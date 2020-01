Das nervige Brummen des Kühlschranks

Als ich in der Gebrauchsanleitung las, ein Brummen sei normal, war es schon zu spät. Da war der Kühlschrank schon eingebaut. Eine andere Wahl hätte ich ohnehin nicht gehabt. Denn, so sagte mir der (bisherige) Händler meines Vertrauens, es gebe aus Klimaschutzgründen nur noch Kompressor-Kühlschränke, und die machten halt Geräusche.

Dass ich nicht die Einzige bin, die sich daran stört, zeigte mir ein Blick ins Internet. Dort sind zahlreiche Tipps zum Umgang mit den modernen, brummenden Kühlschränken zu finden. Ich kann und will aber weder einen Teppich unter das Gerät legen, die Tür muss bei einem Neugerät auch noch in Ordnung sein und den Abstand zur Wand kann man bei einer Einbauküche nicht ändern.

Besonders gemein: Das Brummen wird – offenbar bedingt durch Gesetze der Physik und die teilweise schrägen Wände meiner Wohnung – verstärkt und genau dorthin übertragen, wo der Sessel steht, auf dem ich es mir abends gern mit Buch oder iPad gemütlich mache.

Das Brummen ist leider nicht das einzige elektrische Geräusch, das mich nervt: Die neue Lampe überm Esstisch sirrt ziemlich laut, wenn ich das Licht dimme. Da eine bereits montierte Leuchte nicht zurückgegeben werden kann, wie mir der Händler sagte, muss ich mich damit arrangieren: Ich mache das Licht entweder gar nicht an oder lasse es hell.

Neulich waren Tochter und Schwiegersohn zu Besuch. Es war Abend und ich hatte das Licht gedimmt (wenn man sich unterhält, nimmt man das Sirren nicht so wahr). Ich schilderte ihnen mein Leid mit Kühlschrank und Lampe – und wurde, wie gewohnt, erst mal belächelt. „Du hast Probleme ...“. Als ich die beiden zum Lesesessel führte, hieß es schon: „Krass!“ Sie fingen an, mich ernst zu nehmen. Wieder am Tisch, sagte meine Tochter: „Mach mal das Licht aus, ich will den Kühlschrank hören.“ Da war ich endgültig rehabilitiert.