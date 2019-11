In Hamburg gibt es erstmals mehr als eine Million sozialversicherungspflichtige Beschäftigungsverhältnisse – das ist nicht nur eine positive Nachricht für die vielen Menschen in der Stadt, die nun ein festes monatliches Einkommen beziehen. Auch die Sozialsysteme werden durch diesen Rekord gestützt. Denn durch die vielen neuen Beitragszahler fließt zusätzliches Geld in die Renten-, Arbeitslosen-, Kranken- und Pflegever­sicherung.

Zum Vergleich: Vor zehn Jahren lag die Zahl der sozialversicherungspflichtigen Jobs fast 25 Prozent unter dem heutigen Wert.

Hamburg: Viele Firmen finden kein Personal

Allerdings fallen auf die guten Zahlen auch lange Schatten. Zum einen verweist die stetig steigende Zahl neuer Jobs auf ein langjähriges Dilemma in vielen Hamburger Firmen: Sie finden kein Personal, ihnen gehen die Fachkräfte aus. Kaum ist eine offene Stelle besetzt, tut sich das nächste Personalloch auf. Vor allem höher qualifizierte Stellen in der Industrie, im Maschinenbau oder in IT-Firmen sind kaum noch zu besetzen und hemmen damit das Wachstum des jeweiligen Unternehmens, aber auch der gesamten Hamburger Wirtschaft.

Zugleich sind viele der neuen Jobs – gerade im Dienstleistungsbereich – nicht gerade besonders gut bezahlt. So müssen sich allein in Hamburg mehrere Zehntausend Menschen ihren Lohn vom Staat aufstocken lassen, um finanziell über die Runden zu kommen. Aber selbst mit einem für bundesweite Verhältnisse „ordentlichen“ Lohn kommen viele Beschäftigte – wegen der exorbitant hohen Wohnkosten in der Hansestadt – nicht weit.

Zudem sind Befristungen von Arbeitsverhältnissen – gerade in Hamburg – weit verbreitet. Fast jede zweite neue Stelle in der Stadt wird mit einem Zeitvertrag versehen. Nicht wenige Beschäftigte gehen dann lieber in eine andere Stadt, in der sie eine langfristige Job-Perspektive bekommen.