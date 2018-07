Gesucht und gefunden – fast ein Sommermärchen

In diesen hochsommerlichen Zeiten sind Mensch und Tier ja eigentlich immer gut drauf – zumindest wenn sie genug Wasser haben.

Überall in Wald und Flur springen vergnügte, hyperaktive Hundehalter herum, die ihren Tieren bereitwillig zu dunklen, moosigen Hainen und plätschernden Quellen folgen. Die Hunde kommen mir trotz gelegentlicher Hitzeattacken auch recht munter vor. An Alster, Elbe und in den Biergärten sollen sie angeblich schon dauernd die besten Schattenplätze besetzt halten – und energisch verteidigen. Ich werde das Gefühl nicht los, dass allen noch die Erinnerung an den „Sommer“ 2017 in den Knochen steckt und sie diese Tage jetzt deshalb besonders genießen.

Ungewöhnliche Dinge spielen sich ab – hier zum Einstieg eine Anekdote aus der vergangenen Woche.

Matthias Schmoock mit seiner Labradoodle-Hündin Frieda

Foto: Klaus Bodig / HA

An der Hundeweise unserer Wahl trafen Frieda und ich auf einen kleinen Menschen-Hunde-Auflauf. Zentrum war eine aufgeregte Dame, die beim Toben mit dem Vierbeiner ihren Autoschlüssel verloren hatte. Die Geschichte, die sie erzählte, kam mir ziemlich bekannt vor: Der Schlüssel war der letzte, den sie überhaupt noch hatte, alle anderen waren verlegt, verliehen, verschollen. Zigmal wollte sie schon neue anfertigen lassen, war aber nie dazu gekommen, nun also diese Misere. Ein wichtiger Termin stand am Nachmittag auch noch an, Tränen sammelten sich in ihren Augen.

Menschen und Tiere ließen sich bereitwillig zur Suche einteilen, ist doch Ehrensache. Frieda zerrte mich energisch zu einem Rhododendron in der Nähe – das wirkte vielversprechend. Dann grub sie unter lautem Gekläffe ein Loch und legte sich erschöpft in den Schatten. Hm, das müssen wir wohl noch mal üben.

Irgendwann tauchte ein Mann, ebenfalls Hundehalter, laut rufend in der Nähe auf. Der Schlüssel war gefunden, Happy End. Die verhinderte Autofahrerin stürmte auf den Finder los, ihre zwei Hunde kläfften begeistert.

Wer nun einen hanseatisch zurückhaltenden Dank erwartet hatte („Junger Mann, ich stehe in Ihrer Schuld“), sah sich getäuscht. „Wie heißt du?“, wollte sie wissen. Er: „Äh, Benjamin.“ Sie: „Benjamin, du bist so toll. Kann ich dich umarmen?“ Er: „Ja, klar.“ Nachdem das geschehen war, wandte sich die Dame an die Gruppe der Suchenden – und drehte richtig auf. „Das ist es doch, Leute. Das hier. Wir. Das ist, was wirklich wichtig ist. Oh, Mann, ich bin so happy, ich könnte heulen. Es ist so einfach, glücklich zu sein, versteht ihr. Nicht die Kohle zählt, lasst euch das bloß nicht immer erzählen.“

Da kam wohl einiges zusammen: Schlüssel wieder da, Wetter gut, Park schön, hilfsbereite Menschen (und Tiere). Viele hätten sich wohl ähnlich gefreut, wenige es so deutlich gezeigt.

Alle versammelten Frauchen, Herrchen und die ganze Hundeschar guckten zunächst verdutzt, Frieda spitzte die Ohren und saß ganz still. Dann folgte allgemeine Zustimmung, Give me five, angedeutete Umarmungen – das ganze Programm. Ein paar Hundeleinen verwickelten sich zum Abschied (welche Symbolik!), dann zogen alle ihrer Wege. Auch Frieda wirkte gut gelaunt, so nach dem Motto: Menschen sind zwar oft komisch, aber auch tierisch nett. In Wirklichkeit dachte sie vermutlich nur an ihre nächste Portion Fressi.

Diese wahre Anekdote hat mir noch tagelang gute Laune bereitet; klar, dass ich sie mit Ihnen teilen musste. Dabei hatte ich für heute eigentlich ein ganz anderes Thema überlegt, das wir nun in die kommende Woche verschieben müssen. Nur so viel vorab: Mich hat immer schon interessiert, warum es manche Hundehalter nicht bei einem Tier bewenden lassen, sondern sich zwei oder sogar drei zulegen. Die gute Frieda ist für uns ja mittlerweile unverzichtbar, aber gleich mehrere von ihrer Sorte? Ich weiß nicht. Dazu habe ich in den vergangenen Wochen eine nicht repräsentative Umfrage gemacht – also einfach ein paar Leute angesprochen und deren Motive gesammelt.

Mittlerweile ist es ja doch ganz schön heiß geworden. Mensch und Tier müssen jetzt dringend etwas trinken – und sämtliche Aktivitäten erst mal einstellen.

© Hamburger Abendblatt 2018 – Alle Rechte vorbehalten.