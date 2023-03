Heizungsverbot bei "Hart aber fair": Expertin mit klarer Ansage

Berlin. Der Bericht des Weltklimarates zeigt: Die Lage in der Klimakrise ist ernst. Und tatsächlich, so langsam tut sich in der deutschen Politik etwas. Die Ampel will weg von fossilen Energieträgern, im Gebäudebereich soll eine Sanierungsoffensive helfen.

Alles im Lot also? Das Thema wurde am Montagabend auch bei „Hart aber fair“ aufgegriffen. „Heizen, Dämmen, Autofahren: Öko-Umbau mit der Brechstange?“, war die Sendung überschrieben. Es diskutierten: Der Autor Frank Schätzing, Katrin Göring-Eckardt (Grüne), Johannes Vogel (FDP) und Monika Hohlmeier (CSU) sowie der Journalist Robin Alexander.

Heizungsverbot: Verbraucherschützer erhalten massenhaft Anfragen

In der Debatte ging es zunächst viel um ein Klima-Instrument der Ampel, das gerade ganz schön nach hinten losgeht. „Es gibt gerade massenhaft Nachfragen“, berichtete im Einzelgespräch die Verbraucherschützerin Annabel Oelmann. Grund ist der Plan von Robert Habeck, fossile Heizungen bald zu verbieten – ein Vorhaben, das dazu führt, dass viele Menschen jetzt noch schnell eine solche Anlage einbauen wollen.

Oelmann bot dazu eine knappe Beratung an. Die schlechteste Variante sei genau das: in Panik eine neue Ölheizung oder Gas-Heizung einzubauen. Allerdings gebe es auch nicht die eine ideale Alternative. Ob sich etwa eine Wärmepumpe lohne, müsse vor Ort mit einem Energieberater geklärt werden. Auch Energiesparen – also eine gute Dämmung – sei entscheidend.

Habecks Gesetzentwurf: Vieles ist noch unklar

Allerdings wies Oelmann auch darauf hin, dass vieles noch unklar sei. Tatsächlich handelt es sich bislang nur um grob umrissene Pläne. Das kritisierte auch Frank Schätzing. Der Autor begrüßte die Pläne der Ampel grundsätzlich. „Der Komapatient Deutschland ist wieder erwacht und erkennt seine Umgebung“, wagte Schätzing ein etwas schräges Bild. Allerdings würden die Menschen nicht mitgenommen: Man müsse vor Plänen wie dem Heizungsverbot erklären, wie die Finanzierung aussehe und welche Hilfen es geben werde.

Heizung Kosten in EUR Ölheizung ab ca. 8.000 Gasheizung ab ca. 7.000 Wärmepumpe ab ca. 15.000 Holz- oder Pelletheizung ab ca. 10.000 Fernwärme ab ca. 5.000 Brennstoffzellen ab ca. 30.000 Solarthermie ab ca. 10.000

Klimaschutz: Grüne Mahnungen vor großen Problemen

Das versuchte Katrin Göring-Eckardt, und gab sich dabei durchaus einsichtig: „Ja, das ist das Gegenteil von dem, was wir vorhaben“, sagte sie mit Blick auf die Reaktion vieler Immobilienbesitzer.





Zugleich machte die Grüne durchaus Punkte, die für den Plan sprechen. Etwa, dass Gas und Öl langfristig wahrscheinlich sehr teuer werden. Und dass das Vorhaben von einer umfassenden Förderung begleitet werden soll. „Das teuerste ist, jetzt nichts zu tun – für die Menschen, und für das Klima“, mahnte Göring-Eckardt.

Heizung Grundförderung Heizungs-Tausch-Bonus Wärmepumpen-Bonus Förderung gesamt Wärmepumpe 25 10 5 40 Prozent Pelletheizung 10 10 – 20 Prozent

FDP will Heizungsverbot so nicht zustimmen

Das stimmt natürlich, allerdings gibt es in Deutschland kaum noch jemanden, der für Nichtstun plädiert. Die Frage ist vielmehr: Was sollen wir tun? Diesen Punkt machten Johannes Vogel und Monika Hohlmeier stark, in dem sie mit unterschiedlichen Schwerpunkten für eine „Technologieoffenheit“ warben.

„Sie können nicht einfach von oben erklären, was getan werden muss“, kritisierte die CSU-Politikerin Hohlmeier etwa die Fokussierung auf die Wärmepumpe. Der FDP-Politiker Vogel warb derweil dafür, lieber den gesamten CO2-Verbrauch über den Zertifikatehandel einzudämmen, statt mit Verboten zu operieren. Dem „unausgegorenen Vorschlag“ von Robert Habeck werde seine Partei jedenfalls nicht zustimmen, drohte Vogel.

Das Fazit

Diese Ausgabe von „Hart aber fair“ machte Mut. Denn die Zeiten, in denen allgemein über den Klimawandel geredet wurde, sind tatsächlich vorbei. Mittlerweile wird stattdessen über konkrete Maßnahmen gestritten.

Doch auch dieser Prozess ist zäh, weswegen man die Eile der Grünen verstehen kann. Allerdings zeigt der Talk zum Heizungsverbot: Diese Eile wird nur dann akzeptiert werden, wenn neben der Maßnahme auch gleich die konkrete Linderung der Folgen mitpräsentiert wird.

