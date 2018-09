Auch das noch: Frieda plötzlich krank

Hamburg. Viele Reaktionen gab es auf die neuen Erkenntnisse zu Friedas Identität. Kaum war das etwas abgeklungen, folgte die nächste Aufregung: Frieda wurde krank.

Die Gute war uns schon einige Tage lang ziemlich schlafmützig vorgekommen, als sie unvermittelt nie gehörte Geräusche von sich gab. Das Ganze klang, als habe unser Hundemädchen etwas im Rachen stecken, das es nun mühsam herauswürgen müsse. Wir vermuteten schon ein quer sitzendes Stück Holz und ähnlich Schlimmes, stießen dann bei den Recherchen auf die Krankheit Zwingerhusten – Fachbegriff: infektiöse Tracheobronchitis. Die Tierärztin bestätigte das und verschrieb ein Antibiotikum.

Hustenattacken: Wir schlugen uns die Nächte um die Ohren

Das Übel ist sehr ansteckend, und theoretisch kann Frieda es sich überall aufgesackt haben. Wieder etwas Neues gelernt, wie so oft in den vergangenen Monaten, wobei ich diesmal gerne darauf verzichtet hätte.

Die arme Frieda. Zwei Nächte waren wirklich unerfreulich – nicht nur für sie. Übel geschüttelt wurde Friedebutsch von den Hustenattacken, die so ähnlich klangen wie Keuchhusten beim Menschen. Und wie bei einem kranken Kind schlugen wir uns natürlich gemeinsam die Nächte um die Ohren, trösteten die schlaflose Kranke (und sie uns), gingen ein bisschen mit ihr herum, redeten beruhigend auf sie ein. Eine interessante Parallele zu kranken Menschen(kindern): starkes Anlehnungsbedürfnis bei gleichzeitigem Unbehagen über Streichel- und Tätschelversuche. Ein gemeinsamer Tee um drei Uhr morgens hat ja auch etwas – zumindest schweißt so eine Krise Mensch und Tier vermutlich noch mehr zusammen. Fast hätte ich ihr noch etwas vorgelesen, „Lassie“ zum Beispiel, aber dann fielen mir doch die Augen zu.

Einmal erbrach sie sich nach der ganzen Würgerei heftig und etwas blutig – natürlich auf den einzigen (wertlosen) Teppich in Reichweite. Der hat mittlerweile den Weg zum Recyclinghof angetreten – völlig egal. Viel wichtiger: Die Medizin schlug dann doch schnell an, und Friedebutsch ist wieder ziemlich gesund. Eine rabiate Impfung in ganz jungen Jahren und die Kastration neulich hat sie schon bravourös überstanden, da kann sie so ein dämlicher Husten natürlich noch lange nicht niederringen.

„Das ist doch die Frieda aus dem Abendblatt.“

Bevor Sie mir schreiben: Ja, Frieda hätte gegen den Zwingerhusten geimpft werden können, aber die Tierärztin hatte damals nicht wirklich zugeraten. Grundsätzlich finde ich, dass man nicht jeden Infekt künstlich unterdrücken sollte, und ich gehe mal davon aus, dass die zähe Frieda gekräftigt aus der ganzen Sache hervorgeht.

Am Ende der Woche unternahm ich mit der scheinbar noch ganz schlappen Rekonvaleszentin einen Spaziergang an einer wenig befahrenen Einbahnstraße, als eine nette Frau von der anderen Straßenseite begeistert ausrief: „Das ist doch die Frieda aus dem Abendblatt.“

Die eben noch drömelige, nicht angeleinte Hündin reagierte auf ihren Namen wie eine Diva aufs Blitzlichtgewitter: Sie straffte sich und setzte umgehend dazu an, ihrer Verehrerin entgegenzustürmen. Zum Glück funktioniert der inzwischen erlernte Rückholpfiff ganz gut (brav, Frieda!), und das vom frühen Ruhm geblendete Tier kehrte am Fahrbahnrand wieder um. Ja, das war die Frieda vom Abendblatt – und beinahe wär’s das gewesen mit ihr.

Fast schlug sich Herrchen angesichts dieser Nachlässigkeit zur Strafe selbst mit der Hundeleine, die es sich gemütlich über die Schulter gehängt hatte, wiederholte dann stattdessen lieber mehrmals das allerwichtigste Man­tra: Man muss bei den Hunden in Straßennähe immer wahnsinnig aufpassen, darf sich nie in Sicherheit wiegen. Vielleicht lasse ich mir das irgendwann noch mal eintätowieren.

Ein kurioses Missverständnis ergab sich dann noch am Sonntag. Nachdem ich einer betagten Nachbarin von den vergangenen Hundstagen mit Zwingerhusten berichtet hatte, entgegnete die Dame (wobei sie leicht errötete): „Na ja, man darf die Tiere auch nicht so viel rumstreunen lassen, wenn sie läufig sind.“ Ich begriff zunächst überhaupt nichts, bis sich die Sache aufklärte. Die Gute hatte Swingerhusten verstanden.

Aber gnädige Frau, was denken Sie denn von meiner Frieda?!

