"Unaufsteigbarer" HSV: Wie passt das grammatikalisch?

Nachdem ich nun eine Woche lang den Dativ der Person auf dem Bäderland-Plakat mit dem Text „Ein Blick aufs Handy kann Ihrem Kind das Leben kosten“ verteidigt habe, was mein Postfach in Schieflage und meine Geburtstagsfeier in Gefahr brachte, kann ich mich nun wieder den Gemischtwaren der übrigen Zusendungen widmen. Ein bekanntes Hamburger Nachrichtenmagazin nennt seine Rubrik mit solchen Fundsachen „Hohlspiegel“ und freut sich, dass es sich dabei um Fehler anderer und nicht um eigene handelt.

Da wird mir doch eine sauber ausgeschnittene Immobilienanzeige hereingereicht, in der die Angabe „mit öffenbaren Dachfenstern“ vielsagend vom Einsender gelb markiert ist. „Öffenbar“? Mit o-Umlaut und ohne zweites „n“? Da staunt der Leser, und der Fachmann glaubt es nicht. Und trotzdem: Diese Form ist richtig! Die mit dem Suffix (der Endsilbe) -bar gebildete Ableitung von „öffnen“ heißt wirklich „öffenbar“. Das Verb lautete im Mittelhochdeutschen nämlich „offenen“, wurde zu „öffenen“ umgelautet und verlor sein unbetontes „e“ in der Mitte. Dieses „e“ gehört aber nach wie vor zum Stamm. Es taucht wieder auf, wenn das Adjektiv „öffenbar“ (sich öffnen lassend) gebildet wird.

Die Anzeige ist also grammatisch richtig der Rubrik „Häuser“ zuordbar. „Zuordbar“? Wieder falsch! MS Word unterstreicht in meinem Manuskript diese Form mit einer roten Schlangenlinie. Der Blick in den Duden zeigt, dass das Wort korrekterweise „zuordenbar“ heißen muss. Das Gleiche gilt für „berechenbar“ zu „berechnen“, „zeichenbar“ zu „zeichnen“ und sogar für „widembar“ zu „widmen“. Dieser frühere -en-Stamm schlummert auch bei anderen Wortarten im Untergrund. Wir sagen etwa „Rechenbuch“ (nicht: Rechnenbuch) oder „Zeichensaal“ (statt Zeichnensaal). Die Technik kennt ein „Schnellöffenventil“.

Das Suffix -bar gibt an, was mit der im Bezugswort genannten Sache oder Person getan werden kann: lieferbare Waren sind Waren, die geliefert werden können, befahrbare Straßen sind Straßen, die befahren werden können. Solche Wortbildungen finden wir sehr häufig, weil sie überaus sprachökonomisch sind. Sie pressen eine längere syntaktische Konstruktion in ein einziges Wort – statt: Die Firma stellt Tapeten her, die abgewaschen werden können, heißt es viel kürzer: Die Firma stellt abwaschbare Tapeten her.

Die Tapeten waschen sich allerdings nicht selbst ab, sie werden abgewaschen. Im Hintergrund dieser Fügung lauert das Passiv. Ein persönliches Passiv können aber nur transitive („zielende“) Verben bilden, intransitive („nicht zielende“) können das nicht. Der HSV ist im Aktiv abgestiegen, aber nicht im Passiv „abgestiegen worden“. Also war der (intransitive) Ausdruck „unabsteigbar“, der jahrelang die Kommentare beherrschte, völlig unpassend – womit nicht gesagt werden soll, dass der HSV mit richtiger Grammatik noch in der Ersten Liga wäre. Inzwischen können wir den ebenso falschen, aber irgendwie passenden Ausdruck „unaufsteigbar“ prägen, wenn man an das Gestümpere vom letzten Sonntag im Volksparkstadion denkt.

Daneben gibt es eine Reihe von meist älteren oder fachsprachlichen -bar-Adjektiven, die zu intransitiven Verben (d. h. Verben, die kein persönliches Passiv bilden können) gebildet sind: verfügbare Mittel sind Mittel, über die verfügt werden kann, unverzichtbare Forderungen sind Forderungen, auf die nicht verzichtet werden kann. Teilweise haben diese Bildungen auch aktivische Bedeutungen: brennbares Material ist zum Beispiel Material, das brennen kann, ein unsinkbares Schiff ist ein Schiff, das nicht sinken kann.

Eine Kleinanzeige wird stets recht knapp gehalten. Sonst hätte es besser geheißen: Dachfenster, die geöffnet werden können – oder „zu öffnende Dachfenster“. Diese Form erinnert an das lateinische Gerundivum, bei dem die Verbform eine Notwendigkeit ausdrückt. Ein „puer laudandus“ ist ein Junge, der gelobt werden muss.

Unter deutschen Gerundiva versteht man Formen aus „zu“ plus Partizip Präsens, etwa „Das ist ein zu billigender Schritt“. Diese Formen besagen, dass der bezeichnete Sachverhalt realisiert werden kann, soll oder muss.