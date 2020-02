Die Rasenfläche bei mir gegenüber ist kleiner als mancher Vorgarten, vielleicht 100 Quadratmeter. Es gibt einen Fußweg und ringsherum Bäume, sodass im Winter eine Menge Laub auf dem Boden liegt. Neulich konnte ich aus dem Fenster beobachten, welchen Einsatz dessen Entfernung heutzutage erfordert.

Schädliche Abgase und stundenlanger Lärm

Zunächst rückten zwei Männer mit Laubbläsern an, und bliesen die Blätter mit großen Getöse zu einem etwa 20 Meter langen Haufen zusammen Nach einer Stunde, in der sie neben Krach auch jede Menge gesundheitsschädliche Abgase wie Kohlenwasserstoffe, Stickoxide und Kohlenmonoxid in die Luft geblasen hatten, zogen sie ab. Wenig später rollte ein Traktor mit Anhänger auf die kleine Wiese und saugte das Laub auf. Dieses Mal „nur“ 15 Minuten Lärm und Abgase – dafür aber tiefe, durch die Treckerreifen verursachte Furchen im Rasen.

Kaum war das Gespann weg, rückte ein Pritschenwagen an. Drei Männer sprangen heraus und begannen, mit langzinkigen Harken die Furchen zu glätten und die letzten Blätter zusammenzuharken. Mit einer Forke wurde das erdige Laub auf die Ladefläche befördert. Nach zwei Stunden war die Mission beendet und die kleine Wiese laubfrei – dafür aber auch ziemlich ramponiert.

Ein älterer Herr, der das Schauspiel eine halbe Stunde lang vom Rande aus beobachtet hatte, ging kopfschüttelnd davon. Ich konnte ihm förmlich ansehen, dass er dachte: „Jungs, was für ein Aufwand. Mein Vorgarten ist nicht kleiner als diese Wiese. Den kriege ich in einer Stunde laubfrei. Nur mit einem Rechen, dafür absolut lärm- und abgasfrei.“ Als ehemalige Gartenbesitzerin kann ich ihm da nur beipflichten.