zuruf erfolgen, geschehen nun über ein schnelles Chat-Programm.

Sogar das Feierabend-Bier geht online

Was fehlt, ist natürlich der persön­liche Kontakt zu den Kollegen. Ich rufe jeden Tag den einen oder die andere an, um zu fragen, wie es ihnen geht, und um einfach mal wieder mit jemandem in Ruhe zu reden. Und ich genieße, das gebe ich zu, die vielen Videokonferenzen in kleinen und größeren Runden, bei denen es so unkonventionell zugeht: So nach und nach lernt man zum Beispiel die Kinder der Kolleginnen und Kollegen kennen, was immer eine Freude ist.

Am vergangenen Freitag haben wir uns dann endlich einmal wieder mit einer ganzen Reihe von Kolleginnen und Kollegen zu einem Feierabend-Wein/-Bier getroffen. Natürlich virtuell, per Video. Zwischendurch griff sogar ein Kollege aus der Onlineredaktion zur Gitarre. Geselliges Miteinander geht auch online!

Und ja, es ist lustig zu sehen, was die Zeit ohne Friseur mit der Redaktion macht … Ein Kollege hat mir vorgeschlagen, ob man unter diesem Text nicht ein aktuelles Foto von mir veröffentlichen könnte.

Einige Veränderungen unserer Arbeit sind nachhaltig

Meine Antwort war kurz und klar: auf keinen Fall. Gern nach dem 5. Mai, an dem ich nach dann acht Wochen zum ersten Mal (hoffentlich) wieder bei einem Friseur gewesen bin. Übrigens: Stephan Steinlein wollte neulich mit der täglichen Videoredaktionskonferenz nicht beginnen, „weil da jemand in der Leitung ist, der hier nichts zu suchen hat“. Ob Sie es glauben oder nicht: Er hatte mich nicht erkannt …

Alles in allem sind wir beim Abendblatt in der glücklichen Lage, dass wir unseren Beruf, der offensichtlich systemrelevant ist, auch wenn ich dieses Wort in Abgrenzung zu anderen Branchen nicht besonders mag, auch weit entfernt voneinander ausüben können. Wir haben uns entschieden, den Empfehlungen des Bundesarbeitsministeriums zu folgen und erst einmal weiter im Homeoffice zu bleiben, auf jeden Fall bis zu den Sommerferien.

Und ja, wir denken auch schon darüber nach, was die Art zu arbeiten, zu der uns das Virus jetzt zwingt, für die Zeit nach der Pandemie bedeutet. Einiges zeichnet sich da schon ab: Viele Dienstreisen waren schon in der Vergangenheit unnötig, wir wollten es nur nicht wahrhaben. Für Dienste, die bis spät in die Nacht dauern, muss man nicht unbedingt in der Redaktion sitzen, das geht auch von zu Hause. Und: Die Zeit, die man mit der An- und Abreise in die Redaktion verbracht hat, kann man, nach Corona, vielleicht noch besser für Recherchen nutzen.

Ihr Lars Haider