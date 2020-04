Hamburg. Es sind erfreuliche Nachrichten: Immer weniger Menschen in Hamburg infizieren sich mit dem Coronavirus. Erste Geschäfte haben seit Montag geöffnet und auch der Schulbetrieb wird kommende Woche langsam wieder aufgenommen. Um zu verhindern, dass die Fallzahlen in die Höhe schießen, führt Hamburg ab kommenden Montag die Maskenpflicht im ÖPNV, Einzelhandel und auf Wochenmärkten ein.

Auch in Schleswig-Holstein soll von Mittwoch kommender Woche an, eine Maskenpflicht im öffentlichen Nahverkehr und beim Einkaufen gelten. Details dazu sollen am Mittwoch im Kieler Kabinett beraten werden. Mecklenburg-Vorpommern hatte eine Maskenpflicht in öffentlichen Verkehrsmitteln ebenfalls ab kommenden Montag beschlossen. Niedersachsen beschränkt sich noch auf das freiwillige Tragen einer Maske, am Dienstagabend kündigte Ministerpräsident, Stephan Weil, jedoch eine Regelung zur Maskenpflicht an.

Alle Entwicklungen zum Coronavirus im Norden im Newsblog (22. April):

Das Coronavirus in Deutschland und weltweit:

Corona: Schleswig-Holsteins Städte fordern Rettungsschirm

Die fünf größten Städte in Schleswig-Holstein befürchten massive finanzielle Ausfälle in der Coronakrise und fordern daher einen finanziellen Rettungsschirm für die Kommunen. Die Landeshauptstadt Kiel rechnet mit mindestens 100 Millionen Euro weniger Einnahmen, ergab eine Umfrage der Deutschen Presse-Agentur. Flensburg befürchtet ein Minus in Höhe eines ein- bis zweistelligen Millionenbetrags. Lübeck, Neumünster und Norderstedt haben noch keine bezifferbaren Prognosen, sehen aber dringenden Handlungsbedarf.

Corona: Metronom führt Maskenpflicht ein

In Niedersachsen gilt sie noch nicht, die private Eisenbahngesellschaft Metronom führt sie nun aber ein: die Maskenpflicht. Ab Mittwoch dürfen Fahrgäste nur mit Mund-Nasen-Schutz im Metronom reisen.

Ab Mittwoch gilt im Metronom die Maskenpflicht (Archivbild).

Foto: dpa Picture-Alliance/Hauke-Christian Dittrich

Grund für die Einführung dieser neuen Regel, seien die ersten Lockerungen. „Wir freuen uns sehr, dass wir in den vergangenen Wochen zuverlässig für alle Menschen da sein konnten. Das soll auch so bleiben: klare Regeln und Fairness für eine sichere Fahrt sind selbstverständlich bei unseren Fahrgästen“, sagt der kaufmännische Geschäftsführer des Metronom, Lorenz Kasch.

Fahrgäste müssen zudem folgende Regeln einhalten:

Jeder zweite Sitzplatz bleibt frei, um den Mindestabstand einzuhalten

Unverändert gilt: erst Fahrkarte kaufen, dann fahren

Lesen Sie dazu auch:

Einzelhandel will Masken in Hamburg günstig anbieten

Neue Filiale von Luicella's eröffnet an Osterstraße

Eigentlich war eine große Eröffnungsparty in der neuen Filiale des Eisunternehmens Luicella’s an der Osterstraße in Eimsbüttel geplant. Doch wegen der Coronapandemie musste Luicella’s – vielen bekannt aus der Vox-Sendung „Die Höhle der Löwen“ – umdisponieren. Auf Facebook heißt es in einem Post: „In diesen besonderen Zeiten muss man eben kreativ werden & so zeigt uns Markus seinen neuen Laden in der Osterstraße eben im Live-Rundgang!“

In den ersten Tagen nach der Eröffnung bildeten sich bereits lange Schlangen vor der Eisdiele – natürlich mit Sicherheitsabstand.

Corona: Unilever richtet helfende Hotline ein

Das Unternehmen Unilever mit Sitz in Hamburg richtet in der Coronakrise eine Service-Hotline ein, die Hilfesuchende und Helfende in Deutschland, Österreich und der Schweiz zusammen bringen soll. Über die gebührenfreie Nummer 0800 0001 104 sollen ab Mittwoch unter anderem Nachbarschaftshilfen, Telefonfürsorge und Spendenaktionen vermittelt werden, wie das Unternehmen am Mittwoch mitteilte.

Insbesondere ältere Menschen, die keinen Zugang zum Internet haben, möchte der Konzern mit diesem Angebot erreichen. „Wir kennen die Bedürfnisse und Lebensrealitäten von Konsumenten verschiedener Altersgruppen so gut wie wohl kein anderer. Deshalb haben wir schnell identifiziert, dass die Kommunikation zwischen jungen Helfenden und älteren Hilfesuchenden oft ins Leere läuft", sagte Peter Deckers, Vizepräsident von Unilever für Deutschland, Österreich und die Schweiz.

Zudem stelle das Unternehmen 100 Millionen Euro für lokale und globale Initiativen zur Bekämpfung der Coronapandemie bereit. Auch einzelne Marken des Konzerns hätten bereits Hilfsaktionen gestartet. So versorge Dove den Hamburger Duschbus für Obdachlose GoBanyo sowie die Arche kostenlos mit Hygieneartikeln.

Frage des Tages Von Montag an wird es auch in Hamburg und Schleswig-Holstein eine Maskenpflicht für den Öffentlichen Nahverkehr und für Einkäufe geben. Halten Sie das für richtig? Ja Nein Abstimmen

CDU-Vize: Mehrwertsteuer für Gastronomie senken

Hamburgs CDU-Bundestagsabgeordneter und Vizelandesparteichef Christoph Ploß fordert Lockerungen auch für Hotels und Gaststätten. "Der nächste Bund-Länder-Coronagipfel in einer Woche muss prüfen, ob und unter welchen Voraussetzungen auch Restaurants unter strengen Auflagen und strikter Einhaltung der Abstandsregeln vom 4. Mai an wieder öffnen können“, sagte Ploß dem Abendblatt. Dafür bräuchten die Gaststätten individuelle Hygienekonzepte, wie sie auch für die Geschäfte vorgesehen seien.

Viele Hamburger unterstützten in der Coronakrise ihre Lieblingsrestaurants und nähmen Lieferangebote und Außerhausverkauf intensiv an. „Trotzdem nimmt die Existenzbedrohung für Restaurants mit jedem weiteren Tag der Schließung zu“, sagte Ploß, der zudem einen Vorschlag des bayerischen Ministerpräsidenten Markus Söder (CSU) aufgreift. „Die Senkung des Mehrwertsteuersatzes auf sieben Prozent wäre eine enorme Hilfe für zahlreiche Hotel- und Restaurantbetriebe“, sagte der CDU-Politiker. Söder hatte am Wochenende gesagt, der ermäßigte Mehrwertsteuersatz von sieben Prozent für Hotels und Gaststätten sei „eine Kernforderung der Bayerischen Staatsregierung gegenüber dem Bund“.

Coronavirus – die Fotos zur Krise:

Ahlbeck in Mecklenburg-Vorpommern: In einer Wasserfläche am Strand spiegelt sich ein Fischerboot auf der Ostseeinsel Usedom. Foto: dpa

Benita und Immanuel Grosser zu Beginn einer Yogastunde, die sie per Smartphone live im Internet streamen. Das Yoga-Zentrum "Y8" in Hamburg-Eimsbüttel, ein gemeinnütziger Verein und Kunstraum, überträgt täglich mehrere Kurse per Livestream. Foto: Christian Charisius / dpa

Ostern 2020: Das Wetter in Hamburg machte möglich, dass Stand-up-Paddler sich auf der Alster zeigten. Foto: AFP

Aber: Kontrolle der Polizei an der Hamburger Außenalster Foto: AFP

Mit Sicherheitsabstand: Menschen sitzen und liegen am Hamburger Elbstrand in Övelgönne. Bei schönem Wetter hielt es viele Menschen nicht zu Hause. Foto: Daniel Bockwoldt / dpa



Mit und ohne Corona: Am Karfreitag war der Fischereihafen von Niendorf (Ostsee) noch voller Menschen (r.), am vergangenen Sonnabend menschenleer. Foto: Markus Scholz / dpa

Ungenutzte Strandkörbe stehen am Nordseestrand in St. Peter-Ording. Während normalerweise zu dieser Zeit Feriengäste den Strand bevölkern, ist wegen der Einschränkungen durch das Coronvirus nur Einheimischen der Besuch des Strandes erlaubt. Foto: Carsten Rehder / dpa

Auf der Autobahn 23 herrschte Richtung Nordsee herrschte am Wochenende gähnende Leere. Nur Einheimischen und Berufstätigen der Besuch der Küstenorte gestattet. Foto: Carsten Rehder / dpa

Beim HSV wird seit Montag nach fast vier Wochen Zwangspause wieder trainiert. Die Spieler gehen im empfohlenen Abstand voneinander auf den Platz, Zuschauer sind nicht zugelassen. Foto: Ulrich Perrey / dpa

In der verwaisten Kieler Sparkassen-Arena, wo sonst der THW Kiel regelmäßig vor 10.000 Zuschauern Handball spielt, scheinen sogar die Stuhlstapel auf Sicherheitsabstand zueinander platziert worden zu sein. Foto: Martin Rose / Getty Images



Polizisten überwachen am Sonabend die Coronavorschriften am Hamburger Elbstrand. Foto: Michael Rauhe / Michael Rauhe / FUNKE Foto Services

Niedersachsens Ministerpräsident Stephan Weil streift sich vor der Besichtigung der Zender-Textilfabrik in Osnabrück eine Gesichtsmaske über, die dort hergestellt wird. Foto: Friso Gentsch / AFP

Entlang der Hamburger Außenalster wurde für die Fußgänger ein Richtungsverkehr eingerichtet und ein Mindestabstand von zwei Metern vorgeschrieben. Foto: via www.imago-images.de / imago images/Nikita

Trotz des schönen Wetters blieb die Kieler Innenstadt am ersten Aprilwochenende weitgehend menschenleer. Foto: Guenter Nowack / imago images/penofoto

Seit im nicht systemrelevanten Einzelhandel der Ladenverkauf zur Eindämmung des Corona-Virus untersagt wurde, liefert der Lübecker Buchhändler Finn-Uwe Belling bestellte Literatur direkt zu den Kunden ans Haus. Foto: Markus Scholz / dpa



Geff Harrison singt jeden Nachmittag auf seinem Balkon in der Gustav-Falke-Straße in Eimsbüttel. Foto: Michael Rauhe / Michael Rauhe / FUNKE Foto Services

Vor einem Eiswagen im Stadtpark hat sich am Sonntag eine Schlange gebildet. Foto: Michael Rauhe / Michael Rauhe / FUNKE Foto Services

Corona macht's möglich: Diese Paddler haben trotz herrlichsten Wetters die Außenalster am Sonntagmittag weitgehend für sich. Foto: Michael Rauhe / Michael Rauhe / FUNKE Foto Services

Hamburgs erstes Drive-in-Testzentrum hat am Montag in Bergedorf offiziell seinen Betrieb aufgenommen. Foto: Christina Rückert

Zahlreiche Spaziergänger gehen am Sonntag am Elbstrand spazieren. Foto: Georg Wendt / Georg Wendt/dpa



Polizeikontrolle in Schleswig-Holstein: Hunderte Hamburger wurden am Wochenende an den Landesgrenzen abgewiesen. Foto: Carsten Rehder / dpa

Hamburg: Eine berittene Polizistin kontrolliert die Einhaltung der Kontaktbeschränkungen. Foto: dpa

Bei bestem Frühlingswetter war am Sonntag, den 5. April, einiges los am Falkensteiner Ufer. Aber (fast) alle halten sich an die Abstandsregel. Foto: Franziska Coesfeld

Handelskammer: Wahl zum Präsidium mit Holger Stanislawski und einem Mann mit Maske. Foto: Michael Rauhe / Michael Rauhe / FUNKE Foto Services

Restaurant-Inhaber Florian Ridder (l.) übergibt seine Gerichte im Karoviertel in Hamburg per Ramen-Rutsche an die Kunden. Foto: Daniel Reinhardt/dpa



Abstand, bitte! Das gewählte Handelskammer-Präsidium (v. l. n. r.): Niels Pirck, Martina Warning, Wilhelm van der Schalk, Astrid Nissen-Schmidt, Bettina Hees , der neue Präses Norbert Aust sowie Wilfried Bauer. Foto: Michael Rauhe / Funke Foto Sevices

Isemarkt: „Bitte rechts anstellen! Bitte Abstand halten! Gerne Kartenzahlung!“ Foto: Daniel Reinhardt / dpa

Impressionen aus Hamburg: Die Elbphilharmonie vom Hafen aus gesehen. Foto: Andreas Dey / HA/Andreas Dey

Der Aussichtspunkt am Alten Elbtunnel. Foto: Andreas Dey / HA/Andreas Dey

Einsame Passanten an den Landungsbrücken. Foto: Andreas Dey / HA/Andreas Dey



„Udo’s Imbiss“ in Wilhelmsburg – natürlich auch geschlossen. Foto: Andreas Dey / HA/Andreas Dey

Die geschlossene Krypta im Michel. Foto: Andreas Dey / HA/Andreas Dey

Einsamer Radler auf der Alten Elbbrücke. Foto: Andreas Dey / HA/Andreas Dey

Schild im geschlossenen Rathaus. Foto: Andreas Dey / HA/Andreas Dey

Abgesperrte Trimm-dich-Station an der Außenmühle in Harburg. Foto: Andreas Dey / HA/Andreas Dey



Stephan Garbe (l), Geschäftsführer der Spirituosen-Manufaktur "Gin Sul", Rafael Viera (M), Destillateur, und der Pharmazeut Lasse Gnekow von der Adler Apotheke prüfen den Alkoholgehalt beim Mischen eines Desinfektionsmittels. Die Hamburger Spirituosen-Manufaktur hat mit Hilfe der Adler Apotheke ihren Betrieb vorübergehend auf die Produktion von Hände-Desinfektionsmittel umgestellt. Foto: Christian Charisius / dpa

Sitzung der Hamburgischen Bürgerschaft im großen Festsaal des Rathauses in Corona Zeiten. Foto: Andreas Laible

Das Hallenbad auf St. Pauli ist ab Mittwoch für Obdachlose geöffnet. Foto: Daniel Bockwoldt / dpa

Landung einer französischen Militärmaschine am Flughafen Hamburg: Helfer in Schutzkleidung brachten die Patienten zu Krankenwagen. Foto: Michael Arning

Klinikum Bad Bramstedt in der Corona-Krise: Schwester Nicole – sie näht für den Notfall Gesichtsmasken aus Baumwollstoffen, die in die Kochwäsche gehen (falls die regulären Masken ausgehen). Foto: Wolfgang Klietz



Prof. Stefan Kluge ist Direktor der Klinik für Intensivmedizin des UKE. Foto: Axel Heimken / dpa

Hamburg: Menschen musizieren in der Schinkelstraße (Winterhude) in ihren Fenstern und auf den Balkonen. Foto: Roland Magunia / Roland Magunia/Funke Foto Services

Auch am Elbstrand von Övelgönne überprüft die Polizei regelmäßig das Einhalten des Kontaktverbots. Foto: Imago/Nikita

Hamburgs Erster Bürgermeister Peter Tschentscher bei einer Telefonaktion des Abendblatts zur Coronakrise Foto: Andreas Laible / HA

Marcell Jansen (r. im Bildschirm) hatte seinen ersten öffentlichen Auftritt als HSV-Aufsichtsratsvorsitzender in einer virtuellen Pressekonferenz. Foto: Tim Groothuis / WITTERS



Nackte Schaufensterpuppen mit Atemschutzmasken in einem Schaufenster in Wien. Foto: Privat / dpa

Hamburg: Ein Herz leuchtet an der Fassade des Hamburger Westin-Hotel in der Elbphilharmonie. Foto: Christian Charisius / dpa

Hamburg: Die beiden Aida-Schiffe "Aidaaura" und "Aidacara" (r) liegen am Kreuzfahrt-Terminal Steinwerder. Die Rostocker Kreuzfahrtreederei Aida Cruises hat die Fahrten ihrer 14 Schiffe umfassenden Flotte wegen der Ausbreitung des Coronavirus zunächst bis Anfang April eingestellt. Foto: Christian Charisius / dpa

Polizisten patrouillieren vor dem Eingang zu einem Supermarkt auf einer Einkaufsstraße in Hamburg. Foto: Axel Heimken / dpa

Baumwall vor der Elbphilharmonie: Leere Foto: Marcelo Hernandez / FUNKE Foto Services / MARCELO HERNANDEZ / FUNKE Foto Services



Gastronom Thomas Pinçon muss wegen Corona seinen Laden Cafe des Artistes am Gerhart-Hauptmann-Platz im Thalia Theater schließen. Foto: Marcelo Hernandez / FUNKE Foto Services / MARCELO HERNANDEZ / FUNKE Foto Services

Leere U-Bahn U3 Foto: Marcelo Hernandez / FUNKE Foto Services / MARCELO HERNANDEZ / FUNKE Foto Services

Hamburg: Eine Frau geht in dem sehr verwaisten Hamburger Hauptbahnhof auf dem Bahnsteig. Foto: Georg Wendt / dpa

Alsterarkaden Foto: Marcelo Hernandez / FUNKE Foto Services / MARCELO HERNANDEZ / FUNKE Foto Services

Leerer Rathausmarkt Foto: Marcelo Hernandez / MARCELO HERNANDEZ / FUNKE Foto Services



Eine Anästhesistin richtet ein Intensivbett für einen Coronapatienten ein. Foto: Felix Kästle / dpa

Ein Medizinerin schaut auf einen Corona-Test im Labor. Foto: Hans Klaus Techt / dpa

Museen in Zeiten der Corona Krise: Die Direktorin des Bucerius Kunst Forums, Kathrin Baumstark, zeigt Werke von David Hockney. Foto: Michael Rauhe / Michael Rauhe / FUNKE Foto Services

Die Baumärkte boomen. Foto: Marcelo Hernandez / FUNKE Foto Services / MARCELO HERNANDEZ / FUNKE Foto Services

Scharbeutz: Ein Polizist kontrolliert Fahrzeuge mit nicht lokalen Kennzeichen, um das Einreiseverbot für Touristen nach Schleswig-Holstein durchzusetzen. Foto: Markus Scholz / dpa



Hamburg: Am Elbstrand bei Övelgönne sind am Mittag nur wenige Spaziergänger unterwegs. Foto: Daniel Bockwoldt / dpa

Hamburg: Das Einkaufszentrum "Europapassage" ist zur Mittagszeit fast menschenleer. Foto: Daniel Bockwoldt / dpa

Coronakrise: Trotz Appells der Bundeskanzlerin gehen noch viele Menschen spazieren. Hier Spaziergänger und Jogger an der Alster. Foto: Marcelo Hernandez / FUNKE Foto Services / MARCELO HERNANDEZ / FUNKE Foto Services

„Stay at home!“ Mit dieser himmlischen Botschaft hat der Berufspilot Jean-P. Sievers am Sonnabend in Hamburg seine Runden durch die Luft gedreht. Foto: Roland Magunia

Hamburg: Gaby Wulff wäscht mit einem Schal als Mundschutz die Haare einer Kundin. Die Friseurmeisterin fordert in einem Brief an Bundeskanzlerin Merkel die Schließung aller Friseurläden als Beitrag zur Eindämmung des Corona-Virus. Foto: Markus Scholz / dpa



Coronavirus-Quarantäne in Hamburg-Fuhlsbüttel: Menschen sitzen am Fenster in der Sonne und rufen dazu auf, zu Hause zu bleiben, damit sich das Virus nicht weiter ausbreiten kann. Foto: Georg Schulz / HA

Coronavirus in Hamburg: Am Freitagabend patrouillierten Beamte unter anderem am Jungfernstieg, um zu kontrollieren, ob sich die Menschen an die Corona-Verordnung halten. Foto: TV News Kontor

Der Hamburger Berufspilot Jean-P. Sievers will die Menschen mit seinem Banner aufrütteln: Stay at home! Foto: Roland Magunia

Schlange auf dem Isemarkt Foto: Michael Rauhe / Michael Rauhe / FUNKE Foto Services

Hamburg: Ein Straßenmusiker spielt mit Mundschutz und Handschuhen auf dem Isemarkt. Foto: Axel Heimken / dpa



Hamburg: Nahezu menschenleer ist der Rathausmarkt vor dem Rathaus um die Mittagszeit. Foto: Daniel Reinhardt / dpa

Peter Tschentscher (SPD), Erster Bürgermeister von Hamburg, spricht während einer Landespressekonferenz im Kaisersaal im Rathaus. Foto: Daniel Reinhardt / dpa

Corona-Krise in Hamburg: Warnhinweise für Jogger an der Alster Foto: HA/Jörg Riefenstahl

Anne Meier-Göring, Richterin im Prozess gegen einen 93 Jahre alten ehemaligen SS-Wachmann, der wegen Beihilfe zum Mord in 5230 Fällen angeklagt ist, steht vor Beginn der Verhandlung vor dem Gerichtssaal. Der in Hamburg lebende Angeklagte war nach Angaben der Staatsanwaltschaft als junger Mann von August 1944 bis April 1945 im Konzentrationslager Stutthof bei Danzig im Einsatz. Foto: Axel Heimken / dpa

Ein Besucher des Isemarktes kauft mit einem Mundschutz an einem Verkaufsstand für Fleischwaren ein. Foto: Axel Heimken / dpa



Biertische sind vor den Cafes an der Roten Flora im Schanzenviertel gestapelt. Foto: Axel Heimken / dpa

Ärztin Antje Klein nimmt an einer Drive-in-Teststation in Elmshorn einen Abstrich von einem möglicherweise Infizierten. Foto: Daniel Reinhardt / dpa

Vor dem Haupteingang des UKE ist am Freitag eine Absperrung aufgebaut worden. Foto: Roland Magunia

Schleswig-Holstein für Touristen gesperrt. Das nördlichste Bundesland hat beschlossen, sämtlichen touristischen Verkehr zu verbieten. Darauf weisen Schilder an den Autobahnen unweit der Landesgrenze hin, wie hier beim Maschener Kreuz. Foto: Daniel Bockwoldt / dpa

Yared Dibaba mit seiner Band Die Schlickrutscher beim Corona-Konzert des Hamburger Abendblattes. Foto: HA



Spaziergänger, Jogger und Radfahrer kommen sich an der Alster am Freitag sehr nahe. Foto: Marcelo Hernandez

Eine "Einladung" zu einer "Corona-Party". Die Polizei warnt, dass sie konsequent gegen solche Zusammenkünfte vorgehen werde. Foto: Jens Pepper / dpa

Polizisten gehen durch eine Straße am Hansaplatz in Hamburg und kontrollieren, ob die Geschäfte auch geschlossen haben. Foto: Christian Charisius/dpa

Corona-Krise in Hamburg: Bei der Stadtrundfahrt sitzt ein Mann mit Mundschutz im Bus. Foto: Michael Rauhe / Michael Rauhe / FUNKE Foto Services

Eine Trennwand in den roten Doppeldeckerbussen sorgt für mehr Abstand. Heinrich Schuster ist der Chef, Fahrer Mehmet im Hintergrund. Foto: Michael Rauhe / Michael Rauhe / FUNKE Foto Services



Der Aufgang zur Plaza und zu den Sälen der Elbphilharmonie ist geschlossen. Foto: Michael Rauhe / Michael Rauhe / FUNKE Foto Services

Keine Barkasse liegt an den Landungsbrücken. Foto: Michael Rauhe / Michael Rauhe / FUNKE Foto Services

Corona Krise in Hamburg: Aushang bei Barkassen Meyer. Foto: Michael Rauhe / Michael Rauhe / FUNKE Foto Services

Abstand halten! Vor dieser Apotheke in Hoheluft bildete sich am Montag eine disziplinierte Schlange. Foto: Imago/teamwork

Coronavirus: An der Obdachlosenunterkunft an der Friesenstraße in Hamburg wird ein Patient ins Krankenhaus gebracht. Foto: Michael Arning



Die Einrichtung wurde komplett isoliert. Foto: Imago/epd

Abgeschottet wirkte am Montagabend auch die Reeperbahn. Foto: Imago/Blaulicht News

Dort, wo sonst das pralle Leben tobt, hielt sich wenige Stunden nach Hamburgs Allgemeinverfügung schon kaum mehr eine Menschenseele auf. Foto: Imago/Blaulicht News

Der Begriff Geisterzug erhält eine neue Bedeutung: Der leergefegte Hamburger Hauptbahnhof am Dienstagmorgen. Foto: dpa

Laut Prof. Jonas Schmidt-Chanasit könnten sogar „Corona-Zentren“ in beschlagnahmten Gebäuden nötig sein. Foto: Daniel Bockwoldt / picture alliance / dpa



Ein Hinweisschild vor der Grundschule Hoheluft. Foto: dpa

Verdacht auf Coronavirus an der Hamburger Feuerwehrwache 12 in Altona. Foto: Michael Arning

Corona-Leere in der Großen Freiheit auf St. Pauli Foto: dpa

Die geschlossene Grundschule Knauerstraße am Montagmorgen. Foto: Michael Rauhe

Sylt: Die Dünen in List. Die Corona-Krise hat auch die beliebteste Insel der Hamburger verändert. Urlauber wurden hinunterkomplimentiert. Foto: picture alliance / imageBROKER



Möglichkeit der Desinfektion am Eingang zum Restaurant Hobenköök. Foto: Michael Rauhe

Bei Penny am Mühlenkamp sind die Regale leer. Foto: Insa Gall / HA

Auch bei Rossmann am Heußweg war zeitweise kein Toilettenpapier mehr zu bekommen. Foto: Franziska Coesfeld / HA

Hamburger horten Lebensmittel wegen der Coronavirus-Pandemie: Bei Edeka Niemerszein am Hofweg sind die Regale leer. Deshalb rationiert der Markt nun ausgewählte Lebensmittel. Foto: Insa Gall / HA

Hamsterkäufe: Edeka Niemerszein am Hofweg Foto: Insa Gall / HA



Aukrug: Schülerin Ida Halft zeigt ein Informationsblatt zum Thema Schließung der Schulen. Die Schulen und Kitas in Schleswig-Holstein bleiben von Montag an bis zum 19. April geschlossen. Foto: Carsten Rehder / dpa

Umsonst angereist: der HSV-Bus vor dem Fürther Stadion. Foto: Daniel Karmann / dpa

Zwei Hunde warten am deutsch-dänischen Grenzübergang auf ihr Herrchen. Dänemark hat wegen der Corona-Krise bis auf Weiteres seine Grenzen für ausländische Fahrzeuge geschlossen. Foto: dpa

Prof. Marylyn Addo leitet am Hamburger UKE die Infektologie und ist weltweit eine Expertin in Sachen Corona. Foto: Michael Rauhe / Michael Rauhe / FUNKE Foto Services

Cornelia Prüfer-Storcks (SPD), Senatorin für Gesundheit und Verbraucherschutz in Hamburg, wird nach neun Jahren ihr Amt verlassen. In der Corona-Krise machte sie keine glückliche Figur. Foto: Christian Charisius / dpa



Landespressekonferenz mit Bürgermeister Peter Tschentscher. Er zeigte sich spät in der Corona-Krise. Foto: Roland Magunia / Roland Magunia/Funke Foto Services

Harry Potter: Das Musical wird verschoben. Foto: Andreas Laible / Andreas Laible / FUNKE Foto Services

Wegen eines Corona-Verdachts bei einem Passagier landete eine Eurowings-Maschine außerplanmäßig in Hamburg. Foto: TV News Kontor

Die von der Kassenärztlichen Vereinigung Niedersachsen zur Verfügung gestellte Aufnahme zeigt Medizinisches Personal in Schutzkleidung beim Durchführen eines Drive-in-Station Tests auf das Coronavirus. Foto: Uwe Köster / dpa

Hände desinfizieren: Eine der wichtigsten persönlichen Maßnahmen gegen Corona. Foto: Andreas Arnold / dpa



Das Testen gibt es auch als Corona Drive-in. in Singen am Hohentwiel hält ein Mitarbeiter des Labors Dr. Blessing einen Ständer mit diversen Rachenabstrichröhrchen in den Händen. Foto: Felix Kästle / dpa

Die leere Hamburger Messehalle A 4 Foto: Michael Rauhe / Michael Rauhe / FUNKE Foto Services

Blick auf den Haupteingang zur Führungsakademie der Bundeswehr (FüAk). Nach drei positiv getesteten Coronavirus-Fällen ist die Führungsakademie der Bundeswehr (FüAk) in Hamburg geschlossen worden. Foto: Christian Charisius / dpa

Ein Hinweisschild zur Corana-Situation steht am Haupteingang zum Hamburger Rathaus. Foto: Christian Charisius / dpa

Der gebürtige Hamburger Lars Winkler und seine Frau Heike sitzen auf Teneriffa im Hotel Costa Adeje Palace wegen der Corona-Quarantäne fest. Foto: Privat



Hamburgs Bürgermeister Peter Tschentscher (SPD) hat sich mit Experten des UKE ausgetauscht und an der Sitzung der dortigen Coronavirus-Taskforce teilgenommen. Foto: Freie und Hansestadt Hamburg

Einsatz am Eppendorfer Marktplatz: Sanitäter und Rettungswagen wurden zu einem Patienten gerufen, der auf dem Boden lag. Foto: Michael Arning

Ein Fahrgeschäft wird auf dem Hamburger Dom auf dem Heiligengeistfeld abgebaut. Foto: Daniel Bockwoldt / dpa

Ein Plakat mit Hinweisen zum Schutz vor dem Coronavirus hängt an dem Eingang zur Laeiszhalle. Foto: Daniel Bockwoldt / dpa

Eine junge Frau aus Indonesien sitzt mit einem Mundschutz in einer Abfertigungshalle im Flughafen Hamburg. Foto: Bodo Marks / dpa



An den Landungsbrücken im Hamburger Hafen an der Elbe sind nur wenige Besucher unterwegs. Foto: Daniel Bockwoldt / dpa

Das ist doch … Der Markusdom und der Markusplatz im Venedig-Abschnitt des Miniatur Wunderlandes in Hamburg. Die Touristenattraktion musste schließen. Foto: Georg Wendt / dpa

Ein Plakat des Thalia Theaters weist auf die Schließung des Theaters als eine Maßnahme zur Bekämpfung des Coronavirus hin. Foto: Markus Scholz / dpa

Elbphilharmonie: Die Aussichtsplattform "Elbphilharmonie-Plaza" wird geschlossen. Foto: Markus Scholz / dpa

Leere Regale in den Supermärkten. Foto: Christoph Soeder / dpa



Erstmals ist in Hamburg eine Infektion mit dem neuartigen Coronavirus nachgewiesen worden. Es handelte sich um einen Mitarbeiter der Kinder- und Jugendmedizin am Universitätsklinikum Hamburg-Eppendorf (UKE). Foto: Georg Wendt / dpa

Uni Göttingen: Hinweistafeln mit der Aufschrift "Corona Testzentrum" Foto: Swen Pförtner / dpa

Die Notaufnahme des Kinder-UKE bei Nacht. Foto: Georg Wendt / dpa

Wenig Betrieb im Terminal 1 des Hamburg Airport Helmut Schmidt. Weltweite Reisebeschränkungen zur Bekämpfung der Ausbreitung des neuartigen Coronavirus lassen die Zahlen der Flüge zurückgehen. Foto: Markus Scholz / dpa

Japan: Können die Olympischen Spiele 2020 überhaupt stattfinden? Foto: dpa



„Die Gesundheit der Hamburger hat oberste Priorität. Wir unterstützen daher als CDU das vereinbarte Grund­gerüst des Bundes mit den Ländern zur schrittweisen und vorsichtigen Lockerung der Coronabeschränkungen“, sagte Ploß. „Klar ist aber auch, dass wir den gebeutelten Unternehmen und Selbstständigen eine Perspektive geben müssen.“ Dies gelte für Geschäfte genauso wie für Restaurants und andere Unternehmen – unabhängig von ihrer Größe.

Restaurantbetreiber und Gastwirte hatten kritisiert, dass ihre Branche von den Lockerungen ausgenommen sei. Dehoga-Vizepräsident Jens Stacklies (Fischauktionshalle, Gröninger) hatte zuletzt darüber geklagt, dass Gastronomen von der Politik erfahren und „links liegen gelassen“ würden.

Maskenpflicht auch in Schleswig-Holstein

Die Schleswig-Holsteiner sollen von Mittwoch nächster Woche an beim Einkaufen sowie in Bussen und Bahnen einen Mund- und Nasenschutz tragen. Das will die Kieler Landesregierung heute im Kampf gegen das neuartige Coronavirus beschließen. Diesen Schritt hatte Ministerpräsident Daniel Günther (CDU) am Dienstag angekündigt. Schleswig-Holstein folgt damit dem Beispiel anderer Bundesländer – Hamburg hatte gestern eine Maskenpflicht angekündigt, die ab nächsten Montag im ÖPNV sowie im Einzelhandel und auf Wochenmarkten gelten soll.

Daniel Günther (CDU) kommt mit einem Mund-Nasenschutz zu einer Sondersitzung des Landtags.

Foto: dpa

Deutlich weniger Kunden in der Europa Passage

Am ersten Tag der Wiedereröffnung der Geschäfte in Hamburg hielten sich die Kunden zurück. So verzeichnete die Europa Passage am Montag 61 Prozent weniger Kunden im Vergleich zu der Spitzenstundenfrequenz zu einem Montag vor der Epidemie. Statt 5911 Kunden in einer Stunde schauten nur 2280 Kunden vorbei. Auf der Spitalerstraße wurden 52 Prozent weniger Passanten gezählt. In der Spitze waren es pro Stunde 2280 Kunden. Üblichweise sind es 4333, so der Zentrale Immobilien Ausschuss.

Lange Nacht der Museen nur digital

Es hätte eine große Jubiläumsfeier werden sollen, doch schon Mitte März war klar, dass die 20. Lange Nacht der Museen nicht am geplanten Termin stattfinden wird. Um Interessierten aber dennoch Kulturschmaus zu bieten, veranstaltet der Museumsdienst Hamburg ein digitales Museumsfestival. Am Sonnabend, dem 25. April, werden ab 18 Uhr bis einschließlich Sonntag, 26. April, sämtliche Angebote bei Facebook und YouTube freigeschaltet (Lange Nacht der Museen Hamburg).

38 Häuser sind dabei, darunter die großen wie Hamburger Kunsthalle, Deichtorhallen, Museum für Kunst und Gewerbe und Museum der Arbeit, aber auch kleinere, zum Beispiel das Ernst Barlach Haus, Hamburger Unterwelten und Zoologisches Museum. Die Angebote reichen von Filmen über virtuelle Rundgänge mit Kuratoren bis zu Bastelanleitungen für Kinder.

„Wir sind begeistert von der Kreativität, der Entschlossenheit und Leidenschaft der Museumsmitarbeiter, die auch während der notwendigen Schließungen der Museen digitale Zugänge zu den Sammlungen unserer Stadt schaffen“, sagt Vera Neukirchen, Leiterin des Museumsdienstes. Man werde aber „mit doppelter Energie und Freuden die 20. Nacht in den Museen nachholen“.

Hilfe bei Problemen mit Lieferanten

Hamburger Unternehmen, die wegen der Coronakrise von Lieferproblemen betroffen sind, können sich ab sofort an eine zentrale Anlaufstelle wenden. Unter der Telefonnummer 040/428 41-2233 erhalten Betriebe, die von Ausfällen oder anderen Schwierigkeiten in ihren internationalen Lieferbeziehungen betroffen sind, Beratung und Hilfe, teilte die Wirtschaftsbehörde am Dienstag mit. Ziel der neuen Kontaktstelle sei es, gestörte Lieferbeziehungen so schnell wie möglich wiederherzustellen.

Drägerwerk besorgt sich Geld für Auftragsboom

Der Lübecker Medizintechnikkonzern Drägerwerk hat neue Vorzugsaktien erfolgreich platziert. Der Preis für die eine Million Anteilscheine lag bei 76,50 Euro je Stück. Brutto fließen dem Unternehmen damit 76,5 Millionen Euro zu. Drägerwerk produziert Beatmungsgeräte und Schutzmasken und gehört deshalb zu den Profiteuren der Coronavirus-Pandemie. Das Unternehmen hatte bereits angekündigt, den Erlös zur Stärkung seiner Liquidität und der Eigenkapitalbasis zu verwenden.

Lesen Sie hier den Corona-Newsblog vom Dienstag