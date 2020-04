Bürgerschaft: Tschentscher gibt Regierungserklärung zu Corona ab

Hamburgs Bürgermeister Peter Tschentscher (SPD) will am Mittwoch in einer Regierungserklärung das weitere Vorgehen in der Coronakrise darlegen. Sie steht nach Angaben der Bürgerschaft unter dem Titel „Aktuelle Coronalage – Erste Schritte in ein normales Leben“.

Anschließend werden sich die Abgeordneten in der Bürgerschaftssitzung, die Sie hier ab 13.30 Uhr live verfolgen können, unter anderem mit dem Haushalt für das Jahr 2020 befassen. Dieser ist wegen der Krise aus den Fugen geraten. Ihnen liegt ein Senatsentwurf für einen Nachtragshaushalt mit einem Volumen von einer Milliarde Euro vor.

Coronakrise: Köche und Kellner demonstrieren vorm Rathaus

Nach Lockerungen der Corona-Auflagen für Geschäfte hatte Tschentscher am Dienstag für die Bevölkerung eine Maskenpflicht in Bussen und Bahnen, in Geschäften und auf Wochenmärkten angekündigt. Sie gelte von Montag an, sagte der Bürgermeister. Die dringende Empfehlung von Bund und Ländern zum Tragen eines Mund/Nase-Schutzes zur Eindämmung der Pandemie sei nicht ausreichend berücksichtigt worden, sagte Tschentscher. „Unser Eindruck ist, dass das noch nicht so richtig durchgeschlagen hat, diese Empfehlung.“

Parallel zur Bürgerschaftssitzung wollen sich um 12.45 Uhr vor dem Rathaus Köche und Kellner für eine deutliche Aufstockung des Kurzarbeitergelds stark machen. Wegen der Ansteckungsgefahr finde die Demonstration als „Gummienten-Demo“ statt, erklärte die Regionalchefin der Gewerkschaft Nahrung-Genuss-Gaststätten (NGG), Silke Kettner: „Damit zeigen die Beschäftigten, dass sie nicht wegen Corona baden gehen wollen.“ Hintergrund der Kundgebung ist, dass ein Großteil der etwa 56.000 Beschäftigten des Hamburger Hotel- und Gaststättengewerbes wegen des Shutdowns existenzielle Probleme habe.

Die Hamburgische Bürgerschaftssitzung findet wegen der Coronaepidemie erneut im Großen Festsaal des Rathauses statt. An der Sitzung werden etwas mehr als die Hälfte der 123 Abgeordneten teilnehmen. Im Saal muss zudem ein Sitzabstand zwischen den Abgeordnetenplätzen eingehalten werden.

Coronavirus: Verhaltensregeln und Empfehlungen der Gesundheitsbehörde

Reduzieren Sie Kontakte auf ein notwendiges Minimum, und halten Sie mindestens 1,50 Meter Abstand zu anderen Personen

Achten Sie auf eine korrekte Hust- und Niesetikette (ins Taschentuch oder in die Armbeuge)

Waschen Sie sich regelmäßig die Hände gründlich mit Wasser und Seife

Vermeiden Sie das Berühren von Augen, Nase und Mund

Wenn Sie persönlichen Kontakt zu einer Person hatten, bei der das Coronavirus im Labor nachgewiesen wurde, sollten Sie sich unverzüglich und unabhängig von Symptomen an Ihr zuständiges Gesundheitsamt wenden

Kinderbetreuung wird sukzessive erweitert

Von Mittwoch an können nun auch Alleinerziehende ihre Kleinkinder in die Kita-Notbetreuung geben. Ein Antrag sei dafür nicht nötig, sagte ein Sprecher der Sozialbehörde.

An den übrigen bisherigen Regeln zur Notbetreuung ändere sich nichts. So dürfen das Angebot weiterhin nur Eltern nutzen, deren Arbeit als systemrelevant eingestuft worden ist. Dazu gehören Polizisten, Klinikmitarbeiter, Pflegepersonal und Mitarbeiter von Versorgungsunternehmen. Auch Kinder mit einem dringlichen sozialpädagogischen Förderbedarf werden betreut.

In der Tagespflege können indes ab sofort auch Kinder von Eltern aller Berufsgruppen wieder betreut werden.

Corona: Viel weniger Neuinfizierte in Hamburg

Die Zahl der nachweislich mit dem Coronavirus infizierten Hamburger stieg derweil seit Montag um 33 auf 4401. Die Zahl der Menschen, die an der Lungenerkrankung gestorben sind, hat sich um fünf auf 87 erhöht, wie die Gesundheitsbehörde mitteilte.

Das Robert Koch-Institut (RKI), das dagegen alle Fälle zählt, bei denen mit dem Virus infizierte Menschen starben, meldet für Hamburg weiterhin 91 Corona-Tote. Insgesamt befanden sich nach Behördenangaben am Montag wie schon am Sonntag 220 Menschen in stationärer Behandlung. Die Zahl der Covid-19-Patienten auf Intensivstationen liegt bei 68, das sind sieben weniger als am Vortag.

