Hamburg. Eigentlich sollte das vom rot-grünen Senat beschlossene neue Hamburger Klimaschutzgesetz von der Bürgerschaft noch vor der Bürgerschaftswahl am 23. Februar verabschiedet werden. Daraus wird nun nichts mehr - jedenfalls nicht in der geplanten Form. Hintergrund: Die Behörde von Umweltsenator Jens Kerstan (Grüne) musste einräumen, dass es für einige der in dem Gesetz vorgesehene zentralen Regelungen einer EU-Notifizierung bedarf – und der EU dafür eine dreimonatige Frist eingeräumt werden muss. Damit ist ein Bürgerschaftsbeschluss in dieser Form noch in dieser Wahlperiode nicht mehr möglich.

Bürgerschaftspräsidentin Carola Veit (SPD) hat die Fraktionen erst jetzt über ein Schreiben von Umweltstaatsrat Michael Pollmann informiert, das dieser bereits vor Weihnachten an Veit geschickt hatte und in dem dieser die Hintergründe erläutert. Betroffen ist demnach nicht der gesamte Gesetzentwurf, aber die drei wesentliche Paragrafen 11 bis 13.

Darin wird der Einbau von Klimaanlagen, von reinen Stromheizungen und von neuen Ölheizungen (ab Ende 2021) in Wohngebäuden untersagt. Der Staatsrat regt in seinem Schreiben, das dem Abendblatt vorliegt, nun an, dass das Gesetz ohne diese drei Punkte beschlossen werden könnte. Das ist offenbar auch der Plan der rot-grünen Koalition.

Klimaschutzgesetz: Harsche Kritik von der CDU an Umweltbehörde

Bei der Opposition sorgt all das für scharfe Kritik. „Der Klimaschutz steht bei Rot-Grün unter keinem guten Stern: Erst streiten sich SPD und Grüne monatelang, um dann wenige Wochen vor der Wahl, ohne jede Beteiligung der Öffentlichkeit und des Parlaments, einen bunten Strauß an verschiedensten Maßnahmen vorzulegen. Und bereits jetzt zeigt sich, dass das rot-grüne Klimapaket mit der heißen Nadel gestrickt wurde“, sagte CDU-Fraktionschef Andre Trepoll dem Abendblatt.

„Denn offensichtlich verstoßen SPD und Grüne mit ihrem übereilten Verfahren gegen EU-Recht, wie ausgerechnet die grüne Umweltbehörde jetzt bedrückt feststellen musste. Und das bei so heiklen Punkten wie dem Verbot von Ölheizungen und Klimaanlagen.“

Umweltausschuss soll neue Fassung des Gesetzes beraten

Am Dienstagnachmittag soll der Umweltausschuss über das neue Gesetz in einer öffentlichen Anhörung beraten. Dass die Opposition erst wenige Stunden vor der Sitzung über die Probleme im Gesetzgebungsverfahren informiert wurde, sorgt ebenfalls für Kritik bei der CDU. „Damit wird das Verfahren dann endgültig ganz ad absurdum geführt. Das ist kein gutes Regieren und eine peinliche Situation für diesen rot-grünen Senat so kurz vor der Wahl“, so Trepoll.

Das könnte Sie auch interessieren:

„Damit tritt ein, was wir als CDU befürchtet und bereits in der Bürgerschaft deutlich angemahnt haben: Das aus Wahlkampfzwecken im Eilverfahren eingebrachte Klimagesetz ist so nicht umsetzbar. Mit einem vernünftigen parlamentarischen Verfahren und einem unabhängigen Gutachten, wie es die CDU beantragt und die rot-grüne Mehrheit es abgelehnt hat, wäre das nicht passiert.“ Klimaschutz sei zu wichtig, um ihn „politisch zum Spielball im Wahlkampf zu machen“, so der CDU-Fraktionschef. „Er muss ausgewogen diskutiert und rechtssicher mit möglichst breiter Mehrheit beschlossen werden. Die Maßnahmen dürfen die Gesellschaft nicht spalten, sondern müssen alle Menschen mitnehmen und unseren Wohlstand erhalten.“

Grüne: Hamburg wird "an allen Gesetzesparagrafen festhalten"

Grünen-Fraktionschef Anjes Tjarks betonte, dass Rot-Grün an dem „ambitioniertesten Klimaschutzgesetz und auch an allen Gesetzesparagrafen“ festhalten werde. „Der aktuelle Entwurf des Klimaschutzgesetzes beinhaltet in drei Paragrafen technische Vorschriften. Auf EU-Ebene ist geregelt, dass Entwürfe technischer Vorschriften vorab der EU-Kommission übersendet werden müssen, um während einer Frist von drei Monaten die Möglichkeit für Hinweise und Stellungnahmen zu eröffnen“, sagte Tjarks dem Abendblatt.

„Um dringend die erforderlichen Weichen für einen ambitionierten Klimaschutz zu stellen, wollen wir das Gesetz schnellstmöglich zunächst ohne die drei technischen Vorschriften beschließen. Der Beschluss der verbleibenden drei technischen Vorschriften erfolgt dann nach Beendigung des Verfahrens.“

Das bedeutet: Hamburg wird zunächst ein Klimaschutzgesetz beschließen, nach dem er Einbau von Ölheizungen und Klimaanlagen erlaubt bleibt. Ob und wie die drei Paragrafen nach der Wahl noch eingefügt werden, entscheidet eine möglicherweise andere Bürgerschaftsmehrheit in der nächsten Wahlperiode. Das Chaos ums rot-grüne Klimaschutzgesetz dürfte bei der am Dienstag um 15.30 Uhr beginnenden Sitzung des Umweltausschusses im Rathaus eine zentrale Rolle spielen.