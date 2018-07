Patientin Frieda erholt sich nur langsam

Langsamer als erwartet hat sich die sonst so quirlige Frieda von ihrer Operation erholt. Vor allem die ersten zwei Tage setzten ihr noch ganz schön zu. Am vergangenen Mittwoch verbrachte Herrchen fast den ganzen Tag neben der Rekonvaleszentin, deren tiefer Schlaf immer wieder von Zitterattacken durchzuckt wurde. Schnell noch eine Decke über den ohnehin schon warmen Korb – und hoffen, dass es bald besser gehen würde. Nachts gab es dann auch ein paar Wehklage-Phasen, in denen Frieda – so gehört sich das nun mal – natürlich mit Streicheleinheiten und kleinen Rundgängen getröstet wurde.

Ein paar aufmunternde Mails erreichten uns nach der letzten Kolumne, die ich Frieda selbstverständlich vortrug. Aber es gab auch Kritik an der Kastration, von deren Sinn manche hundehaltende Leser offenbar gar nicht überzeugt sind. Nachdenklich geworden, beschäftigte ich mich noch mal mit all den Infos zum Thema, die wir vorab zusammengetragen hatten. Ergebnis: Ich finde es nach wie vor die richtige Entscheidung, muss aber zugeben, dass die Hündinnen den Eingriff erst mal ziemlich schwer wegstecken. Fressen konnte Friedebutsch nur langsam, und leider (ich erspare Ihnen hier auch wirklich nichts) erbrach sie sich hinterher dann auch gleich mehrmals. Merkwürdigerweise suchte sie sich dafür ausgerechnet immer das einzige Teppichstück weit und breit aus. Die Hunde aus dem Bekanntenkreis machen es übrigens genauso, wie ich als gelegentlicher Hundesitter wenig erfreut und schwer beschäftigt immer mal wieder feststellen konnte. Erleichtert der flauschige Untergrund den Tieren das Würgen? Na ja, auch egal. Solche Kollateralschäden sind ja schnell behoben.

Schließlich war der Mensch im Hundehalter voll und ganz gefordert: Neben dem Fressnapf sitzend, fütterten wir das tapfere Friedalein alle paar Stunden mit Schonkost (!), in die – den Anweisungen der Tierärztin entsprechend – ein paar Tropfen Schmerzmittel und ein kleines Antibiotikum gemixt waren. Was mich sehr an kranke Menschenkinder erinnerte, war die Mischung aus Abwehr- und Anlehnungsbedürfnis. Tätschel- und Streichelversuchen wich Frieda dauernd aus, aber wenn ihre zwei „Hauptmenschen“ nicht gleichzeitig im Zimmer waren, versuchte sie immer mühsam, ihr Minirudel wieder zusammenzuholen.

Blöderweise war bei der Untersuchung vorab auch noch festgestellt worden, dass sich Friedebutsch bei der Toberei auf einem weitgehend abgemähten Getreidefeld eine Granne ins Ohr gerammt hatte. Das ist, wie mir das Internet mitteilte, ein „borsten- oder fadenförmiger, gewöhnlich etwas starrer Fortsatz eines Pflanzenorgans“. Wie auch immer. Das Ding hatte ihr Trommelfell verletzt und wurde – als sie im Tiefschlaf lag – gleich mit entfernt. Ergebnis war, dass Frieda am dritten Tag nicht nur wie ein Seemann auf Landgang durch den Minigarten wankte, sondern das kränkelnde Ohr dabei auch noch dauernd in Richtung Erde ausschüttelte. Wenn sie uns nicht so leidgetan hätte, wäre dieser Slapstick-Auftritt direkt zum Grinsen gewesen, aber davon kann natürlich keine Rede sein.

Jetzt geht’s ihr wieder prima, wäre da nicht dieser enervierende hautenge Body. Den muss sie ja, wie berichtet, seit der Operation tragen. Auf diese Weise kann sie nicht an der Wunde herumschlabbern, die zusätzlich gegen Verletzungsgefahren geschützt ist und schön zusammengedrückt wird. So viel zum Positiven. Wahr ist aber auch, dass dieser Mini-Neopren-Anzug den armen Hund unendlich nervt. Vermutlich juckt die verheilende Wunde ganz schön, hinzu kommt die permanente Wärme dieser Tage. Frieda schüttelt sich verständlicherweise dauernd und bildet, während sie vorwärtsstrebt, oft einen kleinen Kreis mit ihrem Körper. Während Sie diese Zeilen lesen, kommt Land in Sicht: Am heutigen Mittwoch wird das Teil von der Tierärztin aufgeschnitten und in den Müll geschleudert – wenn nicht von ihr, dann von mir persönlich. Versprochen, Frieda: So was bekommst du nie wieder angezogen.

So oder so, deutlich wurde: Frieda, diese mit Elbwasser getaufte Hamburger Deern, lässt sich so leicht nicht unterkriegen.

